Google Pixel Fold mit Watch jetzt bei O2 vorbestellen und 613 Euro sparen

Vor wenigen Wochen wurde das Pixel Fold auf der Entwicklerkonferenz Google I/O 2023 in San Francisco vorgestellt. Das faltbare Smartphone mit großem Bildschirm soll für ein völlig neues Benutzererlebnis sorgen. Im aufgeklappten Zustand verfügt das Handy über einen großen 7,6-Zoll-OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.208 × 1.840 Pixeln, was ein fast quadratisches Seitenverhältnis von 6:5 ergibt. Zugeklappt ist es ein vollwertiges 5,8 Zoll großes Google-Pixel-Smartphone.

Bei O2 gibt es das Pixel Fold schon jetzt zu einem richtig guten Preis. Gerade mal 35,72 Euro effektiv kostet Sie das Smartphone im Monat. Der reguläre Preis bei Google: 1.899 Euro für die Variante mit 256 GB Speicher. Tolle Aktion: Als Extra legt O2 eine Google Pixel Watch in Wunsch-Farbe im Wert von 429 Euro (UVP) gratis dazu! Geliefert wird das neue Smartphone ab dem 22. August 2023.

Lohnt sich das aktuelle Angebot von O2?

Das aktuelle Angebot von O2 umfasst das Google Fold mit 256 GB Speicher sowie den passenden Tarif O2 Mobile M mit 25+ GB monatlichem Datenvolumen. Dazu gibt es die Google Pixel Watch (in Wunsch-Farbe) im Wert von 429 Euro (UVP) gratis. Dafür zahlen Sie bei 36 Raten monatlich 68,99 Euro. Außerdem entfällt der Anschlusspreis von sonst 39,99 Euro. An Einmalkosten fallen nur 29,99 Euro für die Geräteanzahlung und den Versand an.

Unterm Strich kostet Sie das erste Klapp-Handy von Google zusammen mit dem M-Tarif also 2.513,63 Euro in diesem Angebot. Rechnen Sie den Tarif O2 Mobile M 25+ GB mit seinem Normalpreis von 32,99 Euro heraus, kostet Sie die Hardware gerade mal 35,72 Euro im Monat – also 1.286 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit. Ihr echter Preisvorteil liegt demnach bei 613 Euro – unter Berücksichtigung von Versandkosten und Einmalzahlung. Zusammen mit der schnelle LTE/5G Allnet Flat mit SMS und 25 GB Anfangsdatenvolumen ist das unschlagbar günstig.

Und: Das monatliche Inklusiv-Datenvolumen (Highspeed mit bis zu 300 MBit/s) erhöht sich im Tarif O2 Mobile M 25+ GB ab dem zweiten Vertragsjahr automatisch alle 12 Monate um jeweils 5 GB.

Prozessor: Google Tensor G2

Arbeitsspeicher: 12 GB

Interner Speicher: 256 GB

Art des Displays: OLED

Display zusammengeklappt (geschlossen): 5,8 Zoll, Seitenverhältnis: 17,4:9, FHD+ mit 2.092 × 1.080 Pixel bei 408 ppi ausgeklappt (offen): 7,6 Zoll, Seitenverhältnis: 6:5, 2.208 × 1.840 Pixel bei 380 ppi

Bildwiederholfrequenz: bis zu 120 Hz

Always-On-Display: Ja

Glasmaterial: Gorilla Glas Victus

Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Sony IMX787, Blende f/1.7 11-MP-Ultra-Weitwinkelkamera, Blende f/2.2 11-MP-Telekamera, Blende f/3.05 10-MP-Selfie-Kamera 8-MP-Innenkamera

Erweiterbarer Speicher: Nein

Gesichtserkennungsfunktion: Ja

Fingerabdruck-Erkennung: Ja

Wasserdichtigkeit: IPX8

Abmessungen zusammengeklappt (geschlossen): 79,45 × 139,72 × 12,08 mm ausgeklappt (offen): 158,65 × 139,72 × 5,965 mm

Gewicht: 283 g

SIM-Typ: Nano-SIM und eSIM

Band-Typ: Quadband, 5G

Datenkonnektivität: 5G

Dual Sim: Ja

Konnektivität: NFC, Bluetooth 5.2

WLAN: Wi‑Fi 6E (802.11ax) mit 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO

USB-Anschluss: 3.2 Typ C

Wi-Fi und 4G Anrufe: Ja

Akku: 4.821 mAh

Akkulaufzeit: Mehr als 24 Stunden

Schnelles Aufladen: Ja, 30 Watt

Betriebssystem: Android 13

Kennzahlen des Tarifs O2 Mobile M mit 25 GB+

25 GB Datenvolumen (max. 300 MBit/s) im 4G LTE/5G-Netz

Ab dem zweiten Vertragsjahr 5 GB Datenvolumen im Jahr mehr

Ideal nutzbar für: schnelle Up- & Downloads, Video-Streaming in UHD-Qualität u.v.m.

Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Connect-Option: Auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar

Durchmesser: 41 mm

Höhe: 12,3 mm

Gewicht: 36 g (ohne Armband)

Konnektivität: NFC, Bluetooth 5.2

Integriertes GPS

Aufladen: Magnetisches USB-C-Ladekabel

Arbeitsspeicher: 2 GB

Interner Speicher: 32 GB

Akku: 294 mAh

