Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Elegantes, stilvolles Design

Ganzjährig einsetzbar

Kann Formaldehyd in der Luft zerstören

Intelligente App und virtueller Assistent Kontra Hoher Anschaffungspreis Fazit Der Dyson Purifier HP09 Hot & Cool Formaldehyde ist einer der teuersten Luftreiniger überhaupt. Allerdings ist das Gerät mit seinen zusätzlichen Heiz- und Kühlfunktionen das ganze Jahr über eine willkommene Ergänzung im Haushalt.

Dyson ist nicht nur in der Welt der Staubsauger ein Begriff, sondern seit kurzem auch in der Welt der Luftreinigung, und der Dyson Purifier HP09 Hot+Cool Formaldehyde ist das Spitzenmodell seiner Kollektion.

Der HP09 reinigt nicht nur den Raum, sondern kann auf Kommando auch heiße oder kalte Luft ausstoßen. Besonders beeindruckend ist, dass er einer der ganz wenigen Luftreiniger auf dem Markt ist, der Formaldehyd abbauen kann – und das in einem ziemlich kompakten Gehäuse.

Der Haken an der Sache? Er ist auch einer der teuersten Luftreiniger im Sortiment von Dyson. Aber mit seinen beeindruckenden Funktionen und seiner großartigen Leistung rechtfertigt er diesen hohen Preis.

Design & Verarbeitung

Das typische Dyson-Design

Ziemlich kompakte Stellfläche

Gebogene Fernbedienung, die magnetisch befestigt wird

Der Dyson Purifier HP09 Hot+Cool Formaldehyd ist sofort als Dyson-Ventilator zu erkennen. Er folgt der gleichen Designphilosophie der früheren Ventilatoren von Dyson. Das elegante Design und die komplementäre Farbgebung heben den Ventilator aus der Masse der Turmventilatoren hervor. Dank der Kombination aus Weiß, Silber und Bronze/Gold gibt er in jedem Raum eine gute Figur ab.

Er ist nicht ganz so hoch, wie manche vielleicht erwarten, denn er ist kürzer als der 105 cm hohe Dyson Purifier Cool Autoreact. Mit nur 76 cm Höhe und mit einer relativ kompakten Grundfläche von 20 × 25 cm nimmt er nicht allzu viel Platz ein. Das bedeutet, dass man ihn gut auf einen Schreibtisch oder Tisch platzieren kann, wenn man ihn nicht auf dem Boden stehen lassen möchte. Das 1,8 m lange Kabel sorgt für etwas Platz zwischen ihm und der nächsten Steckdose.

Lewis Painter / Foundry

Das ganze System sitzt auf einem schwenkbaren Sockel, der sich um bis zu 350 Grad drehen lässt, um einen ganzen Raum zu heizen, zu kühlen oder zu reinigen. Und wie es sich für einen Dyson gehört, ist er dabei völlig geräuschlos. Kein lästiges Quietschen, wie man es manchmal von günstigen Ventilatoren kennt!

Der Purifier HP09 lässt sich mit der mitgelieferten Fernbedienung arretieren. Alternativ wählen Sie mit der App einen bestimmten Winkel aus – aber dazu später mehr. Er kann auch nach oben und unten geneigt werden, um den Luftstrom weiter zu lenken. Das ist ein Pluspunkt im Vergleich zu einigen Dyson-Luftreinigern der Kollektion.

Die kultige Bladeless-Schleife ist vorhanden und sorgt dafür, dass die gereinigte Luft je nach Vorliebe vorwärts oder rückwärts strömt, ohne dass ein einziges bewegliches Teil zu sehen ist. Das macht ihn sicher für Kinder.

Lewis Painter / Foundry

Unterhalb der Schleife befindet sich der bekannte zylindrische Körper mit einer Reihe von Löchern, durch die der Ventilator Luft aus der Umgebung ansaugt. Diese Luft wird dann durch ein Filtersystem geleitet, um sie zu reinigen, bevor sie wieder in den Raum abgegeben wird. Mehr zu den Reinigungsfähigkeiten in Kürze.

An der Vorderseite ist ein kleines, rundes LCD-Display angebracht. Es zeigt die Reinigungsdaten und den aktuellen Status des Ventilators an. Allerdings ist dies nicht so wichtig wie bei den “dummen” Dyson-Ventilatoren. Der HP09 ist mit der Dyson-App kompatibel, so lassen sich über das Smartphone die Reinigungsdaten abrufen, das Gerät steuern und vieles mehr.

Lewis Painter / Foundry

Außerdem gibt es eine geschwungene Fernbedienung im gleichen Bronze-Finish wie das Gehäuse, mit der man auf die wichtigsten Funktionen des Ventilators zugreifen kann. Dank der eingebauten Magnete rastet die Fernbedienung bei Nichtgebrauch an der blattlosen Schleife ein. Doch Vorsicht: Sie lässt sich immer noch ziemlich leicht abnehmen.

Lewis Painter / Foundry

Alles in allem ist der Dyson Purifier HP09 Hot+Cool Formaldehyde ein elegant gestaltetes Gebläse, Heizgerät und Luftreiniger in einer recht kompakten Form, die sich von der Masse der einfachen weißen Luftreiniger, Heizgeräte und Ventilatoren abhebt.

Merkmale & Leistung

Beeindruckende Heiz- und Kühlfunktionen

Großartige Luftreinigung, einschließlich Formaldehyd

Viel intelligenter als ältere Dyson-Luftreiniger

Die Hauptmerkmale des Dyson Purifier HP09 Hot+Cool Formaldehyde stecken schon im Namen: Er heizt, kühlt und reinigt die Luft von Staub und anderen Partikeln (einschließlich Formaldehyd) mithilfe einer Reihe eingebauter Sensoren und eines fortschrittlichen Filtersystems.

Es handelt sich im Wesentlichen um ein All-in-One-Gerät, das im Winter genauso effektiv ist wie im Sommer und zusätzlich die Luft reinigt. Sie können so das ganze Jahr über auf separate Geräte verzichten.

Allerdings gehört er zu den teuersten Luftreinigern von Dyson. Suchen Sie lediglich ein Heizgerät, einen Ventilator oder einen Luftreiniger der Marke Dyson, dann gibt es günstigere Optionen, die auf die einzelnen Geräte zugeschnitten sind. Für mich jedoch ist der Komfort, alle drei Funktionen in einem Gerät zu haben, die zusätzlichen Ausgaben wert.

Lewis Painter / Foundry

Die patentierte Luftmultiplikatortechnik von Dyson ist das Highlight des Geräts. Sie leitet die Luft vor dem Gebläse in Trichter und sorgt so für einen gleichmäßigen Luftstrom. Sie können zwischen 10 Gebläsestufen wählen. Sie reichen von einer sanften Brise bis hin zu einem kräftigen Luftstrom – unabhängig davon, ob Sie die Umgebung erwärmen oder kühlen. Der Luftstrom ist auch ziemlich direkt. Das heißt, Sie können ihn auf sich selbst richten, ohne Luft in einen leeren Raum zu blasen, von dem niemand profitiert.

Der Purifier HP09 heizt schnell und erreicht in meinem Büro zu Hause innerhalb weniger Minuten nach dem Einschalten des Ventilators eine angenehme Temperatur von 22 Grad Celsius. Um Strom zu sparen, schaltet er sich automatisch ab, sobald er die gewünschte Temperatur erreicht hat (bis zu 30 Grad Celsius). In den Wintermonaten ist dies ein echter Segen, da er an kalten Morgen und Abenden für wohlige Wärme sorgt.

In den Sommermonaten kühlt die Kühlfunktion nicht den gesamten Raum ab. Schließlich handelt es sich nicht um ein Klimagerät. Stattdessen setzt er auf Verdunstungskühlung. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass er zwar die Personen, die er anbläst, gut kühlt, nicht aber die Umgebung selbst. Das ist im Grunde das Gleiche wie bei jedem anderen Ventilator. Das ist also kein negativer Punkt, sondern nur etwas, das meiner Meinung nach erwähnt werden sollte.

Lewis Painter / Foundry

Unabhängig davon, ob Sie einen Raum heizen oder kühlen. Der Dyson Purifier HP09 Hot+Cool Formaldehyde liefert saubere, gereinigte Luft. Die Luft wird aus dem Gehäuse des Geräts angesaugt und über HEPA H13- und Aktivkohlefilter gefiltert, Diese sind so konzipiert, dass sie Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern auffangen und Gerüche und Gase, einschließlich flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs), neutralisieren.

Das Gerät erkennt und überwacht auch PM2,5, PM10, VOC, NO2 und HCHO in Echtzeit und zeigt die aktuellen Werte auf dem LCD-Display an. Eine spezielle automatische Ventilatorgeschwindigkeit wird je nach den ermittelten Werten hoch- oder heruntergefahren. Ein spezieller Diffusmodus bläst die Luft an der Rückseite des Geräts aus, damit Sie in den Wintermonaten nicht auskühlen.

Lewis Painter / Foundry

Dyson ist der einzige Hersteller von Luftreinigern, der die Luft nicht nur von gewöhnlichen Partikeln und Gasen befreit, sondern auch Formaldehyd mithilfe eines speziellen katalytischen Filters abbaut und zerstört. Dieser muss auch nie ausgetauscht werden, da er sich während des Prozesses automatisch regeneriert. Ganz im Gegensatz zu HEPA- und Kohlefiltern, die nach etwa 4.000 Betriebsstunden ausgetauscht werden müssen.

Das ist eine beeindruckende Technologie, wenn man bedenkt, dass das Formaldehydgas 500-mal kleiner ist als die vom Hauptfilter aufgefangenen Partikel und daher eher zerstört als aufgefangen werden muss. Wenn Ihnen die Luftqualität in Ihrem Zuhause wirklich am Herzen liegt, werden Sie im Jahr 2023 nicht viel Besseres als den HP09 von Dyson finden.

Lewis Painter / Foundry

Das All-in-One-System bietet auch intelligente Funktionen und ist mit der MyDyson App für iOS und Android kompatibel. Die App ist ausgefeilt und im Vergleich zu den Apps vieler Mitbewerbern einfach zu bedienen. Sie liefert auf einen Blick Informationen über die aktuelle Luftqualität im Raum und bietet die Möglichkeit, das Gerät selbst zu steuern.

Es ist einfach, die Modi zu wechseln, die Ventilatorgeschwindigkeit einzustellen, das Gerät ein- oder auszuschalten und – was ich persönlich am liebsten mag – die Oszillation zu steuern. Mit letzterem kann ich den exakten Winkel des Ventilators mit einer Wischbewegung steuern. So lässt sich der Luftstrom auf einen selbst richten, wo immer man sich im Raum befindet, ohne sich zu bewegen.

Die App bietet außerdem eine Fülle von Luftqualitätsgrafiken, die einen Gesamtüberblick über die Luftqualität geben, sowie spezielle Grafiken, die den PM2,5, PM10, VOC, NO2 und HCHO-Gehalt in der Umgebung anzeigen.

Die App ist auch mit virtuellen Assistenten wie Amazon Alexa kompatibel. So konnte ich eine Routine einrichten, die mein Büro im Winter zu Hause 10 Minuten vor Arbeitsbeginn aufheizt und dafür sorgt, dass ich es von Anfang an warm habe. Im Sommer kühlen Sie das Büro schon einige Zeit, bevor Sie kommen. Das ist superpraktisch, obwohl diese Funktion auch bei vielen anderen Premium-Geräten verfügbar ist.

Lewis Painter / Foundry

Preise & Verfügbarkeit

Wie bereits in diesem Test angedeutet, ist der Dyson Purifier HP09 Hot+Cool Formaldehyde zweifellos ein High-End-Produkt mit einem entsprechenden Preisschild: Der Listenpreis liegt bei 739 Euro. Aktuell ist der HP09 aber im Angebot für 655 Euro, etwa bei Media Markt und Saturn.

Das ist zwar teuer im Vergleich zu den meisten Luftreinigern, Ventilatoren und Heizgeräten, aber dafür ist es ein “All-in-One”-Gerät, das das ganze Jahr über im Einsatz ist und zu den technisch fortschrittlichsten Geräten überhaupt gehört. Für manche ist das schon Rechtfertigung genug.

Fazit

Der Dyson Purifier HP09 Hot+Cool Formaldehyde ist ein Premium-Produkt mit einem entsprechenden Preisschild, aber dafür bekommen Sie auch eine Premium-Leistung: Das Gerät bietet Heizen, Kühlen und Reinigen in einem einzigen Produkt, mit einem speziellen System zum Abbau von Formaldehyd – und es gibt nicht viele, die das können.

Dank seiner Vielseitigkeit ist der HP09 ein Ganzjahresprodukt, das im Winter heizt und im Sommer kühlt, aber auch gereinigte Luft liefert. Die kompatible My Dyson App ist sehr benutzerfreundlich und bietet aufschlussreiche Luftqualitätsdiagramme und praktische Fernbedienungen. Und der HP09 hat keine wirkliche Schwachstelle – er heizt genauso effektiv wie er kühlt, und die Luftreinigung erfolgt in einem durchschnittlich großen Raum überraschend schnell.

Spezifikationen