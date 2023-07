Dyson Airwrap im Test: Beste Qualität zu einem hohen Preis

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hochwertiges Design

Preis beim Test

$599.99

Wenn es um hochwertige Haarwerkzeuge geht, sind keine so markant wie diejenigen von Dyson, die aus hochwertigen Materialien gefertigt sind und den Schutz der Haare im Blick haben.

Neben dem Dyson Supersonic-Haartrockner und dem Dyson Corrale-Haarglätter gibt es den Dyson Airwrap. Dies ist ein Heißluft-Multistyling-Tool, das verwendet werden kann, um Ihre Haare auf verschiedene Arten zu trocknen, zu locken, zu glätten, zu föhnen und zu wellen.

Der Airwrap ist überall auf TikTok, Instagram und YouTube zu sehen, dank seiner salonwürdigen Ergebnisse, die leicht zu Hause reproduziert werden können, selbst wenn Sie kein Schönheitsexperte sind. Aber ist er den hohen Preis wert? Hier sind meine Gedanken dazu.

Design & Verarbeitung

Beeindruckende Premium-Verarbeitung

Wärmereduktionstechnologie

Schwerer als einige andere Multistyling-Tools

Der Dyson Airwrap hat eine wunderschöne Metall-Oberfläche, die sowohl hochwertig aussieht, als auch sich so anfühlt. Ich habe die originale Fuchsia- und Nickeloption getestet, aber zum Zeitpunkt des Schreibens können Sie ihn auch in folgenden Farben kaufen: Preußischblau und Kupfer, Nickel und Kupfer, Kupfer und Nickel, Topasorange und Vinca-Blau sowie Rosé.

In der Box befinden sich sechs verschiedene Aufsätze: der Coanda-Glättungstrockner, das 30-mm-Fass, das 40-mm-Fass, die weiche Glättungsbürste, die feste Glättungsbürste und die runde Volumenbürste. Es gibt auch eine Filterreinigungsbürste für die regelmäßige Wartung.

Hannah Cowton / Foundry

Dyson bietet verschiedene Sets für verschiedene Haartypen an. Wenn Sie sich für die lange Version entscheiden (empfohlen für Haare unterhalb der Brust und länger), erhalten Sie 1,6-Zoll-Lockenstäbe. Die Standardversion (für Haare, die kürzer sind) wird mit 1,2-Zoll-Lockenstäben geliefert. Es gibt auch eine Version speziell für Menschen mit Locken und Spiralen, die mit verschiedenen Aufsätzen geliefert wird.

Wenn Sie direkt bei Dyson kaufen, können Sie anpassen, was Ihr Airwrap enthält. Die Website enthält sogar ein Quiz, damit Sie die beste Kombination von Werkzeugen für Ihren Haartyp auswählen können.

Als ich den Dyson Airwrap zum ersten Mal benutzte, fühlte es sich an wie Magie

Beachten Sie, dass dies die neue Version des Dyson Airwrap ist. Die ältere Version enthält einen anderen Trockneraufsatz, und die Lockenstäbe können nicht gedreht werden, um die Richtung des Luftstroms zu ändern.

Ohne Aufsatz misst der Dyson Airwrap 272 x 41 x 48 mm und wiegt 611 g inklusive Kabel. Das ist etwas schwer, aber ich habe beim Benutzen nie wirklich Armschmerzen gehabt. Es wird mit einem 2,62 m langen Schwenkkabel geliefert, und es gibt keine kabellose Option.

Hannah Cowton / Foundry

Der V9-Motor ist leiser als ein herkömmlicher Haartrockner und lässt meinen Kopf nicht nach verbranntem Toast riechen

Alle Werkzeuge werden in einer sehr schicken Ledertasche geliefert, die sich perfekt zur Aufbewahrung eignet. Wenn Sie das gesamte Produkt in der Tasche mitnehmen möchten, dann seien Sie gewarnt: Es ist ein schwerer Zeitgenosse. Leider legt Dyson nicht bei jedem Airwrap eine kleinere Reisetasche bei.

Jeder Aufsatz wird über einen kleinen Schalter auf der Rückseite entriegelt und lässt sich leicht einrasten. Der kleine Knubbel oben kann gedreht werden, um den Luftstrom zu ändern oder, im Falle des Trockners, das Stylingwerkzeug zu transformieren. Auf der Vorderseite befindet sich der Ein-/Aus-Schalter mit einer Cool-Shot-Funktion darüber.

Es gibt zwei Schieberegler für sowohl die Temperatur als auch den Luftstrom, mit niedrigen, mittleren und hohen Optionen für jede Einstellung. Der V9-Motor (betrieben von einem 13-Blatt-Impeller) erzeugt einen viel leiseren Klang als ein herkömmlicher Haartrockner und lässt meinen Kopf nicht nach verbranntem Toast riechen.

Das liegt daran, dass Dyson die Temperatur unter 150 °C hält und sie über 40 Mal pro Sekunde misst. Dadurch werden übermäßige Hitzeschäden vermieden, insbesondere im Vergleich zu einigen Produkten, die sich auf über 200 °C erwärmen.

Hannah Cowton / Foundry

Leistung & Styling

Eine Vielzahl verschiedener Stile zur Auswahl

Sieht aus, als wären sie gerade beim Friseur gewesen

Etwas Vorbereitung für langanhaltende Ergebnisse erforderlich

Das erste Mal, als ich den Dyson Airwrap benutzt habe, fühlte es sich wie Magie an. Ich habe einen Locken-Look ausprobiert und meine Haare haben sich ohne großes Zutun um das Fass gewickelt. Ich habe den Airwrap einfach ans Ende meiner Haare gehalten, und er hat die ganze Arbeit für mich erledigt.

Das liegt am sogenannten “Coanda-Effekt”, bei dem die hohe Geschwindigkeit des Luftstroms in den Zylindern einen Wirbel erzeugt und so das nahegelegene Haar über die Lüftungsschlitze ansaugt und an die Oberfläche des Werkzeugs zieht. Das bedeutet auch, dass Sie nicht Gefahr laufen, sich die Finger zu verbrennen, wie es bei herkömmlichen heißen Werkzeugen der Fall sein könnte.

Hannah Cowton & Henry Burrell / Foundry

Bevor Sie den Airwrap verwenden, müssen Sie feuchtes und entwirrtes Haar haben (ich lasse mein Haar normalerweise zu etwa 80 % trocknen). Wenn Ihr Haar bereits trocken ist, sollten Sie es mit ein wenig Wasser anfeuchten. Wenn Sie frisch gewaschenes Haar haben, können Sie den Coanda-Glättungstrockner verwenden, um es vor dem Styling zu föhnen.

Ich war sehr überrascht, wie schnell und effektiv dieser Trockner war, besonders weil ich lange, dicke, Typ-2a-Haare habe. Dieser Aufsatz allein hat meine Haare viel glatter gemacht, als wenn ich sie natürlich trocknen lassen würde. Ich muss nicht mehr zu meinem alten, rostigen Haartrockner greifen, der längst über sein Verfallsdatum hinaus ist (obwohl das bei lockigerem oder krausem Haar vielleicht nicht der Fall ist).

Sobald Sie das Haar feucht getrocknet haben, können Sie den passenden Aufsatz wählen. Als Faustregel gelten die Lockenstäbe zum Locken und Wellen (je dünner der Stab, desto enger die Locke/Welle), die Paddelbürsten zum Glätten und die runde Borstenbürste für Volumen und Föhnfrisuren.

Hannah Cowton / Foundry

Der Coanda-Glättungstrockner kann auch verwendet werden, um abstehende Haare zu bändigen und einen glatten Look zu erzielen. Persönlich konnte ich mit diesem Aufsatz nicht so gut umgehen (ich ziehe es vor, widerspenstige Strähnen einfach mit einem Kamm zu bändigen).

Meine bevorzugten Aufsätze sind die Lockenstäbe, da sie sehr vielseitig sind. Wenn Sie Ihr Haar um den Stab wickeln, erhalten Sie lebendigere Locken. Sie können den Stab jedoch auch umgedreht platzieren und mit der Hand fixieren, um mehr Meerjungfrauen-Wellen zu erzeugen (mein persönlicher Lieblingslook).

Schauen Sie sich alle Stile an, die ich mit dem Airwrap erreichen konnte. Das waren Beach Waves mit dem 30-mm-Lockenstab, engere Locken mit dem 30-mm-Lockenstab, glattes Haar mit der festen Glättungsbürste, ein Föhn-Look mit der Volumenbürste und große, lockere Locken mit dem 40-mm-Lockenstab:

Der Dyson Airwrap liefert glänzende und lebendige Ergebnisse, die ich mit Glätteisen, Lockenstäben oder klassischen Heißluftbürsten noch nie erreicht habe. Mein Haar hat sich nie im Werkzeug verfangen, und die Aufsätze gleiten mühelos durch das Haar.

Durch Änderung des Luftstroms wird bestimmt, in welche Richtung sich das Haar um den Lockenstab wickelt, was sich darauf auswirkt, ob es das Haar zum Gesicht hin oder vom Gesicht weg lockt. Ich musste ein wenig experimentieren, um die gewünschten Looks zu erzielen, also probieren Sie verschiedene Richtungen aus, um herauszufinden, was für Sie funktioniert. Wenn Sie ein natürlicheres Finish wünschen, ist es eine gute Idee, den Luftstrom zwischen den Locken abwechselnd zu ändern.

All diese Aufsätze können ein wenig einschüchternd wirken, aber zum Glück hat Dyson eine Reihe leicht verständlicher YouTube-Tutorials (ich habe sie mindestens siebenmal angesehen). Dort finden Sie Techniken für verschiedene Styles sowie die empfohlenen Hitze-/Luftstromeinstellungen für jede Methode.

Hannah Cowton / Foundry

Wenn ein bestimmter Style dort nicht verfügbar ist, gibt es viele andere Videos von Content-Erstellern online – einige davon waren während meines Testprozesses sehr hilfreich.

Influencerin und Dyson-Botschafterin Victoria Magrath betont, wie wichtig es für langanhaltende Ergebnisse ist, das Haar lange vorzubereiten und ich kann bestätigen, dass das einen großen Unterschied macht. Schließlich versuchen Sie, Looks zu replizieren, wie Sie sie beim Friseur sehen würden, und dort würden Sie nicht viele Friseure finden, die so ein Aussehen ohne das ein oder andere Produkt kreieren.

Wir haben festgestellt, dass der Dyson Airwrap ein phänomenales Produkt ist, aber für einen Preis von 599 € kann man das auch erwarten

Das bedeutet, dass Sie Hitzeschutzspray verwenden sollten. Selbst wenn Sie ein schonenderes Werkzeug verwenden, ist Hitze immer noch Hitze. Ein Spritzer Haarspray am Ende ist entscheidend, um den Halt zu bekommen, aber je nach Haartyp sollten Sie möglicherweise vor dem Styling mit Schaum, Salzspray oder Gel experimentieren.

Wenn Sie Locken machen oder einen Föhn-Look kreieren, sollten Sie nach jeder Locke eine Kaltluftstufe verwenden und dann jede Locke feststecken, während Sie Ihre Frisur fertigstellen.

Wenn ich all diese Dinge beachtete, hielt meine Frisur den ganzen Tag über gut und hielt sogar einem rauen, windigen Wetter stand. Einige Styles hatten sogar über Nacht noch gehalten.

All diese Dinge benötigen natürlich mehr Zeit. Wenn sie diesen Luxus nicht haben, werden sie mit dem Airwrap auch bei einem schnellen zehnminütigen Styling großartige Ergebnisse erzielen, aber dann kann es nach ein paar Stunden nachlassen.

Hannah Cowton / Foundry

Preis & Verfügbarkeit – Ist der Dyson Airwrap den Preis wert?

Wir haben festgestellt, dass der Dyson Airwrap ein phänomenales Produkt ist, aber das kann man bei einem Preis von 599 Euro auch erwarten. Sie können ihn direkt bei Dyson kaufen, sowie bei anderen Drittanbietern wie Amazon oder Ebay.

Der Dyson Airwrap ist ein sehr begehrtes Werkzeug und daher oft ausverkauft oder (bei Amazon) zu einem höheren Preis erhältlich. Wenn Sie Geld sparen möchten, könnten Sie auch die ältere Version des Produkts wählen, die zu einem reduzierten Preis angeboten wird (aber es ist ziemlich schwierig, diese zu bekommen).

Der Airwrap ist wesentlich teurer als einige andere Heißluft-Styling-Alternativen. Allerdings verfügt er über eine Wärmereduzierungstechnologie, die langfristig weniger schädlich für Ihr Haar sein soll. Er ist auch äußerst anpassungsfähig, daher eine gute Option, wenn Sie Schwierigkeiten haben, ein Werkzeug zu finden, das für Ihren Haartyp geeignet ist.

Hannah Cowton / Foundry

Es gibt natürlich auch andere Alternativen. Shark hat den FlexStyle, der 299 € kostet. Es gibt auch den Revlon One Step, der jedoch nur einen Bürstenaufsatz hat, der zum Föhnen verwendet werden kann, daher ist er nur für glatte, voluminöse und lockere Locken geeignet.

Es wäre schön, wenn Dyson eine Version mit weniger Aufsätzen zu einem niedrigeren Preis anbieten würde, da nicht alle Benutzer alles verwenden und möglicherweise Geld sparen möchten.

Der Dyson Airwrap ist ein Wunderprodukt, aber er ist eine echte Investition. Kaufen Sie ihn nur, wenn Sie Vielseitigkeit beim Styling wünschen und bereit sind, etwas Zeit für langanhaltende Frisuren zu investieren.

Fazit

Der Dyson Airwrap ist bei weitem das beste Styling-Tool, das ich je verwendet habe, und hat größtenteils meinen Haartrockner, meinen Glätteisen und meinen Lockenstab ersetzt. Die verschiedenen Aufsätze haben es mir auch ermöglicht, mit neuen Stilen zu experimentieren, von Beach Waves bis hin zu Retro-Föhns, die ich zuvor noch nie zu Hause hinbekommen habe.

Es verleiht meinem Haar Sprungkraft und Glanz, und es sieht deutlich besser aus als jeder andere Look, den ich mit günstigeren Styling-Tools erreicht habe. Allerdings kommt man nicht um den enormen Preis herum. Überlegen Sie also, wie wichtig Ihnen die Vielfalt der Werkzeuge und die Reduzierung von Hitzeschäden sind.

Es gibt Alternativen auf dem Markt, aber es erscheint uns schwierig, etwas Gleichwertiges und so Vielseitiges woanders zu finden.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation TECH ADVISOR.

