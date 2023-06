At a Glance Unsere Wertung Pro Je vier Thunderbolt-4- und USB4-Anschlüsse

Vier USB-A-Anschlüsse mit 10 GBit/s

150 Watt Gesamtleistung

Kompaktes Design Kontra Die Leistung von 60 Watt kann für größere Laptops zu schwach sein Fazit Mehr moderne USB-Anschlüsse als am kompakten Thunderbolt 4 Element Hub von Caldigit werden Sie an einem Hub normalweise nicht finden. Und das Gute dabei: Alle Ports sind für Höchstgeschwindigkeiten ausgelegt.

Preis beim Test

$249.99

Caldigit Thunderbolt 4 Element Hub

Der Caldigit Thunderbolt Element Hub gehört zu einer neuen Generation von USB-Hubs und bietet eine Vielzahl von USB- und Thunderbolt-Anschlüssen. Dazu muss man wissen: Es gibt viele Arten von Hubs sowie Multifunktionsadapter und Docks für USB-C und seine schnelleren Thunderbolt-Geschwister. Aber keiner hat mehr als zwei Thunderbolt-Anschlüsse und nur wenige mehr als die gleiche Anzahl an USB-C-Ports.

Das war in Ordnung, solange es nur wenige USB-C/Thunderbolt-Geräte gab. Aber jetzt, wo USB-C/Thunderbolt der De-facto-Verbindungsstandard ist, brauchen wir weniger veraltete USB-A-Anschlüsse und mehr moderne Verbindungen. Der Element Hub erfüllt alle Anforderungen mit jeweils vier Anschlüssen.

Der Element Hub besitzt vier Thunderbolt-4-Anschlüsse (alle mit 40 GBit/s und 18 Watt) sowie vier USB-A 3.2 Gen.2-Anschlüsse (10 GBit/s und 7,5 Watt). Das ist eine außergewöhnliche Ausstattung. Es gibt ähnliche Hubs von OWC und Plugable, aber keiner hat jeweils vier T4-, USB4- und USB-A-Anschlüsse.

Der Caldigit-Hub funktioniert sowohl mit Thunderbolt 4 als auch mit USB4 und ist abwärtskompatibel mit Thunderbolt 3 und USB-C, sodass er mit den meisten modernen PCs funktioniert.

Das 150-Watt-Netzteil sollte die meisten Ihrer Bedürfnisse abdecken, wobei bis zu 60 Watt für die Stromversorgung von Laptops oder Tablets reserviert sind. Das ist genug für die meisten Laptops.

Und weil der Hub so viele Anschlüsse hat, ist es auch für Desktop-Benutzer eine ernsthafte Überlegung wert. Es kann sogar an eine Thunderbolt-Dockingstation mit mehr Funktionen angeschlossen werden, wie die Caldigit Thunderbolt Station 4 (hier zum Test).

Der Thunderbolt 4 Element Hub von Caldigit ist keine Docking-Station im engeren Sinne – und er erhebt auch keinen Anspruch darauf. Allerdings besitzt das Gerät so viele USB-Anschlüsse (sowohl Typ A als auch Typ C), dass es durchaus als Docking-Station verwendet werden kann.

Sollten Sie eine umfangreichere Dockingstation bevorzugen, dann ist der Bruder des Element Hub mit seinen 18 Anschlüssen ideal. Lesen Sie unseren Test der Caldigit Thunderbolt Station 4 (TS4). Sie können externe Bildschirme über USB-C anschließen (bis zu zwei bei 60 Hz 4K oder einen bei 8K), wenn der Monitor einen solchen Anschluss hat, oder einen Adapter von USB-C auf HDMI oder DisplayPort verwenden.

Der Element Hub kann viel mehr als ein USB-C-Hub mit 5 GBit/s oder sogar 10 GBit/s und übertrifft sogar Thunderbolt-3-Hubs, da er Thunderbolt-Geräte intelligent verketten kann. Zuvor wurde eine T3-Kette unterbrochen, wenn man das letzte Gerät in der Kette entfernte.

Der Hub verwendet die neueste Thunderbolt-4-Technologie mit einem Goshen-Ridge-Chipsatz, der bis zu vier Thunderbolt-Anschlüsse ermöglicht. Das ist das Doppelte dessen, was bisher mit T3 möglich war.

Design & Verarbeitung

Bei Verwendung als Dock ist der Element Hub mit seinen Maßen von 114 × 70 × 18 mm und einem Gewicht von nur 182 g eines der kleinsten Geräte mit eigenem Netzteil. Während der Hub selbst winzig ist, ist das Netzteil klobig. Das bedeutet, dass Sie ihn wahrscheinlich nicht als tragbaren Hub verwenden werden. Allerdings wird das Netzteil bei den meisten Nutzern ohnehin unter dem Schreibtisch verschwinden. Der Hub ist aus Aluminium gefertigt und fühlt sich robuster an als günstigere USB-C-Hubs.

Da sich der Thunderbolt-Anschluss, der mit dem PC verbunden wird, an der Seite befindet, können Sie wählen, ob Sie die TB4/USB4-Seite oder die USB-A-Seite auf der Vorder- oder Rückseite präsentieren möchten. Ich mochte noch nie Docks mit dem Laptop-Anschluss an der Vorderseite, da dies hässlich und unbequem ist. Der Element Hub wird mit einem 0,8 m langen Thunderbolt-4-Kabel geliefert.

Preis

Der T4 Element Hub hat einen Listenpreis von knapp 260 Euro. Er ist somit teurer als Standard-TB3- oder USB-C-Hubs, bietet aber eine Menge neue Technik und ist weitaus zukunftssicherer. Sie können auf dem älteren T3-Markt einfach keinen Hub mit so vielen Anschlüssen kaufen. T4 ist abwärtskompatibel, also ist es die offensichtliche Wahl. Die vier Thunderbolt-Anschlüsse sind alle für 40 GBit/s ausgelegt, und die vier USB-C-Anschlüsse sind mit 10 GBit/s ebenfalls schnell.

Fazit

Sie werden keine moderneren USB-Anschlüsse an einem Hub finden als am kompakten Element Hub von Caldigit – und sie sind alle für Spitzengeschwindigkeiten ausgelegt. Der Hub ist ideal für PC-Nutzer mit mehreren Geräten. Er ist nicht ganz so praktisch wie ein voll ausgestattetes Dock. Allerdings lässt sich der Element Hub mit den richtigen Adaptern sogar als Laptop-Dockingstation verwenden.