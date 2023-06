LKW wird zu riesigem fahrbaren Nadeldrucker – irres Youtube-Projekt mit Raspberry Pi

Viele Menschen lieben den Raspberry Pi (Raspberry Pi auf Amazon anschauen). Die Computerplatinen sind nicht nur billig, sondern man kann auch so viel mit ihnen machen. Immer wieder entstehen wilde, wunderbare Projekte mit RPi-Boards als Kernstück. Die neueste Kreation, die uns ins Auge gefallen ist, könnte eine der erstaunlichsten sein: ein Lastwagen, der in einen Nadeldrucker verwandelt wurde.

Wie von Tom’s Hardware entdeckt, verwendet der Youtuber Ryder Damen (der den Kanal Ryder Calm Down betreibt) einen Raspberry Pi, um seinen selbstgebauten “Drucker” zu steuern, der einen Pickup-Truck, Wasser und eine ganze Reihe von Geräten umfasst, um Nachrichten auf den Boden zu schreiben. Damen nennt es “Skywriting, aber auf der Straße”.

In dem Video erklärt Damen, wie die Idee entstand (er beobachtete Lastwagen, die Markierungen auf die Straße malten), sowie den Konstruktionsprozess des “Druckers” und die verwendeten Materialien. Eine Sperrholzplatte und eine Anhängerkupplung bilden den Rahmen des Geräts, an dem dann Magnetventile, Ventile und Schläuche angebracht werden, die als Druckerteile dienen. Die Magnetspulen steuern die Ventile, die sich öffnen, wenn eine 12-V-Stromquelle an sie angelegt wird. In der Zwischenzeit teilen die Schläuche den Wasserfluss von einem zentralen Punkt (einer Pumpe und einem Eimer voller Wasser) zu jedem Ventil auf.

Gesteuert wird die Anlage vom Raspberry Pi, der über ein Relais und die Magnetventile mit jedem Ventil verbunden ist. Damen hat auf dem Gerät eine Website eingerichtet, auf der man die gewünschte Nachricht eingeben und die Geschwindigkeit des Druckauftrags auswählen kann. (Damen merkt in dem Video an, dass man auch die Schriftart wählen kann, aber “nur eine Schriftart funktioniert”). Die Nachricht wird dann in ein Bild umgewandelt, analysiert und dann in Segmente unterteilt, die auf der Anzahl der Ventile des LKWs basieren. Der Code bestimmt, ob jedes Ventil in einem Bereich liegt, der als hell oder dunkel gilt: Ist er dunkel, spritzt das Ventil Wasser. Wenn es hell ist, bleibt das Ventil ausgeschaltet.

Beispielnachrichten aus Damens Chronik des Projekts auf YouTube. Ryder Damen / YouTube

In dem Video erzählt Damen von den Höhen und Tiefen, die mit der Verwirklichung des Projekts einhergingen, sowie von der Fehlersuche in jeder Phase des Prozesses (Als es so aussah, als ob der Raspberry Pi durch das erste verwendete Relais getötet worden wäre, habe ich tatsächlich vor Mitleid gezuckt – wie Damen anmerkt, ist der Raspberry Pi schwer zu bekommen, und es wäre schwierig, ihn zu ersetzen). Es ist eine unterhaltsame Reise, die man verfolgen kann, besonders wenn man jahrelang mit Nadeldruckern zu tun hatte.

Wenn Sie Ihren eigenen Roadwriting-Truck bauen wollen, ist der Code für das Projekt jetzt auf GitHub verfügbar – und die Raspberry Pi Foundation sagt, dass das Angebot bald steigen wird, so dass es möglich sein wird, wieder einen zu bekommen. Aber wenn das nicht Ihr Ding ist, können Sie sich stattdessen von Damen’s Chroniken anderer Projekte unterhalten lassen. Wie Tom’s Hardware in seinem Bericht über den Dot-Matrix-Truck berichtet, können Sie auch zusehen, wie die Veranda-Piraten ihr Fett wegkriegen oder Ihre eigene Weihnachtsbeleuchtung aus Stranger Things bauen.

Diese Meldung ist die deutsche Übersetzung des englischsprachigen Originals von PC-WORLD.