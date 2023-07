“Stranger Things” Staffel 5: Neuigkeiten, Besetzung und Release

Staffel 4 von Stranger Things hatte große Auswirkungen auf Hawkins und die Schattenwelt. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Dieser Netflix-Hit wird für eine fünfte Staffel zurückkehren.

Doch was wissen wir über die Handlung? Wir haben alle Gerüchte und Neuigkeiten zusammengetragen und die letzten Episoden analysiert, um vorherzusagen, was als Nächstes passieren könnte.

Wann beginnt die Produktion von Stranger Things Staffel 5?

Die Vorproduktion der fünften Staffel von Stranger Things ist bereits gestartet, wie durch ein Bild eines verschwommenen Storyboards bestätigt wurde, das auf dem Twitter-Account des Autorenteams veröffentlicht wurde:

Staffel 3 hat zwei Jahre gebraucht, um entwickelt zu werden. Und Staffel 4 hat über drei Jahre gedauert, wobei zugegebenermaßen ein Großteil dieser Zeit aufgrund von COVID-bedingten Verzögerungen entstand.

Mit all dem im Hinterkopf klingt eine Zeitspanne von zwei Jahren realistisch für das, was möglicherweise die ehrgeizigste Staffel der Serie sein könnte. Daher rechnen wir mit einer Veröffentlichung irgendwann im Jahr 2024.

Der Schauspieler von Hopper (David Harbour) sagte im Juli 2022 gegenüber GQ, dass sie 2023 die neue Staffel drehen werden und die Serie daher voraussichtlich im folgenden Jahr auf den Bildschirmen zu sehen sein wird.

Allerdings hat der WGA-Streik den Drehbeginn verzögert, daher könnte das Veröffentlichungsdatum weiter hinten liegen als ursprünglich erwartet.

Netflix

Wie viele Episoden wird Stranger Things Staffel 5 haben?

Auf Twitter teilten die Autoren der Serie eine Tabelle, die insgesamt acht Episoden zeigt. Die letzte Staffel hatte neun Episoden, daher ergibt diese Zahl durchaus Sinn. Die erste Episode der finalen Staffel wird mit “The Crawl” betitelt sein.

Stranger Things 5

"Chapter One: The Crawl" pic.twitter.com/hXKCP1WlAU — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) November 7, 2022

Wird Staffel 5 von Stranger Things die letzte sein?

Die Duffer-Brüder haben bestätigt, dass Staffel 5 die letzte Staffel von Stranger Things sein wird. Es wird eine etwas kürzere Staffel als die vorherigen sein (obwohl wir nicht wissen, ob wir wieder zweistündige Episoden bekommen werden).

Zum Ende sagten sie in einem offenen Brief: “Vor sieben Jahren haben wir den vollständigen Handlungsbogen für Stranger Things geplant. Damals haben wir vorausgesagt, dass die Geschichte vier bis fünf Staffeln dauern würde. Sie erwies sich als zu groß, um in vier Staffeln erzählt zu werden, aber jetzt steuern wir auf unser Finale zu. Staffel 4 wird die vorletzte Staffel sein; Staffel 5 wird die letzte sein.”

Wenn Sie traurig über das Ende sind, haben wir gute Nachrichten. Die Duffer-Brüder sind mit diesem Universum noch nicht fertig. Es wird ein Spin-off geben, das auf der Welt von Stranger Things basiert, mit einer völlig neuen Besetzung und Handlung. Es wird auch eine Bühnenshow basierend auf der Science-Fiction-Serie geben.

Wer ist im Cast von Stranger Things Staffel 5?

Netflix hat die vollständige Besetzung für Staffel 5 nicht offiziell bestätigt, aber wir können vermuten, wer zurückkehren wird.

Wir gehen davon aus, dass die Hauptbesetzung zurückkehren wird. Also Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke), Erica (Priah Ferguson), Hopper (David Harbour), Joyce (Winona Ryder), Murray (Brett Gelman) und Argyle (Eduardo Franco) sollten alle zurückkehren.

Netflix

Wir werden mit ziemlicher Sicherheit auch den großen Bösewicht Vecna (Jamie Campbell Bower) wiedersehen, sowie andere Antagonisten wie Lt. Colonel Jack Sullivan (Sherman Augustus).

Es wird auch ein neues Gesicht geben. Terminator-Star Linda Hamilton wird in einer bisher unbenannten Rolle zum Cast stoßen.

🚨Breaking News From #TUDUM🚨



Linda Hamilton is joining the cast of Stranger Things 5! pic.twitter.com/qYJMeGS700 — Netflix (@netflix) June 17, 2023

Was wird in Staffel 5 von Stranger Things passieren?

Achtung, Spoiler von Stranger Things Staffel 4 folgen!

Das Ende von Stranger Things Staffel 4 war düsterer als die meisten anderen Staffelfinals, denn letztendlich hat die Hawkins-Crew verloren. Vecna hat die Tore von der Schattenwelt geöffnet und nun dringt Hawkins durch Teile dieser seltsamen Welt in die reale Welt.

Vecna selbst ist verschwunden, nachdem er von Eleven, Nancy, Steve und Robin verletzt wurde, aber wir nehmen an, dass er immer noch nach Eleven sucht, entweder um sich zu rächen oder um ein vollständiges Team-Up zu erlangen.

Die Hawkins-Gruppe wird wahrscheinlich versuchen, Wege zu finden, die Tore zu schließen und Vecna und seine Monster endgültig in die Schattenwelt zurückzuschicken.

Die Duffer-Brüder haben gegenüber TVLine bestätigt, dass es einen Zeitsprung geben wird. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass der Großteil der Besetzung einfach nicht mehr als junge Teenager durchgehen kann. Es könnte auch sein, dass die Schattenwelt im Laufe der Jahre Hawkins vollständig verschlingt und das Team einen Weg finden muss, es wieder in den Zustand von früher zurückzuversetzen.

Aber wie? Wir kennen immer noch nicht die Ursprünge von Ones/Vecnas/Henrys Kräften. Das Herausfinden könnte der Schlüssel sein, um ihn zu besiegen und seine Kontrolle über den Gedankenschinder und andere Kreaturen aus der Schattenwelt aufzugeben.

Eleven hat eindeutig die beste Chance gegen ihn, aber sie muss noch etwas mehr Training absolvieren, bevor sie ihn besiegen kann.

Wir wissen auch, dass Lt. Colonel Jack Sullivan immer noch hinter Eleven her ist, da er sie als echte übernatürliche Bedrohung betrachtet. Es wäre nicht überraschend, dass sich das Team in Deckung begeben muss, um sich vor der Regierung zu verstecken. Dies ist umso wahrscheinlicher, wenn man die Verbindung aller zu Eddie und dem Hellfire Club bedenkt. Viele Bewohner der Stadt glauben, dass es sich um einen Teufelskult handelt.

In einem Interview mit The Wrap haben die Duffer-Brüder die finalen Staffel einigen Netflix-Verantwortlichen vorgestellt und sagten dazu: “Sie haben wirklich positiv darauf reagiert. Ich meine, es war schwierig. Es ist das Ende der Geschichte. Ich habe Manager weinen sehen, die ich noch nie zuvor weinen gesehen habe. Es war verrückt.”

Bedeutet das, dass wir einige wichtige Charaktere verlieren werden? In der letzten Staffel hatten wir nur zwei größere Verluste, nämlich Eddie Munson und Dr. Martin Brenner/Papa. Max ist schwer verletzt und im Koma, aber sie hat überlebt. Ihre Erfahrung könnte auch bedeuten, dass sie immer noch eine psychische Verbindung zu Vecna hat, was im finalen Kampf nützlich sein könnte.

Netflix

Wie auch immer, wir können uns nicht vorstellen, dass die ganze Gang es lebendig schafft. Wir haben einen starken Verdacht, dass Eleven sich opfern muss, da sie letztlich diejenige war, die das Tor zur Welt in Staffel eins geöffnet hat, also muss sie möglicherweise auch diejenige sein, die es schließt.

Außerdem wird Will laut Collider eine wichtige Rolle in Staffel 5 spielen. Das Finale der letzten Staffel hat gezeigt, dass er immer noch eine Verbindung zu Vecna hat und dass er in der finalen Staffel seine eigene Entwicklung durchmachen wird. Will hat auch starke Anzeichen gezeigt, dass er in Mike verliebt ist. Eine weitere Handlung, von der wir glauben, dass sie in Staffel 5 aufgegriffen wird.

Es gibt auch das laufende Liebesdreieck zwischen Jonathan, Nancy und Steve. Eine weitere Geschichte, die darauf hindeuten könnte, dass zumindest einer dieser Charaktere die finale Staffel nicht unbeschadet überstehen wird.

Schließlich könnten die Russen immer noch hinter Hopper und Joyce her sein, nachdem sie aus dem Gefängnis entkommen sind. Werden sie ihren Weg nach Amerika machen, um Rache zu üben? All dies wird in Staffel 5 enthüllt werden.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation TECH ADVISOR.

