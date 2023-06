Tiktok-Profilbilder zoomen – so klappt das Vergrößern

Generell sind Profilbilder in Social-Media-Apps sehr klein. Und da wünscht man sich bei so manchem Profil, dass man das Bild zommen und vergrößern könnte. Während dies bei Instagram nicht nativ in der App geht, sondern Nutzer einen Umweg gehen müssen, bietet die Kurzvideo-Plattform Tiktok dieses Feature ab Werk.

Wie Sie Profilbilder bei Tiktok vergrößern

Öffnen Sie die Tiktok-App (iOS | Android) auf Ihrem Smartphone. Rufen Sie den Tiktok-Account auf, dessen Profilbild Sie in einer Großansicht betrachten möchten. Tippen Sie auf das Profilbild. Ihnen wird nun die Option “Profil teilen” angeboten. Tippen Sie in der neuen Ansicht auf das Profilbild. Sie sehen das Profilbild erfolgreich gezoomt.

Leider können Sie nicht weiter in das Bild hineinzoomen. Tippen Sie das vergrößerte Bild nämlich an, wird es wieder klein. Hier gibt es einen Trick:

Screenshot vom Profilbild anfertigen

Sie können aber einen Screenshot anfertigen (unter iOS | unter Android), um das Bild in Ihrer Galerie zu öffnen und weiter zu vergrößern.

iPhone: Drücken Sie gleichzeitig den Power-Button am rechten Gehäuserand sowie die Lauter-Taste.

Android: Halten Sie gleichzeitig kurz die An/Aus-Taste und die Leiser-Taste gedrückt.

Beachten Sie, dass Sie die Bilder nur zu privaten Zwecken verwenden dürfen. Denn die Rechte am Bild liegen beim Urheber beziehungsweise Tiktok und nicht bei Ihnen.

Übrigens: Am Desktop können Sie das Profilbild im Browser nicht vergrößern. Sie können es zwar separat in einem neuen Tab anzeigen oder herunterladen, allerdings nur in der kleinen Ansicht.

Besuchen Sie gerne unsere eigenen Tiktok-Kanäle: Bei PC-WELT dreht sich alles rund um PCs, Hardware, Gaming und Technik allgemein. Und bei Technikliebe finden Sie Videos zu Mobilgeräten wie Smartphones, Smartwatches oder Tablets sowie Lifestyle-Produkte wie smarte Fahrradhelme.

