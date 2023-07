Husqvarna Automower 310 Mark II im Test – überzeugt mit beeindruckender Leistung

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Schneidet wirklich gut

Intelligente und nützliche Funktionen

Führungsschlaufe mit drei Ausgangspunkten

Angemessener Preis Kontra Connect Kit kostet extra

Keine Hinderniserkennung Fazit Der Husqvarna Automower 310 Mark II ist ein wendiger und leistungsfähiger Mähroboter. Er lässt sich gut handhaben und schneidet gut.

Preis beim Test

$2,099

Aktuell bester Preis: Husqvarna Automower 310 Mark II

Shop Preis Beaconsfield Mowers $2039 Jetzt ansehen Camden Garden Solutions $2099 Jetzt ansehen

Husqvarna Automower 310 Mark II bei Amazon

Der heißeste Trend im Bereich der Gartentechnik sind in diesem Jahr Rasenmähroboter ohne Begrenzungskabel, aber die traditionellen Rasenmähroboter mit Kabel werden noch lange Zeit in Gebrauch sein. Mit einem Begrenzungskabel lässt sich einfach besser kontrollieren, wohin ein Mähroboter fährt.

Einrichten des Automower 310 Mark II

Verwendet Begrenzungskabel

Optionales Führungskabel

Bluetooth-Konnektivität

Ich teste den Mäher in der einfachen Version ohne Fernsteuerung.

Mikael Lindkvist

Die Serie 310 (jetzt Mark II) von Husqvarna ist nach eigenen Angaben der Bestseller im Produktkatalog, und es ist nachvollziehbar, warum das so ist. Er bietet viele tolle Funktionen und ist für Rasenflächen mit bis zu 1.000 Quadratmetern ausgelegt. In der Basisversion kommuniziert er mit der App über Bluetooth, lässt sich aber auch über Wifi und 4G steuern, wenn man ein sogenanntes Connect Kit kauft.

Husqvarna Automower 310 Mark II bei Amazon

Ich bekomme Hilfe von einem Installateur, um den Mäher für ein knapp über 1.000 Quadratmeter großes Grundstück mit verschiedenen Herausforderungen vorzubereiten. Es gibt sowohl einfache Flächen als auch Teile mit Moos, einige Gruben, Hänge und Hindernisse. Und eine schmale Passage von nur einem Meter.

Automower 310 unterstützt eine Führungsschleife, anhand der man auch mehrere Startpunkte auf dem Rasen anlegen kann. Dazu markiert man verschiedene Abstände entlang der Schleife als alternative Startpunkte und kann dann wählen, wie viel Prozent der Mähzeit von jedem Startpunkt aus verbraucht werden soll. Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass die gesamte Parzelle abgedeckt wird, auch wenn es Bereiche gibt, die etwas abseits liegen oder anderweitig schwer zu finden sind. Clever!

Der Mäher hat noch eine Menge anderer beeindruckender Funktionen. Man kann zum Beispiel eine Schleife um einen zusätzlichen Bereich legen und das Gerät zum Mähen dorthin tragen. Oder man kann Bereiche mit besonders hohem Gras punktuell mähen, was erstaunlich gut funktioniert.

Außerdem gibt es einen Wetter-Timer, Frostschutz und die Möglichkeit, verschiedene Profile mit benutzerdefinierten Einstellungen für mehrere Bereiche zu erstellen. Und man kann das Gerät mit IFTTT-Makros verbinden oder es mit dem Google Assistant steuern.

Konnektivität und Hindernisvermeidung

Keine Hinderniserkennung

Das Connect Kit erfordert eine professionelle Installation

Ohne das Connect Kit kommunizieren das Smartphone und die App mit dem Automower 310 nur über Bluetooth. Das funktioniert gut.

Wenn man das Connect Kit nutzen will, muss der Roboter für die Installation geöffnet werden, und das muss in einer Werkstatt geschehen, weil der Rasenmähroboter dann wieder versiegelt werden muss.

Aus Anwendersicht wäre es natürlich einfacher, wenn man ein Zusatzmodul selber anbringen könnte.

Der Automower 310 hat keine Hinderniserkennung, sondern fährt, bis er anstößt. Mikael Lindkvist

Der Husqvarna Automower 310 hat keine Radar- oder Ultraschall-Hinderniserkennung. Er fährt auf Dinge zu und dreht um, wenn er anstößt. Baumstämme beschädigt er dabei nicht, aber man sollte Spielzeug und andere Gegenstände aus dem Garten entfernen, wenn er fährt.

Traktion und Manövrierfähigkeit

Wie kommt der Rasenmäher in schwierigem Gelände voran? Obwohl er nur über einen Hinterradantrieb verfügt (es gibt auch Rasenmähroboter mit Allradantrieb), ist die Traktion wirklich gut. In einem Bereich des Rasens gab es eine Reihe von Gruben, die von Wildtieren verursacht wurden, und der 310 blieb nie stecken. Wo die Maschine anfangs hängenblieb, waren Wurzeln, um die keine Schleife gelegt war.

Ansonsten beeindruckt der kleine Mähroboter von Husqvarna mit seiner Wendigkeit, und er hatte auch nie ein Problem mit der engen Passage im Garten.

Der Roboter hat Hinterradantrieb und die Wendigkeit ist beeindruckend. Husqvarna

Preis und Verfügbarkeit

Der Husqvarna Automower 310 Mark II ist mit seinen 1789 Euro (1849 Euro inklusive Connect Kit von Husqvarna) alles andere als preisgünstig, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dennoch gut, denn er bietet eine hervorragende Leistung.

Fazit

Ich habe einige billigere Maschinen von Konkurrenten in der gleichen Klasse wie den Husqvarna Automower 310 getestet, und es ist in der Tat ein Unterschied, ob man in eine Qualitätsmaschine wie diese investiert oder in einen billigen Herausforderer von einem Anbieter mit weniger Erfahrung in diesem Bereich. Derzeit ist das einer der am besten durchdachten Rasenmähroboter, den ich für diese Grundstücksgröße getestet habe. Empfehlenswert!

Der Originalartikel stammt von unserer Schwesterpublikation M3.se und wurde ins Deutsche übersetzt.

Die besten Rasenmäh-Roboter mit Begrenzungskabel: Marktüberblick und Kaufberatung

Mähroboter ohne lästiges Begrenzungskabel – Kaufberatung 2023 (Update)