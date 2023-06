Bis zu 45 GB Extra-Datenvolumen beim günstigen Mobilfunktarif von fraenk – so geht´s

Extra GB geschenkt für Kunden und deren Freunde

Sie sind bereits fraenk-Kunde? Prima! Denn damit erfüllen Sie die Voraussetzung für die Aktion „fraenk for friends“. Laden Sie bis zu 15 Freunde zu fraenk ein und sichern Sie sich für jede Empfehlung bei einem Vertragsabschluss 3 GB pro Monat als zusätzliches Datenvolumen. So sind bis zu 45 Extra-GB möglich. Und auch der Freund bekommt mit Ihrem Code von Beginn an 3 GB zusätzlich – er startet dann mit 10 statt 7 GB LTE25 im D-Netz. Der persönliche Code zum Teilen ist bei Bestandskunden in der fraenk-App in der Rubrik „fraenk for friends“ hinterlegt.

Hier geht’s zur Aktion

Doch keine Sorge. Auch als Neukunde ohne echten Freund bei fraenk kommen Sie nicht zu kurz und können ebenfalls die 3 Extra-GB erhalten. Öffnen Sie einfach im Browser die Webseite fraenk.de/freunde-finden/. Hier finden Sie verfügbare Codes von Bestandskunden bei fraenk zur freien Verwendung.

Das ist fraenk

fraenk ist ein günstiger Tarif im D-Netz der Deutschen Telekom, der sich vollständig per App auf dem Smartphone abschließen und verwalten lässt. Ohne Vertragslaufzeit und ohne einmaligen Bereitstellungskosten wie bei anderen Anbietern.

Die fraenk-App gibt es kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store. Sie erhalten eine physikalische SIM-Karte oder – wenn es schnell gehen muss – auch eine eSIM für kompatible Endgeräte. Für die Bestellung ist entweder die einmalige Verknüpfung eines PayPal-Kontos oder die Eingabe der IBAN im App-Bestellprozess erforderlich. Weitere Informationen gibt es online unter fraenk.de.

Nach der Aktivierung erhalten Sie eine Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze, 10 GB Datenvolumen mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s im Download und bis zu 10 Mbit/s im Upload (mit möglicher Nachbuchung).

Zusammenfassung der Aktion

Im Aktionszeitraum bis zum 10. Juli 2023 gibt es Dreifach-Vorteile:

Bestandskunden und der für fraenk geworbene Freund erhalten 3 GB extra Datenvolumen anstelle von 1 GB.

Möglich sind bis zu 15 statt 5 Freunde, also maximal 45 Extra GB

Der Code lässt sich mit dem Hashtag #fraenkforfriends auch öffentlich auf Instagram oder Twitter teilen. Bei jeder Einlösung gibt es 3 GB on top – jeweils für den Bestands- und Neukunden.

fraenk-Tarif – die Konditionen

Datenvolumen: Standardmäßig 7 GB

Mobilfunknetz: D-Netz der Deutschen Telekom

Preis: 10 Euro im Monat

Keine Aktivierungs- und Bereitstellungsgebühr

Monatlich kündbar

Kostenlose Rufnummernmitnahme

Zahlbar per PayPal oder SEPA-Lastschrift

Aktivierung über eSIM möglich

Teure Sonderrufnummern und -dienste sind gesperrt

Nachbuchung von Extra-Volumen möglich

Beachten Sie: Nach dem Verbrauch Ihres regulären Datenvolumens wird die Geschwindigkeit der Übertragung auf 32 KBit/s im Up- und Download gedrosselt.

Falls Sie doch einmal mehr Datenvolumen benötigen, können Sie entweder 2 GB für 5 Euro für 30 Tage oder sogar 24 GB ebenfalls für 5 Euro dazubuchen. Zweiteres ist allerdings innerhalb von 24 Stunden zu verbrauchen.

