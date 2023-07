Sony Xperia 1 V im Test: Ein kostspieliges Handy ohne herausstechendes Merkmal

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Ausgezeichnete Leistung

Schönes schlankes, strukturiertes Design

Beeindruckendes 4K HDR-Display Kontra Die Kamera ist kompliziert und schwer zu bedienen

Langsames Laden

Unbekannte Software-Unterstützung

Unnötig teuer Fazit Das Xperia 1 V ist das Gleiche wie das Xperia 1 IV von Sony: ein leistungsstarkes, teures Flaggschiff-Smartphone, das nur eine kleine Nutzergruppe ansprechen wird. Wenn Sie Sonys richtige Kameras lieben und ein Gerät wollen, das diese nachahmt, werden Sie es vielleicht lieben. Ansonsten sollten Sie wahrscheinlich die Finger davon lassen.



Sony Xperia 1 V bei Amazon ansehen



Preis beim Test

$1,399.99

Aktuell bester Preis: Sony Xperia 1 V

Shop Preis Sony $1399.99 zum Shop

Das Xperia 1 V ist bereits das vierte Sony-Flaggschiff in Folge, das im Wesentlichen identisch aussieht. Es beschränkt sich nicht nur auf das Design, sondern auch auf die grundlegende Philosophie, sodass es dieselben Stärken und Schwächen wie seine Vorgänger aufweist.

Erwarten Sie ein schlankes Design, ein detailreiches Display und einen leistungsstarken Chipsatz als Herzstück des Telefons – doch all dies wird durch langsames Aufladen, eine komplizierte Kamera und einen übermäßig hohen Preis ausgebremst.

Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren: Mit diesem Handytarif surfen Sie so viel Sie wollen zu einem unschlagbaren Preis – Sie sparen 672 Euro!

Falls Sonys Eigenarten mit Ihren eigenen übereinstimmen, könnten Sie das Xperia 1 V durchaus mögen. Aber wenn Sie von ihren früheren Flaggschiffen enttäuscht wurden, wird das neueste Modell nichts daran ändern.

Design & Verarbeitung

Schlankes, hohes Gehäuse

Griffiges, strukturiertes Glasfinish

IP65 / IP68

Von vorn sieht das Xperia 1 V genauso aus wie sein Vorgänger, das Xperia 1 IV aus dem letzten Jahr. Das Smartphone ist nahezu identisch in Größe, Form und Gewicht. Das bedeutet, Sie bekommen ein ungewöhnlich hohes, schlankes Gerät, das für die Einhandbedienung konzipiert ist.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die einzige wirkliche Veränderung betrifft die Rückseite, wo Sony das bisher matte Finish durch einen neuen strukturierten Effekt ersetzt hat. Es ist immer noch mit gehärtetem Gorilla Glass versehen (Victus, wobei der neuere Victus 2-Standard für das Display gilt), aber das Glas ist jetzt überall mit kleinen Vertiefungen versehen.

Das klingt etwas seltsam, aber dadurch fühlt sich das Smartphone griffig und strukturiert anstatt glatt an. Es fühlt sich tatsächlich nicht wirklich nach Glas an, was ein wenig verwirrend sein kann.

Ich persönlich finde den Effekt großartig, er ist subtil, aber definitiv einzigartig und macht mein schwarzes Modell noch interessanter. Das Smartphone ist auch in Silber oder Grün erhältlich, falls Sie diese Farben bevorzugen.

Die Rückseite des Smartphones ist nach wie vor aus gehärtetem Gorilla-Glas gefertigt, aber das Glas ist jetzt überall strukturiert

Das Gerät ist außerdem wasserdicht mit Sonys ungewöhnlicher IP65/68-Klassifizierung. Das macht mehr Sinn, als es zunächst scheint. Die beiden Klassifizierungen sind technisch unterschiedlich, wobei die erste eine gewisse Spritzwasserschutzstufe garantiert und die zweite den Schutz vor dem Eintauchen in Wasser definiert. Mit einer Bewertung für beides ist dies die beste Wasserbeständigkeitsgarantie auf dem Markt.

Display & Lautsprecher

4K, 120Hz OLED-Display

Kein LTPO

Stereo-Lautsprecher

Beim Xperia 1 V erinnern nur wenige Bereiche so sehr an seinen Vorgänger wie der Bildschirm, wo Sony selbst sogar zugibt, dass er genau derselbe ist.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Im Großen und Ganzen ist das aber keine schlechte Sache. Dieses 6,5-Zoll-OLED-Display hat eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine immer noch seltene 4K-Auflösung – Sony bleibt seltsamerweise immer noch der einzige Hersteller, der seine Flaggschiffe mit 4K-Displays ausstattet.

Der Nachteil ist jedoch, dass Sony immer noch nicht auf den LTPO-Zug aufgesprungen ist. Das neueste Upgrade der OLED-Technologie, das Displays mit hoher Bildwiederholrate ermöglicht, ihre Bildwiederholrate dynamisch anzupassen, um Energie zu sparen. Es ist mittlerweile Standard für Android-Flaggschiffe, und der Bildschirm von Sony (obwohl er in anderen Aspekten brillant ist) fühlt sich hier ein wenig zurückgeblieben an.

Sony bleibt merkwürdigerweise der einzige Hersteller, der seine Flaggschiffe mit 4K-Panels ausstattet

Es ist auch ungewöhnlich, dass das Smartphone am Kinoformat 21:9 festhält, obwohl diese Eigenart mir gefällt. Es macht dieses Smartphone ideal zum Anschauen von Filmen, aber es ist auch einfach komfortabler in der Nutzung und bietet zusätzlichen Inhalt vertikal an, wenn man auf Twitter oder Instagram durchscrollt.

Die Stereo-Lautsprecher sind nicht schlecht und bieten einen ausgewogenen Klang, aber die maximale Lautstärke ist etwas begrenzt und leichte Verzerrungen treten auf, wenn man sich dem Maximum nähert. Es gibt eindeutig bessere Lautsprecher da draußen, was seltsam ist angesichts von Sonys Audio-Kompetenz.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Wo sich das Smartphone jedoch abhebt, ist die Tatsache, dass es einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss hat. Wenn Sie bereits auf Bluetooth-Kopfhörer setzen, ist Ihnen das möglicherweise egal, aber wenn Sie ein Audiophiler sind und nur eine physische Verbindung akzeptieren, dann ist dieses Premium-Smartphone das Richtige für Sie.

Es unterstützt auch den LDAC-Codec für Hi-Res-Audio über Bluetooth, für Audiophile, die sich von ihren Kabeln verabschiedet haben.

Spezifikationen & Leistung

Hochwertiger Snapdragon 8 Gen 2-Chip

12 GB RAM als Standard

Unzuverlässiger Fingerabdrucksensor

Es ist keine Überraschung, dass eines der definitiven Upgrades beim Xperia 1 V der Wechsel zum neuesten Snapdragon 8 Gen 2-Chip ist.

Das Smartphone ist schnell, arbeitet flüssig und erledigt alltägliche Aufgaben mit Leichtigkeit

Das platziert das Smartphone unter den leistungsstärksten Android-Modellen auf dem Markt, unterstützt von 12 GB RAM als Standard und je nach Markt mit entweder 256 GB oder 512 GB Speicher.

Kurz gesagt: Das Smartphone ist schnell, arbeitet flüssig und bewältigt alltägliche Aufgaben mühelos. Es ist eine gute Option für normale Nutzer, engagierte Spieler oder produktivitätsorientierte Personen, die das Smartphone unterwegs für ihre Arbeit nutzen möchten. Besser geht es kaum.

Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren: OnePlus Nord 3 – Alle Infos zu Release, Design, Specs und Preis

Die Konnektivität erfolgt über 5G-Unterstützung, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E und NFC – also alles auf dem neuesten Stand.

Es unterstützt nur eine physische SIM-Karte, aber Sie können zwei SIM-Karten verwenden, wenn eine von ihnen eine digitale eSIM ist. Es gibt jedoch einen Slot für eine microSD-Karte, die bis zu 1 TB zusätzlichen Speicherplatz unterstützt.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Was die Biometrie betrifft, haben Sie die Option der Gesichtserkennung oder des Fingerabdrucks über einen Scanner, der in die Ein-/Aus-Taste integriert ist. Früher waren diese Methoden zuverlässiger als die Unter-Display-Optionen, aber die Zeiten haben sich geändert und Sony scheint hier etwas zurückzuliegen. Dieser Scanner ist ein wenig träge und erkennt meinen Daumenabdruck sporadisch überhaupt nicht. Andere Smartphones sind hier einfach besser.

Kameras & Video

Dreifache Hauptkamera

Variable Teleobjektivlinse

Verwirrende Kamera-Apps erfordern Fotografieerfahrung

Die Xperia-Smartphones waren schon immer eine Widersprüchlichkeit, wenn es um Kameras geht. Dieser Trend setzt sich hier fort.

Sony stellt derzeit wahrscheinlich den besten Smartphone-Kamerasensor der Welt her (IMX989 mit 1 Zoll), der in Geräten wie dem Xiaomi 13 Ultra und dem Vivo X90 Pro zu finden ist, aber hier finden Sie ihn nicht.

Stattdessen verwendet die Hauptkamera des Xperia 1 V einen anderen, benutzerdefinierten Sensor namens Exmor T. Dieser schneidet einen 52-Megapixel-Sensor leicht zu einem 48-Megapixel-Bereich zurecht.

Das ist eine große Veränderung gegenüber der 12-Megapixel-Hauptkamera des letzten Jahres, und Sony sagt, dass das Upgrade einen deutlichen Leistungssprung ermöglichen sollte. Insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen.

Um ehrlich zu sein, ich bin nicht wirklich überzeugt. Aufnahmen mit der Hauptkamera sehen bei gutem Licht großartig aus, aber das gilt derzeit für jedes High-End-Smartphone.

Das Xperia 1 V schlägt sich immer noch gut bei schwacher, aber einfacher Beleuchtung. Zum Beispiel beim Fotografieren des Abendessens in einem mit Kerzen beleuchteten Restaurant.

Aber sobald es wirklich dunkel wird, sinkt die Qualität dramatisch und wird durch den dedizierten Nachtmodus des Telefons nicht wesentlich verbessert. Erstaunlicherweise bietet Sony diesen erstmals im Jahr 2023 an.

Sony stellt derzeit den wohl besten Smartphone-Kamerasensor der Welt her, aber Sie werden ihn hier nicht finden

Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen sind körnig und detailarm, und wenn sich eine Lichtquelle im Bild befindet (eine Glühbirne oder der Abendhimmel) müssen Sie erwarten, dass sie überbelichtet und zu hell sein wird. Die Aufnahmen, die ich bei einem Alvvays-Konzert gemacht habe, gehören zu den schlechtesten, die ich mit einem Flaggschiff-Smartphone bei einem Gig hatte.

Das Smartphone mit der wohl besten Handykamera des Jahres: Vivo X90 Pro im Test – Dieses Handy schlägt jeden Konkurrenten in einer Disziplin

Dies ist eine gute Kamera, aber sie liegt klar unter dem Niveau anderer Smartphones in dieser Preisklasse.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das Unternehmen hat für die Ultraweitwinkel-, Teleobjektiv- und Selfie-Kameras des Smartphones an 12-Megapixel-Sensoren festgehalten, die alle drei anscheinend direkt von dem Xperia 1 IV übernommen wurden.

Besonders herausragend ist das Teleobjektiv, das über einen variablen Zoom verfügt und eine optische Zoomleistung von 3,5-fach oder 5,2-fach bietet. Obwohl sich diese beiden so ähnlich sind, dass Sie kaum einen Unterschied bemerken werden.

Das Bild ist großartig bei diesen optischen Zoomstufen, aber die Detailgenauigkeit nimmt stark ab, wenn Sie weiter hineinzoomen, und es entstehen unscharfe, weiche Aufnahmen. Zusätzlich entsteht auch viel Rauschen, wenn Sie es bei schlechten Lichtverhältnissen verwenden, wie bei einem Konzert.

Das Problem, das hinter jedem Objektiv lauert, ist die komplizierte Sony-Software.

Ihre Hauptkamera-App heißt Photography Pro, enthält jedoch ein separates Set professioneller Tools, die auf der Alpha-Kamera-Software von Sony basieren.

Sie können auch hier Videos aufnehmen, aber wenn das nicht ausreicht, sind auf dem Gerät zwei separate Video-Apps vorinstalliert (Video Pro und Cinema Pro).

Dominik Tomaszewski / Foundry

Im besten Fall könnte das Vorhandensein all dieser Apps einfach etwas verwirrend sein, aber man hat das Gefühl, dass man nur durch das Eintauchen in die Pro-Einstellungen und den manuellen Modus das Beste aus diesen Kameras herausholen kann.

Ich vermute, dass ein Fotograf, der bereit ist, sich in die Details zu vertiefen, mit dem Xperia 1 V Fotos aufnehmen kann, die auf dem Niveau eines Pixel 7 Pro oder Galaxy S23 Ultra liegen. Das ist allerdings nicht die Art und Weise, wie die Meisten ihre Smartphones nutzen. Wenn Sie einfach nur schnelle, spontane Aufnahmen machen wollen, sind Sie woanders besser aufgehoben.

Akku & Ladeverhalten

Solide Batterielaufzeit für über einen Tag

Kabelgebundenes und kabelloses Aufladen

Kein Ladegerät enthalten

Trotz des schlanken Designs hat das Xperia 1 V überraschenderweise einen ziemlich kräftigen 5000mAh-Akku im Inneren.

In Kombination mit seinem ziemlich effizienten Snapdragon-Chipsatz, der problemlos einen ganzen Tag Akkulaufzeit in meinen Tests lieferte und auch noch einige Stunden am nächsten Tag, wenn man so will.

Ich würde dem Smartphone nicht ganz trauen, dass es ohne drastische Reduzierung der Nutzung, der Bildwiederholrate oder Auflösung zwei volle Tage durchhält. Aber solange Sie bereit sind, täglich aufzuladen, sollten Sie keine Akkuängste haben.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das Aufladen kann entweder kabelgebunden oder kabellos erfolgen, aber es gibt Nachteile. Erstens ist Sony eines der Unternehmen, die ihre Smartphones nicht mehr mit einem Ladegerät ausliefern. Sie müssen also bereits ein USB-C-Ladegerät von einem anderen Gerät besitzen.

Zweitens ist selbst das verkabelte Aufladen auf recht langsame 30-Watt-Geschwindigkeiten begrenzt. In meinem Test mit einem meiner eigenen Drittanbieter-Ladegeräte (da ich kein offizielles Sony-Ladegerät hatte) konnte ich in einer halben Stunde nur 41% des Akkus wiederherstellen. Das ist ziemlich schwach nach heutigen Maßstäben.

Wird mit Android 13 ausgeliefert

Minimale Anpassungen von Sony

Wahrscheinlich begrenzte langfristige Unterstützung

Das Xperia 1 V wird mit Android 13 ausgeliefert, der neuesten Version des Betriebssystems von Google zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Sony modifiziert das Benutzererlebnis nicht so stark wie viele Konkurrenten. Tatsächlich lässt es das Kernbetriebssystem größtenteils unverändert und konzentriert sich auf Anpassungen wie zusätzliche Display-Qualitätseinstellungen und die “Side Sense”-Verknüpfungsleiste. Einen optionalen Modus, der am Rand des Bildschirms schwebt und schnellen Zugriff auf Apps und andere Funktionen bietet.

Sony lässt das Kernbetriebssystem größtenteils unverändert

Sony installiert jedoch eine ganze Reihe eigener Apps. Es gibt die drei bereits erwähnten Kamera-Apps, eine Aufnahmeanwendung namens Music Pro, die Bravia Core-Film-Streaming-App und noch ein paar mehr. Die meisten können nicht deinstalliert werden, aber zum Glück können Sie Bravia Core vom Smartphone entfernen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Sony hat nicht öffentlich gesagt, wie lange es Softwareunterstützung für das Xperia 1 V geben wird, und auch unsere Anfrage hierzu nicht beantwortet, aber wir können es uns denken. Das Xperia 1 IV wurde mit mageren zwei Android-Versionen und drei Jahren Sicherheitspatches angekündigt, und es ist wahrscheinlich, dass es dabei bleibt.

Das würde bedeuten, dass das Smartphone Android 14 und 15 erhalten würde, wobei das letzte größere Android-Update Ende 2024 erfolgen und die Sicherheitsunterstützung 2026 enden würde. Das ist nicht gut genug für diejenigen, die erwarten, dass ein Smartphone einige Jahre lang hält. Samsung, Apple und Google bieten jeweils mindestens fünf Jahre Sicherheitsunterstützung.

Preis & Verfügbarkeit

Mit 1.399 Euro fällt das Sony Xperia 1 V ziemlich kostspielig aus, wenn man den Preis von 1.099 Euro des Vorgängermodells betrachtet.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Andere Geräte wie das Google Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra oder iPhone 14 Pro Max sind für weniger Geld erhältlich.

Fazit

Wenn Sie mit Sony-Kameras fotografieren und ein Smartphone mit dem gleichen Gefühl und einigen spezifischen Kompatibilitätsfunktionen möchten, werden Sie das Xperia 1 V wahrscheinlich lieben.

Das trifft nicht auf mich zu und das wird auch für die meisten Menschen nicht zutreffen. Für fast jeden anderen Nutzer gibt es kaum einen Grund, mehr Geld für ein Smartphone auszugeben, das aufgrund einer komplizierten Kamera und langsamen Ladens oft weniger liefert.

Der einzige Bereich, in dem es wirklich glänzt, ist sein 4K-Display, aber das ist mittlerweile kein Durchbruch mehr und von begrenztem Nutzen.

Die Hardware von Sony bleibt wie immer elegant, aber zu diesem Preis gibt es kaum einen Grund für die meisten Menschen, sich mit den Kompromissen abzufinden.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

6,5-Zoll-120Hz-4K-HDR-OLED-Display

12 GB RAM

256/512 GB Speicher

Kameras: 48-Megapixel-, f/1.9-Hauptkamera 12-Megapixel-, f/2.2-Ultraweitwinkelkamera 12-Megapixel-, f/2.3-2.8-3.5-5x-Telekamera 12-Megapixel-, f/2.0-Selfie-Kamera

30W kabelgebundenes Aufladen

15W kabelloses Aufladen

5000mAh Akku

3,5mm-Kopfhörerbuchse

Gorilla Glass Victus (Rückseite) und Victus 2 (Display)

IP65/68

Schwarz, Silber, Grün

Android 13

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation TECH ADVISOR.

Ähnliche & neue Artikel:

Motorola Edge 40 Pro im Test: Ein Flaggschiff-Handy für hohe Leistungsansprüche

Snapdragon 8 Gen 3: So stark wird die neue Mobil-CPU für Smartphones

Google Pixel Tablet im Test: Konkurrenz für’s iPad?

Die besten AMD-Grafikkarten für Gamer 2023