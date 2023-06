PS6 und neue Xbox: Gerichtsdokumente enthüllen Release-Termin

Die angestrebte Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft schlägt weiter hohe Wellen – und bringt uns immer wieder interessante Einsichten. Die Europäische Kommission scheint der Übernahme wohl zustimmen zu wollen, aber auch in den US wird das Thema weiter vor Gericht behandelt. Im Laufe des Verfahrens werden immer wieder Zahlen und Fakten öffentlich, die sonst der Öffentlichkeit vorenthalten bleiben. So auch ganz aktuell, denn Gerichtsdokumente aus einem Prozess mit der US-amerikanischen Verbraucherschutzbehörde FTC legen dar, wann Microsoft mit dem Marktstart der nächsten Konsolengeneration rechnet.

Sony PlayStation 5 Digital Edition

Die Redmonder, so ist den Gerichtsdokumenten zu entnehmen, rechnen damit, dass die nächste Konsolengeneration erst im Jahr 2028 auf den Markt kommen wird. Gemeint sind damit die Nachfolger der Playstation 5 (die wohl Playstation 6 heißen wird) sowie von Microsofts aktuellen Konsolen, der Xbox Series X und Xbox Series S. Diese sind Ende 2020 auf den Markt gekommen, somit lägen bei einem Release 2028 rund acht Jahre zwischen den Generationen. Zum Vergleich: Zwischen dem Release der Playstation 4 (Marktstart: 2013) und der Playstation 5 lagen sieben Jahre.

Lesetipp: Playstation 5 – die 8 besten Tipps, die Sie unbedingt kennen sollten

Das bedeutet aber nicht, dass die Hersteller diese acht Jahre untätig verstreichen lassen werden. Wie schon bei den Vorgängern werden Sony und Microsoft diesen Zeitraum sicherlich mit verschiedenen Versionen der Gamingkonsole überbrücken, denkbar ist zum Beispiel eine kompaktere Slim-Variante oder eine Pro-Variante mit höherer Leistung.