Airpods Pro und Samsung Galaxy A51 ab 5 Euro: Fundsachen werden online versteigert

Am 5. Juli 2023 bittet die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) Interessierte zur Online-Versteigerung von Fundsachen, die Fahrgäste in Bus, Tram oder U-Bahn liegen gelassen haben. Die Gegenstände wandern zunächst ins Fundbüro der MVG. Wenn sie dort von ihren Besitzern innerhalb von sechs Monaten nicht abgeholt werden, wandern sie zur jährlich stattfindenden Auktion.

Smartphones ab 5 Euro

Ähnlich wie bei einer Koffer-Auktion können Bieter hier unter anderem Taschen und Gepäckstücke abstauben, die von Fahrgästen in den öffentlichen Verkehrsmitteln vergessen wurden. Laut der MVG können in diesem Jahr außerdem viele Elektroartikel wie Smartphones, Laptops und MP3-Player – zum Teil sogar noch in der Originalverpackung – ersteigert werden. Ebenfalls Teil der Auktion sind Kleidung, Schuhe, Schmuck sowie spezielle von der MVG gepackte Überraschungstüten.

Im Livestream mitbieten

Die Auktion findet am 5. Juli 2023 ab 11 Uhr im Fundbüro der MVG München in der Elsenheimerstraße 61 in 80687 München statt. Wer mitbieten will, muss sich hier bis zum 5. Juli um 10 Uhr für die Auktion anmelden. Die unterschiedlichen Fundstücke werden öffentlich zugänglich online Live per Livestream versteigert. Gebote können vom PC aus abgegeben werden.

Vorgebote schon jetzt möglich

Über den Online-Katalog können sich Interessierte die zu versteigernden Gegenstände schon vor der Auktion anschauen. Hier besteht außerdem die Möglichkeit, nach der Registrierung Vorgebote abzugeben. Vom 26. Juni bis 4. Juli 2023 können die Auktionsartikel im MVG Fundbüro zudem vorab besichtigt werden. Wer am Auktionstag von zu Hause aus mitbietet und einen der Gegenstände per Höchstgebot ergattert, kann ihn sich gegen eine Versandgebühr von 10 Euro direkt nach Hause schicken lassen. Eine Abholung vor Ort ist ebenfalls möglich.