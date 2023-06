TomTom Go Navigation für ein Jahr gratis: So geht’s

Die kostenpflichtige Navigations-App TomTom Go Navigation für Android und iOS können Sie jetzt ein Jahr lang gratis nutzen. Normalerweise kostet Sie das 1-Jahres-Abonnement 19,99 Euro. Doch mit einem speziellen Gutscheincode entfällt diese Gebühr für ein Jahr.

So sparen Sie sich die Abo-Kosten für das erste Jahr

Gehen Sie über diesen Link in den TomTom-Onlineshop. Klicken Sie auf “In den Einkaufswagen”. Auf der dann erscheinenden Webseite mit Ihrem Warenkorb geben Sie in dem Geld “Gutscheincode” diesen Code ein: “BILD-TT-2023”. Klicken Sie danach auf “Anwenden”. Sofort zeigt Ihnen der aktualisierte Warenkorb den Rabatt von 19,99 Euro an. Die App beziehungsweise deren Nutzung für das erste Jahr kostet Sie also 0 Euro, wie der folgende Screenshot beweist:

TomTom

Wichtig: Nach Ablauf des ersten Nutzungsjahres fällt die Abonnementgebühr erneut an. Merken Sie sich also die rechtzeitige Kündigung des Abos vor. Andernfalls verlängert sich das TomTom-Go-Navigation-Abonnement kostenpflichtig um ein weiteres Jahr.

Diese Apps bietet TomTom

TomTom bietet mehrere Apps an, darunter auch eine kostenlose Navigations-App. Letztere ist gegenüber TomTom Go Navigation im Funktionsumfang aber reduziert. Einen Überblick über alle Apps von TomTom finden Sie hier:

Tomtom: Diese Navi-Apps gibt es – gratis, kostenpflichtig, Vor- und Nachteile

Ein wesentlicher Vorteil von TomTom: Sie haben das gesamte Kartenmaterial auf Ihrem Smartphone. Damit wird während der Navigation Ihr Mobilfunkvertrag also nicht mit dem Datenvolumen für das Kartenmaterial belastet. Lediglich für die Echtzeitverkehrsinformationen von TomTom entsteht geringfügiger Traffic.

Top-Alternative von Google

Google Maps ist ebenfalls eine leistungsfähige und zuverlässige Navigations-App. Standardmäßig lädt diese aber das Kartenmaterial während der Benutzung nach, wodurch erhebliches Datenvolumen entsteht. Sie können dieses Problem aber durchaus vermeiden, indem Sie vor Antritt der Fahrt das Kartenmaterial im WLAN auf Ihr Smartphone herunterladen.

Google Maps im Test: Gratis-Navigation mit exakten Verkehrslage-Informationen

Anders sieht die Sache bei Apple Karten aus: Diese Navigations-App bietet derzeit noch keine Möglichkeit, das Kartenmaterial auf das iPhone herunterzuladen. Das ändert sich aber mit dem vermutlich im September 2023 erscheinendem iOS-17-Update: Mit iOS 17 führt Apple endlich die Möglichkeit ein, Karten auch offline zu nutzen.