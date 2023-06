Nur noch heute: Diese 12 Demos bei Steam sollten Sie ausprobieren

Es ist wieder Zeit für die Steam Spielevorschau, bei der hunderte Entwickler Ihre Spiele vorstellen – und in diesem Sommer gibt es einige tolle Spieledemos zu bestaunen.

Falls Sie die Spielevorschau bei Steam noch nicht kennen: Es handelt sich um Steams Präsentation von Indie-PC-Spielen, die im Laufe des Jahres auf der Plattform erscheinen. Wie in früheren Ausgaben haben Sie nur eine Woche Zeit, sie auszuprobieren. Die Aktion endet bereits heute, am 26. Juni. Danach sind viele der Demos erst mal nicht weiter spielbar. Damit Sie die restliche Zeit sinnvoll nutzen, haben wir unter den hunderten von Spielen bereits eine Vorauswahl getroffen. Dies sind unsere 12 Lieblingsspiele, in keiner bestimmten Reihenfolge:

Davigo

Steam

In dem VR-Titel Davigo rennen und schwingen vier PC-Spieler herum und schießen Raketen auf einen weiteren VR-Spieler, der die Form eines riesigen “Bosses” annimmt und versucht, sie zu packen und ins Nichts zu stürzen. Das Konzept ist absolut genial, auch wenn es im Grunde nur ein Konzept ist. Die mundgerechten Spielsitzungen erinnern mich an Attack on Titan, aber der eigentliche Clou ist, dass man kein VR-Headset braucht, um an dem Spaß teilzunehmen.

Viewfinder

Steam

In diesem geistigen Nachfolger von Superliminal können Sie die Welt um sich herum manipulieren, indem Sie Gegenstände von Fotos in die Realität holen. Der Clou dabei ist, dass die 3D-Objekte je nach Ihrer 2D-Perspektive in realer Größe erscheinen, was zu einigen wirklich verblüffenden Ergebnissen führt. (Ein Vorgang, der sehr schwer in Worte zu fassen ist. Wir empfehlen dieses Video.) Puzzle-Fans, die unkonventionelle Ansätze lieben, werden begeistert sein von Viewfinder.

Venba

Steam

Haben Sie Lust auf etwas Gemütliches und Herzerwärmendes? Dann könnte dieses Kochspiel genau das Richtige für Sie sein. Sie verbringen Ihre Zeit damit, die Geschichte von Venba zu verfolgen, einer indischen Mutter, die in den 1980er Jahren mit ihrem Mann nach Kanada eingewandert ist. In diesem schönen, erzählerischen Spiel lernen Sie etwas über das Kochen und können sich dabei an einer Grafik erfreuen, die so prächtig ist wie die Gerichte, die Sie zaubern.

En Garde!

Steam

In En Garde! spielen Sie den Zorro der 90er-Jahre mit Antonio Banderas. Okay, nicht wirklich: Sie sind Spanier statt Kalifornier, und Sie sind eine adlige Dame, die in ihrer Stadt, die von einem bösen Herzog überrannt wurde, Hintern versohlt. Der vorsichtige, paradenlastige Kampf beruht auf der Nutzung der Umgebung, um Menschenmengen zu kontrollieren, während Ihre Spielfigur gleichzeitig Witze reißt. Probieren Sie es aus, wenn Sie ein Spiel suchen, das tiefgründige Kampfmechaniken mit einer unbeschwerten Welt verbindet.

Let’s Revolution!

Steam

Was wäre, wenn Minesweeper eine überraschend tiefgründige Geschichte und eine komplexere Taktik als “Zähle die angrenzenden Kacheln” hätte? Let’s Revolution macht genau das und stellt Sie vor die Aufgabe, ein verstecktes Gitter von Feinden mit speziellen Zügen und Fähigkeiten zu beseitigen. Es ist eine interessante Mischung aus Rätsel und rundenbasiertem Kampf, ganz zu schweigen von dem liebenswerten 2D-Grafikstil – Fans von Steven Universe werden sich hier sofort zu Hause fühlen.

Cosmic: A Journey Among Shadows

Steam

Die Dunkelheit ist in diesem Metroidvania-Spiel, das einen starken Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit aufweist, überraschend tröstlich und gemütlich. Sie beginnen in den Tiefen einer fast pechschwarzen Höhle, in der nur einige helle Flecken Ihren Weg weisen. In einer solch düsteren Umgebung muss man viel mehr darauf achten, wohin man geht – vor allem angesichts der rutschigen Spielmechanik. Die Erkundung ist in dieser Düsternis ein viel intensiveres Erlebnis.

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Steam

Point-and-Click-Adventures sind ein Genre, das nie aussterben wird. Stattdessen wird es immer wieder neu belebt, wie zum Beispiel in diesem Spiel, das das Klicken durch Singen ersetzt. Sie sind Grace, eine junge Sängerin, die in eine urbane Fantasie gestoßen wird, in der die griechischen Götter real sind … und denken, dass sie gerade die letzte Muse getötet hat. Atemberaubende Grafik, erstklassige Sprachausgabe und überraschend gute Musik runden diese Rockoper ab.

Jumplight Odyssey

Steam

Soweit ich weiß, ist ein Spiel, das auf dem Anime-Klassiker Starblazers (auch bekannt als Space Battleship Yamato) basiert, noch nie außerhalb Japans veröffentlicht worden. Jumplight Odyssey will das ändern, und zwar mit einer Management-Simulation, in der Sie einen vertraut aussehenden Raumkreuzer auf der Flucht vor der außerirdischen Flotte der Gamilon, die Ihre Heimatwelt zerstört hat, kommandieren müssen. Das Spiel ist eine Mischung aus Evil Genius und FTL und ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie Lust auf eine anime-inspirierte Weltraumoper und Ressourcenjonglage haben.

An Everyday Story

Steam

In diesem Puzzle-Plattformer helfen drei Spielzeuge, eine Geschichte über… eine gewöhnliche Familie zu erzählen. Sie schlüpfen in die Rolle einer Origami-Fledermaus, eines Zinnsoldaten und eines Holzbootes und navigieren durch vertraute Umgebungen, während der Erzähler Ihnen weitere Details über die Menschen erzählt, die dort leben. Trotz der etwas schwergängigen Steuerung und des festen Kamerawinkels (der bis zur endgültigen Veröffentlichung noch verbessert werden könnte), bietet An Everyday Story eine warme, fesselnde Atmosphäre.

Ebenezer and The Invisible World

Steam

Dies ist ein einfaches Metroidvania-Spiel. Die Hauptrolle spielt Ebenezer Scrooge aus A Christmas Carol. Ich würde hier einen Witz machen, aber mir fällt nichts Dümmeres ein als die eigentliche Prämisse. Sie hüpfen als der berühmte alte und knurrige Verschwender Scrooge durch das Dickens’sche London, schlagen Geister und Gewerkschaftsvertreter mit einem Stock und laufen auf dem Mond herum wie Alucard in Symphonie der Nacht. Aber Spaß beiseite, es gibt einige schöne handgezeichnete Animationen und herrliche Hintergründe.

Three Kingdoms Zhao Yun

Steam

Wenn Sie es leid sein, Engeln und Dämonen in Diablo dabei zuzusehen, wie sie sich endlos bekämpfen, sollten Sie diese Demo ausprobieren. Obwohl es nicht offiziell zu Koeis langjähriger Serie gehört, lehnt es sich offensichtlich an die Dynasty Warriors-Ästhetik an, um Geschichten zu erzählen, die in der berühmten Three Kingdoms-Saga spielen. Die Mischung aus vertrauter Umgebung und Top-Down-Hack-and-Slash-Gameplay dürfte den Nerv der Zeit treffen, denn es ist schon Jahre her, dass Warriors-Fans in den Genuss eines solchen Spiels gekommen sind.

Station to Station

Steam

Manchmal braucht man einfach etwas Friedliches und Entspannendes – und Station to Station passt perfekt zu dieser Stimmung. Man muss kein Eisenbahnfan sein, um die niedliche Art des Modelleisenbahnbaus zu schätzen, die trotz der sanften Stimmung eine Herausforderung darstellt. Sie müssen beim Bau von Bahnhöfen und beim Verlegen von Gleisen genau aufpassen, denn es gibt kein Rückgängigmachen. Aber selbst wenn Sie einen Fehler machen (was bei mir oft der Fall war), können die wunderschöne Grafik und die beruhigende Hintergrundmusik Ihren Kummer lindern.

Dieser Artikel erschien zunächst auf PC-WORLD und wurde von uns ins Deutsche übersetzt.