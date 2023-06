Deutsche Post startet neuen Gratis-Service für Paketversand

Die Deutsche Post DHL (die übrigens bald nicht mehr Deutsche Post heißt) startet einen neuen Service, der für Kunden kostenlos ist. Damit ersparen Sie sich den Besuch der Postfiliale oder den Gang zur Packstation. Denn die Post bietet jetzt an, Pakete, die via DHL verschickt werden sollen, gratis von einem Ablageort zu Hause abzuholen.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ein DHL-Bote zu der Wohnung unterwegs ist, um dort ein DHL-Paket abzuliefern. Ist das der Fall, dann kann der Kunde in der Paketankündigung oder in der DHL-Sendungsverfolgung ab sofort die Paketmitnahme kostenlos hinzubuchen. Das geht online oder in der Post & DHL App.

Paketmitnahme auch am Ablageort möglich

Die DHL-Zusteller wissen so bereits vorab, dass sie eine Retoure oder Sendung von den Kunden mitnehmen können. Das geht sowohl persönlich an der Haustür als neuerdings auch hinterlegt am vereinbarten Ablageort, wie die Deutsche Post erläutert. Das heißt, Kunden müssen ihre Zusteller nicht mehr persönlich antreffen, um ein versandfertiges Paket mitzugeben, sondern können dies jetzt auch am gebuchten Tag an ihrem vereinbarten Ablageort hinterlegen. Die jeweiligen Zusteller erhalten bei Buchung eine Benachrichtigung und wissen somit, dass ein Paket zur Mitnahme bereitliegt.

Laut Deutscher Post DHL stellt das Unternehmen aktuell rund 40 Millionen Paketsendungen jeden Monat an einem vereinbarten DHL-Ablageort zu. Die Tendenz sei steigend. Mit der neuen buchbaren Paketmitnahme, die jetzt auch den Ablageort einschließt, will Deutsche Post DHL stärker auf die Kundenwünsche eingehen. Insbesondere für Menschen mit Einschränkungen, sei es durch ein Handicap oder durch fortgeschrittenes Alter, habe sich die Paketmitnahme bereits etabliert. Mit der Möglichkeit, nun auch die Mitnahme am Ablageort zu buchen und die Sendung dort zu hinterlegen, würde das Angebot jetzt noch komfortabler.

Voraussetzung für Paketmitnahme am Ablageort

Voraussetzung für die Paketmitnahme sei aber eine ausreichende Ladekapazität im Zustellfahrzeug, wie die Post betont. Die buchbare Paketmitnahme ist nur in Kombination mit einer ankommenden Sendung mit Sendungsverfolgung kostenlos verfügbar.

Die Paketsendung muss richtig verpackt und frankiert sein.

Sie können aber auch weiterhin das Paket dem Zusteller persönlich an der Haustür übergeben. Das ist auch spontan, ohne vorherige Buchung kostenlos möglich. Wollen Sie dagegen ein Paket nur abholen lassen (ohne zeitgleich eines zu empfangen), dann kostet das 3 Euro.

Alle Informationen zur Paketmitnahme lesen Sie hier bei der Deutschen Post DHL.

