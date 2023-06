SUV E-Bike von Prophete für nur 1.999 Euro bei Aldi

Ein geländetaugliches SUV-E-Bike der Marke Prophete bietet Aldi Online seit dem 25. Juni zum Super-Sparpreis. Das E-Bike kostet ganze 1.200 Euro weniger als der Normalpreis, und zwar nur 1.999 Euro statt 3.199,95 Euro. Es gibt eine Herren- und eine Damenvariante. Wie immer gilt im Aldi Onlineshop: Nur solange der Vorrat reicht.

Preisvergleich des Aldi Schnäppchens

Aldi gibt an, dass das E-SUV Bike sonst 3.199,95 Euro kostet. Sieht man sich einmal im Web um, dann findet man das Damenmodell (Rahmenform: Trapez) des Prophete-E-Bikes ab 2.099 Euro (z.b. im Shop Alternate). Der zweitbeste Preis nach Aldi für das Herrenmodell (Rahmenform: Diamant) beträgt sogar 2.399 Euro (bei sonstnix.de). Somit ist der Preis bei Aldi wirklich unschlagbar. Im Vergleich zu den Sonderangeboten anderer Shops kann man hier nochmal mindestens 400 Euro sparen.

E-SUV Bike Entdecker, Herren für 1.999 Euro Euro bei Aldi

E-SUV Bike Entdecker, Damen für 1.999 Euro bei Aldi

Was kann das E-Bike von Prophete?

Das E-Bike Entdecker 22.ETS.15 sieht zunächst wie ein normales E-Trekkingrad aus, bringt aber robuste Eigenschaften mit, die den Fahrer auch bei Offroad-Fahrten und Hindernissen wie Steigungen, Wurzeln oder anderen Unebenheiten unterstützen. Der leistungsstarke und kompakte Mittelmotor von AEG mit 250 Watt greift direkt bei Tritt in die Pedale und sorgt so für eine optimale Schiebehilfe – auch bei steilen Passagen. Der 16-Ah-Akku ist formschön und vollständig in den Rahmen integriert (Patentlösung). Dabei sorgt er für eine große Reichweite von 180 Kilometern (je nach Fahrweise und Untergrund). Die spezielle Federgabel von Suntour Nex E25 hält einer robusten Fahrweise stand und verstärkt die Sicherheit. Weiterhin ist das Prophete Entdecker 22.ETS.15 ausgestattet mit einer hochwertigen Shimano 10-Gang-Schaltung sowie mit hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano.

Damit ist das SUV E-Bike sowohl für die Stadt als auch für Offroad-Fahrten bestens geeignet.

Weitere Kennzahlen des Prophete 22.ETS.15

Aluminium-Diamant-Rahmen

Rahmenhöhe: ca. 55 cm bzw. ca. 52 cm

AEG TFT-Display mit ProKey und USB-Ladefunktion

Prophete 100-Lux-LED-Scheinwerfer mit Fernlichtfunktion

Prophete LED-Gepäckträger-Rücklicht mit Bremslichtfunktion

10-Gang-Kettenschaltung

Unterstützung bis max. 25 km/h

Max. Reichweite: ca. 180 km (je nach Fahrweise)

SUNTOUR NEX e25 Federgabel

Hydraulische Scheibenbremse

Zulässiges Gesamtgewicht: max. 150 kg

Zuladung Gepäckträger: max. 25 kg

Schiebehilfe bis 6 km/h für erleichterte Handhabung bei Fahrtantritt

Technische Details:

Motortyp: AEG ComfortDrive Mittelmotor Leistung: 250 Watt Spannung: 36 V 100 Nm

Akku: Vollintegrierter AEG Akku

Akku-Art: Lithium-Ionen

Spannung: 36 V

Kapazität: 16 Ah

Wattstunden: 576 Wh

Max. Reichweite: ca. 180 km (je nach Fahrweise)

Ladezeit: ca. 5 Stunden

Gewicht: ca. 3,4 kg

Abmessungen/Gewicht:

L x B x H: ca. 187 x 64 x 110 cm (Herren) / ca. 184 x 64 x 110 cm (Damen)

Ca. 26 kg inkl. Akku

E-SUV Bike Entdecker, Herren für 1.999 Euro statt 3.199,95 Euro

E-SUV Bike Entdecker, Damen für 1.999 Euro statt 3.199,95 Euro