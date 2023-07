Gratis-Spiele zum Wochenende bei Epic und Steam: Rollenspiel, Puzzle, Arcade

Wer für das Wochenende noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen und sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games: Rollenspiel zum Nulltarif

Im kostenlos im Epic Store angebotenen “The Dungeon Of Naheulbeuk“ tritt ein Team ungewöhnlicher Helden in einem taktischen Rollenspiel an. Das 2020 veröffentlichte RPG bietet die typischen Klassen Ranger, Elfin, Barbar, Zwerg, Zauberin, Oger und Dieb. Alle verfügen über einen eigenen Fähigkeitsbaum und spezielle Ausrüstung. Über 100 Gegnertypen und knifflige Bossgegner sollen für gute Unterhaltung sorgen.

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos kostenlos im Epic Store

Steam: Rätselkost unter Tage

Das vor wenigen Tagen auf Steam erschienene “The Cursed Amulet“ schickt den Spieler in eine geheimnisvolle Höhle. Hier warten unzählige Rätsel, die nur mit den passenden Hinweisen gelöst werden können. Grafisch wirkt der Titel zwar recht simpel, dafür sollte “The Cursed Amulet“ auf nahezu jedem Rechner gut laufen. Die Community hat das Puzzlespiel bislang positiv aufgenommen. Genrefans sollten also einen Blick riskieren.

The Cursed Amulet kostenlos bei Steam

Steam: Kampf der Elemente

Auch das kostenlose Strategiespiel “Spiritle“ ist erst kürzlich auf Steam erschienen. Das rundenbasierte Brettspiel dreht sich um die Elemente Natur, Erde, Wasser und Feuer. Bis zu vier Geister können gemeinsam antreten und die vier Jahreszeiten bestreiten. Jede Figur hat dabei unterschiedliche Fähigkeiten und Angriffsmethoden. Wer will, kann auch mit einem Freund gemeinsam spielen, hierfür lassen sich private Räume erstellen. Die Community hat “Spiritle“ bislang größtenteils positiv aufgenommen. Daher sollte jeder interessierte Spieler diesem liebevoll gestalteten Titel eine Chance gehen.

Spiritle kostenlos bei Steam

Steam: Hardcore-Arcade-Action

Beim kostenlosen “Forced Sacrifice: Hejled“ handelt es sich um ein Hardcore-Spiel im Arcade-Stil. Hier kommt es auf schnelle Reaktionen an, um geschickt den Hindernissen und Gegnern auszuweichen. Die Level werden entsprechend immer schwieriger. Als Lohn für bestandene Areale winken verbesserte Fähigkeiten und Highscores. Dazu kommt ein actiongeladener Soundtrack. Die Community auf Steam nimmt den Titel bislang positiv auf. Actionfans sollten zumindest einen Blick riskieren.

Forced Sacrifice: Hejled kostenlos bei Steam