Lifi: Internet übers Licht – besser als WLAN

Internet übers Licht? Das geht! Die Technologie nennt sich Light Fidelity (“Lifi”, analog zu Wifi) und existiert schon seit über zehn Jahren. Im April hatte ich dazu ein Kurzvideo veröffentlicht, dass auf die Technologie aufmerksam macht:

Jérémie Kaiser, Lifi, Internet per Licht übertragen?

Lifi soll sicherer, stabiler und viel schneller als Wlan (Wifi) sein. Und was ist so spannend daran? Diese Technologie verwendet Licht anstelle von Radiowellen, um Daten zu übertragen und dass mit einer Geschwindigkeit von über 100 Gigabit pro Sekunde. Das ist in etwa 100-mal schneller als herkömmliches Wlan.

Deutscher Professor für Preis nominiert

Professor Harald Haas, der die mobile Drahtlostechnologie mit seinem Team entwickelt hat, wurde jetzt für den Europäischen Erfinderpreis nominiert.

Prof. Harald Haas, Lifi EPO

Was macht Lifi sicherer?

Bei Lifi enthält das Licht die Daten und wird mit spezieller elektronischer und optischer Ausrüstung genutzt. Dadurch gelangt das Internet schneller zu den Nutzern. Lifi bietet eine höhere Datensicherheit, da das Lichtsignal nicht durch Wände dringt. Aus diesem Grund wird die Technologie bereits in Bereichen eingesetzt, in denen Funkfrequenzen unerwünscht sind, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, Schulen, unter Wasser oder in Flugzeugen. Lifi ist auch günstiger als Glasfaserkabel und kann in bestehende Infrastrukturen wie Straßenlaternen integriert werden. Es gibt auch Möglichkeiten, Solarenergie zur Stromversorgung von Lifi zu nutzen und den Energieverbrauch zu reduzieren.

Professor Haas glaubt, dass Lifi eine entscheidende Rolle bei der Ausstattung autonomer Systeme sowohl am Boden als auch in der Luft spielen kann. Er ist optimistisch hinsichtlich des Potenzials von Lifi und sieht es als Schlüsselkomponente für zukünftige Frequenz-Innovationen, insbesondere im Zusammenhang mit der nächsten Generation der Mobilfunktechnologie.

Europäisches Patentamt vergibt Preis

Der Europäische Erfinderpreis ist eine angesehene Auszeichnung für technische Innovationen in Europa und wird vom Europäischen Patentamt vergeben. Die Gewinner werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Die Preisverleihung findet am 4. Juli in der spanischen Stadt Valencia statt.

Das Europäische Patentamt feiert mit der Veranstaltung in Spanien auch den 50. Jahrestag der Gründung des Europäischen Patentsystems.

