Logitech-Deal: Meistgekauftes Maus-Tastatur-Set mit hohem Rabatt

Ob für die Arbeit, zum Spielen oder zum Surfen im Internet, die Wahl der richtigen Tastatur und Maus kann einen großen Unterschied in Bezug auf Komfort und Produktivität machen. Eine ergonomische Gestaltung reduziert die Belastung der Hände und Handgelenke, ein guter Akku sorgt für störungsfreies Arbeiten und leise Klickgeräusche erfreuen das nähere Umfeld. Bei diesen und weiteren Aspekten punktet das Logitech MK295 Maus-Tastatur-Set. Die kabellose Kombination aus komfortabler PC-Tastatur und kompakter Maus ist das beliebteste Set bei Amazon und wird gerade mit attraktivem Rabatt angeboten.

Was zeichnet das Tastatur-Maus-Set von Logitech aus?

Das kabellose Logitech MK295 Set ist das meistgekaufte Tastatur-Maus-Set bei Amazon. Die hohe Beliebtheit basiert auf hohem Komfort und hochwertiger Verarbeitung. So gewährleistet die SilentTouch-Technologie ein sehr gutes Klick-Gefühl bei 90 % weniger Störgeräuschen. Dies ermöglicht eine bessere Konzentration und ein angenehmeres Arbeiten, insbesondere in ruhigen Umgebungen wie Büros oder Bibliotheken.

Die Logitech-Tastatur verfügt über einen Nummernblock und acht praktische Shortcut-Tasten für eine leichtere Steuerung und effizientere Dateneingabe. Die für Links- und Rechtshänder geeignete, angenehm konturierte PC-Maus liegt gut in der Hand und erlaubt präzises Steuern und leises Klicken.

Ein weiterer Pluspunkt ist das robuste Design des Sets. Tastatur und Maus sind spritzwassergeschützt und verfügen über robuste Tasten und stabile Aufsteller für eine anpassbare Höhe. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen alltägliche Belastungen.

Tastatur und Maus sind mit einem USB-Receiver ausgestattet, der eine Reichweite von bis zu 10 Metern bietet und über eine verzögerungsfreie 2,4 GHz-Verbindung mit Computern mit Windows oder Chrome OS genutzt werden können

Bestseller Nr. 1 jetzt mit hohem Rabatt bei Amazon: Logitech MK295 Maus-Tastatur-Set

Das kabellose Logitech MK295 ist Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Maus-Tastatur-Sets, also das beliebteste Set bei Amazon. Der Onlinehändler bietet es aktuell mit hohem Rabatt an.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Maus & Tastatur

Wer sich neben dem Logitech Maus-Tastatur-Set für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.