TV-Topseller mit Riesen-Rabatt: Samsung QLED für 479 €

Wenn die Bildqualität eines LED-Fernsehers den eigenen Ansprüchen nicht genügt, der Kauf eines LG OLED TVs aber wegen des hohen Preises abschreckt, dann sollte man sich den Samsung QLED Q60B anschauen. Mit seiner hervorragenden Darstellung von Farben, einem beeindruckenden Kontrast und tiefen Schwarzwerten bietet der Samsung QLED eine sehr gute Bildqualität, die den Samsung-TV zum zweitbeliebtesten Fernseher bei Amazon macht. Und der Onlinehändler bietet gerade einen hohen Rabatt, so dass man den Smart-TV mit 4K UHD, Quantum HDR und Multi View in der Größe 43 Zoll bereits für 479 Euro kaufen kann – solange der Vorrat reicht.

Was macht den Samsung QLED TV so besonders?

Der Samsung QLED Q60B ist einer der beliebtesten Fernseher bei Amazon und gerade besonders günstig erhältlich. Sein QLED-Display verwendet Quantenpunkttechnologie, um die Farbskala zu erweitern und die Helligkeit zu verbessern. Dies stellt einen signifikanten Fortschritt gegenüber älteren LCD-Fernsehern dar und ermöglicht eine erheblich verbesserte Bildqualität. Ein weiterer Vorteil des Samsung Q60B ist seine Leistung in hellen Umgebungen, was ihn ideal für Situationen macht, in denen man trotz Tageslicht Filme oder Serien genießen möchte. Dank des Quantum-Prozessor Lite 4K kann der Fernseher SD- und HD-Inhalte hochskalieren, was zu einem schärferen Bild führt.

Neben der Bildqualität beeindruckt der Samsung Q60B auch durch sein Audiosystem. Mit nach oben gerichteten Lautsprechern und einem 2.2.2-Kanal-System bietet er einen virtuellen 3D-Surround-Sound, der ein immersives Klangerlebnis schafft. Schließlich bietet der Samsung Q60B als Smart-TV eine einfache Integration von Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video und Disney+, was das Benutzererlebnis weiter verbessert.

Sehr beliebter Fernseher gerade besonders günstig: Samsung QLED Q60B

Der Samsung QLED TV Q60B ist Bestseller Nr. 2 in der Kategorie Fernseher bei Amazon und lässt Top-Modelle von LG oder Philips weit hinter sich. Derzeit kann man den Samsung Smart TV bei Amazon in verschiedenen Größen mit hohen Rabatten kaufen.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Fernseher

Wer sich neben dem Samsung QLED TV für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.