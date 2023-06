Prime Day: Amazon verschenkt 4 Spiele (Prey, Stars Wars und mehr)

Der Prime Day 2023 ist offiziell und wird am 11. Juli stattfinden. Und um das Warten angenehmer zu gestalten, verschenkt Amazon in der Zeit bis zum Prime Day wöchentlich neue Spiele. Darunter sind auch einige Klassiker. Doch das sind nicht die einzigen kostenlosen Inhalte zum Prime Day.

Lesetipp: Xbox Series X und Game Pass werden teurer – so sparen Sie jetzt noch schnell viel Geld

Diese Spiele verschenkt Amazon

Amazon wird insgesamt vier Spiele an Prime-Kunden verschenken, wobei sich das kostenlose Spiel alle paar Tage ändert. Diese Spiele werden in den nächsten Wochen verschenkt:

Prey

Ab sofort erhältlich via GOG: Die Spieler erwachen auf Talos I, einer Raumstation, die im Jahr 2032 den Mond umfliegt. Dort sind sie das Hauptsubjekt eines Experiments, das die Menschheit für immer verändern soll. Als die Dinge schrecklich schieflaufen, braucht es Verstand, Waffen und überwältigende Fähigkeiten, um die Aliens zu besiegen. Das Schicksal von Talos I liegt in den Händen der Spieler.

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition

27. Juni via Amazon Games App: Beliebter RPG-Klassiker, verbessert für moderne Abenteurer. Mit einer Gruppe an Helden machen sich die Spieler auf in ein legendäres Abenteuer in einem Fantasy-Epos, bei dem jede Entscheidung zählt.

Shovel Knight: Showdown

6. Juli via Amazon Games App: Spieler müssen jeden Move meistern, eine große Anzahl an Items und Orten erkunden sowie neue Entdeckungen machen, in einer Welt der niemals-endenden Kämpfe. Bis zu vier lokale Herausforderer können antreten und Edelsteine sammeln oder die Kontrolle über Fanlieblinge übernehmen. Viele der Charaktere sind zum ersten Mal im Story Mode des ultimativen Plattform-Fighters verfügbar.

STAR WARS: The Force Unleashed

10. Juli via Amazon Games App: Spieler erkunden die dunkle Seite der Macht in einer Geschichte, die sie mit Luke Skywalker selbst konfrontiert.

So bekommen sie die kostenlosen Spiele

Um die Spiele dauerhaft spielen zu können, müssen Sie das jeweilige Spiel während des Aktions-Zeitraums Ihrem Account hinzufügen. Das funktioniert über das Gaming-Portal von Amazon Prime, hier können Sie die jeweiligen Spiele und auch Bonusinhalte abrufen.

Amazon verschenkt auch Ingame-Inhalte

Neben den kostenlosen Spielen können Spieler auch spezielle Ingame-Inhalte für beliebte Spiele abrufen. Darunter: Overwatch 2, Call of Duty Modern Warfare 2, Diablo IV und Pokemon Go. Sie finden diese Inhalte über das Gaming-Portal von Amazon Prime.