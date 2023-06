Windows 11: Fehler blockiert Rechner wegen hoher CPU-Auslastung

Microsoft hat in einem Blogbeitrag bestätigt, dass ein Fehler im File Explorer von Windows 11 zu einer hohen Prozessor-Auslastung führen kann. Betroffen sind Windows 11 Version 22H2 und 21H2 sowie Server 2022. Das Problem trifft auf, wenn man das Sicherheits-Update KB5026370 vom Patch-Day im Mai 2023 installiert (die Patches KB5026368 und KB5026372 scheinen das Problem aber wohl auch zu verursachen).

Spartipp: Windows 11 für nur 70 Euro statt 259 Euro (UVP) kaufen

Das Problem trifft dann auf, wenn die Benutzer oder Administratoren auf den betroffenen Windows-11-Systemen die Funktion “Effective Access” im File Explorer nutzen wollen. Damit fragt man die Berechtigungen für Dateien im File Explorer ab. Sobald der Benutzer das versucht, kommt es zu einer hohen Prozessor-Auslastung und die Funktion hängt sich auf. Das Fach-Blog Borncity erklärt das Problem hier genauer.

Microsoft schreibt in dem Beitrag “Computing effective access might not show results”:

Nach der Installation von Updates, die am 9. Mai 2023 oder später veröffentlicht wurden, können Sie den effektiven Zugriff (Effective Access) im Dialogfeld “Erweiterte Sicherheitseinstellungen” für freigegebene Dateien oder Ordner möglicherweise nicht mehr anzeigen. Auf betroffenen Geräten wird bei Auswahl der Schaltfläche “Effektiven Zugriff anzeigen” die Meldung “Computing effective access….” angezeigt, aber die Ergebnisse der Abfrage werden möglicherweise nicht angezeigt und explorer.exe verwendet möglicherweise weiterhin die CPU, nachdem der Dialog “Erweiterte Sicherheitseinstellungen” geschlossen wurde. Es ist unwahrscheinlich, dass dieses Problem bei Verbrauchern auftritt, die Windows-Geräte zu Hause verwenden. Microsoft, deutsche Übersetzung des englischen Originals

Als Workaround empfiehlt Microsoft:

Wenn Sie versucht haben, den effektiven Zugriff anzuzeigen, können Sie das CPU-Auslastungsproblem durch einen Neustart Ihres Windows-Rechners oder durch Abmelden des betroffenen Benutzers entschärfen. Hinweis: Durch das Sperren von Windows wird dieses Problem nicht behoben, Sie müssen sich abmelden. Microsoft, deutsche Übersetzung des englischen Originals

Microsoft arbeitet daran, das Problem zu lösen. Mit einer solchen Software-Lösung sei für Ende Juni 2023 zu rechnen.

Wichtig: “Effective Access” ist nur für professionelle Anwendung und Administratoren ein Thema. Privatanwender dürften damit eher nie in Kontakt kommen.