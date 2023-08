Shark FlexStyle im Test: Die Alternative zum Dyson Airwrap

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Lockenstäbe im Dyson Airwrap-Stil

Wenn Sie schon lange von einem Dyson Airwrap träumen, aber den hohen Preis nicht mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, könnte der Heißluft-Multistyler von Shark eine gute Alternative sein. Wir haben den Shark FlexStyle getestet.

Design & Verarbeitung

7-teiliges Set

Kann sich zum Haartrockner verwandeln

Airwrap-ähnliche automatische Lockenwickler

Der FlexStyle ist ein stilvolles 5-in-1-Styling-Set. Er ist ein Haartrockner, Volumenstyler, Glätteisen, Diffusor und Lockenwickler in einem. Wir betrachten das Standard-Set, aber später im Artikel werden wir Ihre Anpassungsoptionen darstellen. Sie können je nach Haartyp verschiedene Zubehörteile wählen.

Ein großer Verkaufspunkt des FlexStyle ist, dass seine Lockenstäbe dem Dyson Airwrap nachempfunden sind. Shark nennt sie “automatische Lockenwickler” und genau wie beim Airwrap nutzen sie den Coanda-Effekt, um Haarsträhnen um den Lockenstab zu ziehen.

Das bedeutet, dass Sie sich beim Benutzen im Gegensatz zu einem traditionellen Lockeneisen weder die Haare noch die Finger verbrennen werden. Sie sind schonender zum Haar und deutlich einfacher zu benutzen als herkömmliche Lockenwickler.

Der FlexStyle ist in zwei Farboptionen erhältlich: Schwarz und Roségold oder “Stone” (eine goldene und beige Farbgebung). Ich habe die letzte Variante testen dürfen.

In der Box erhalten Sie den Styling-Griff, der sich mit einem cleveren Dreh in einen Haartrockner in Form einer 7 verwandelt. Dazu können Sie die Haartrockner-Aufsätze hinzufügen: einen Styling-Konzentrator und einen Diffusor.

Emma Rowley / Foundry

Dann gibt es die Styling-Aufsätze. Es gibt zwei automatische Lockenwickler (einen für jede Gesichtsseite), eine ovale Bürste zum Glätten und Volumen hinzufügen und eine Paddle-Bürste zum Glätten.

Emma Rowley / Foundry

Der Griff des FlexStyle ist zylindrisch bei einem Durchmesser von 14,5 cm und einer Länge von 29 cm. Im Haartrockner-Modus ist er kompakte 22 cm lang, aber im Styling-Modus mit einem befestigten Aufsatz misst er fast 44 cm – was länger ist als die meisten Styling-Produkte. Dennoch hat er ungefähr die gleiche Größe wie der Airwrap.

Der Flexstyle wiegt fast 700 g, einschließlich des Kabels und Steckers, ohne diese sind es nur 400 g. Während des Stylings ist er einfach zu halten und fühlt sich auch leicht an. Deshalb hat die Länge letztendlich nicht gestört.

Die Bedienelemente sind einfach gehalten, bieten aber schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen.

Über dem Ein-/Aus-Schalter befindet sich ein Hitzeknopf, mit dem Sie zwischen vier Hitzeeinstellungen wechseln können: keine, niedrig, mittel und hoch. Darüber befindet sich der Luftstromknopf, der drei Leistungsstufen besitzt. Rote LEDs zeigen die aktuellen Einstellungen.

Emma Rowley / Foundry

Etwas oberhalb der anderen Bedienelemente befindet sich der Kaltluft-Knopf, der zum Fixieren Ihres Stylings verwendet wird. Im Idealfall sollte dieser leicht mit dem Finger erreichbar sein, bei mir hat es aber eine Weile gedauert, bis ich den Knopf ohne Suchen gefunden habe.

Der Flexstyle verfügt über ein 2,44 m langes Kabel mit Drehgelenk, das Ihnen genügend Bewegungsfreiheit bietet.

Anwendung und Leistung

Die Aufsätze sind einfach zu benutzen

Für optimale Ergebnisse sollten Sie vorher ein Tutorial bemühen

Der Haartrockner ist leicht und effektiv

Ich bin jemand, der beim Haarstyling wenig Geduld und Geschick hat. Das ist zum Teil der Grund, warum ich den FlexStyle testen wollte. Es ist ein sehr Gerät und wenn ich sogar ich es benutzen kann, kann es praktisch jeder.

Schon nach dem ersten Styling wusste ich das narrensichere System des FlexStyle zu schätzen.

Wenn Sie darüber nachdenken, einen FlexStyle zu erwerben, ist einer der Hauptgründe sicherlich die Airwrap-ähnlichen automatischen Lockenwickler. Somit waren dies die ersten Zubehörteile, die ich getestet habe. Laut dem Marketing ist der Flexstyle kinderleicht zu benutzen – aber stimmt das auch?

Ich selbst habe noch nie ein Lockenstab benutzt, ohne mir ein paar kleine Verbrennungen zuzufügen. Also begann ich den ersten Versuch mit einer gehörigen Portion Skepsis.

Es gibt zwei Stäbe, glücklicherweise mit links und rechts beschriftet. Verwenden Sie sie auf der entsprechenden Seite Ihres Kopfes und Ihre Haare werden sich von Ihrem Gesicht weglocken. Zum Vergleich: Der aktualisierte Airwrap ermöglicht es Ihnen, die Luftstromrichtung an den Lockenstäben zu ändern, aber wenn Locken zu stylen für Sie neu ist, werden Sie das narrensichere System des FlexStyle zu schätzen wissen.

Alles, was Sie tun müssen, ist eine Haarpartie abzutrennen und das Ende um den Lockenstab zu legen. Die Luftströmung zieht Ihr Haar zum Lockenstab und wickelt es darum.

Der Vorgang des Haarlockens ist einfach, effektiv und tatsächlich eine Art kleines wissenschaftliches Wunder. Ich bin alles andere als ein Experte, aber die folgenden Locken habe ich in nur wenigen Minuten bei einem netten Testobjekt erreicht, das langes, dickes, glattes Haar hat.

Emma Rowley / Foundry

Mein eigenes Haar ist dünn, widerspenstig und weder seidig glatt noch zuverlässig gewellt. Aber ich konnte dennoch konstante Wellen erzeugen, die den ganzen Tag über hielten und nur wenig Mühe bereiteten.

Emma Rowley / Foundry

Der FlexStyle wird mit einem Styling-Leitfaden geliefert, um Ihnen bei der Verwendung der Aufsätze zu helfen. Trotzdem würde ich empfehlen, dass Sie (gerade wenn Sie auch aufwändigere Effekte erzielen möchten) die Tutorials nutzen, die es online in großer Zahl gibt.

Ich folgte dem Rat meiner Kollegin Hannah in ihren ausgezeichneten Test des Airwraps. Ich benutzte den Flexstyle nur auf leicht feuchtem Haar, gab ihm vorher einen Spritzer Salzspray, befestigte die Locken für langanhaltende Ergebnisse mit Haarnadeln und benutzte anschließend Haarspray.

Obwohl er einfach zu bedienen ist, müssen Sie dennoch Ihre Fähigkeiten entwickeln und sich jedes Mal Zeit nehmen, um Ihr Haar richtig zu stylen. Wenn Sie das tun, lohnt sich am Ende auch der Aufwand.

Das Lockenverfahren ist einfach, effektiv und wirklich ein kleines wissenschaftliches Wunderwerk

Mit dem ovalen Bürstenaufsatz erinnert der FlexStyle an ein anderes Styling-Gerät, den Revlon One Step. Sie können ihn verwenden, um Ihr Haar zu glätten und ihm mehr Volumen zu geben. Im Grunde genommen ist es ein Föhn. Dann gibt es noch eine Paddle-Bürste, die zum Glätten verwendet wird. Bei meinem Haar waren diese Aufsätze effektiv, aber hatten praktisch das gleiche Ergebnis wie mit herkömmlichen Geräten.. Wenn Sie jedoch langes, dickes Haar haben, könnte der Unterschied größer ausfallen.

Der FlexStyle ist sehr gut zum Haare trocknen geeignet. Er ist nicht laut, aber auch nicht so leistungsstark wie der Dyson Supersonic oder (mein persönlicher Favorit) der Zuvi Halo. Dafür ist er leicht, effektiv und eine großartige Option für unterwegs, um die Anzahl der zu transportierenden Geräte zu verringern.

Der Styling-Aufsatz funktioniert gut für glatte Frisuren, aber der Diffusor sticht durch eine hervorragende Funktion heraus: Sie können die Zinken ausfahren oder einfahren, um sie an Ihre Haarlänge anzupassen. Der Standard-Dyson Airwrap enthält keinen Diffusor-Aufsatz, daher könnte der FlexStyle die bessere Option sein, wenn Sie Ihre natürlichen Locken bewahren möchten.

Emma Rowley / Foundry

Bei der Verwendung rasten die Aufsätze zufriedenstellend ein und es gibt eine Entriegelungstaste, um sie zu entfernen. Der FlexStyle fühlt sich robust und gut verarbeitet an.

Preis & Verfügbarkeit – Ist der FlexStyle den Preis wert?

Mit einem Preis um die 300 Euro ist der FlexStyle zweifelsohne recht teuer, aber er bietet ein überzeugendes Allround-Styling-Set. Nicht alle Aufsätze werden jedoch für alle Haartypen nützlich sein. Vor allem Menschen mit lockigem Haar müssen möglicherweise damit leben, dass Teile des Sets nur wenig Nutzen bringen.

Ein Set mit vier Aufsätzen kostet 299 Euro, entweder für glattes & welliges oder lockiges & krauses Haar. Die Preise bei Händlern im Netz sind (zumindest derzeit) identisch mit dem, was der Hersteller aufruft. Hoffen Sie also nicht, allzu bald ein Schnäppchen ergattern zu können. Unterschiede im Preis hängen von den Aufsätzen ab.

Auf der Website des Herstellers haben Sie die Wahl aus verschiedenen Sets, die Preise liegen zwischen 299 Euro und 319 Euro. Sie können Ihr Kit aber auch selber zusammenstellen, beginnend ab 279 Euro.

Wenn Sie nach etwas noch günstigerem suchen, können Sie den Revlon One Step für 62,99 Euro in Betracht ziehen, aber dieser bietet keine zusätzlichen Aufsätze für vielseitiges Styling.

Fazit

Der FlexStyle kann als erschwinglicherer Konkurrent zum Dyson Airwrap bezeichnet werden. Es handelt sich dabei aber keineswegs um ein Billig-Produkt, weder in Bezug auf seine Verarbeitungsqualität, Leistung, noch seinen Preis. Anwender dürfen sich über ein gelungenes Gesamtpaket freuen, mit dem sie gute Ergebnisse erzielen können.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation TECH ADVISOR.

