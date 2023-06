Dieses Samsung-Handy ist so günstig wie nie – nur 139 Euro

Beim Mobilfunkanbieter Freenet finden Sie derzeit ein besonders starkes Smartphone-Angebot. Denn Sie bekommen das Galaxy A14 mit 5G für nur 139 Euro! Das ist mit Abstand der günstigste Preis im Vergleich, andere Händler verlangen mindestens 167 Euro. Heißt: Sie sparen knapp 30 Euro gegenüber dem niedrigsten Preis und 90 Euro gegenüber der UVP von vor wenigen Monaten.

Zum Bestpreis: Samsung Galaxy A14 5G bei Freenet für 139 Euro

Sie können das Handy bei Freenet entweder über 12 Monate finanzieren mit 11,58 Euro monatlich (entspricht insgesamt einem Betrag von 138,96 Euro) oder Sie wählen die Einmalzahlung von 139 Euro direkt. Das Angebot gilt nur bis zum 28. Juni oder solange der Vorrat reicht.

Hinweis: Der Preis zum Start der Aktion betrug 119 Euro. Dieser wurde kurzfristig auf 139 Euro erhöht. Trotzdem ist dieses Angebot besonders attraktiv!

Warum sich das Galaxy A14 lohnt

Das Galaxy A14 gehört zur erfolgreichen A-Serie von Samsung, die sich in der Einsteiger- und Mittelklasse positioniert. Klar, zu dem niedrigen Preis müssen Nutzer Kompromisse eingehen, denn anders könnte Samsung das Handy grundsätzlich gar nicht so günstig anbieten. Im Vergleich zum Vorgänger Galaxy A13 hat Samsung aber einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Besonders beeindruckend ist die Akkulaufzeit von rund 2 Tagen. Im Handy ist nämlich ein 5.000-mAh-Akku verbaut. Außerdem ist die Benutzeroberfläche OneUI 5.1, die auf Android 13 basiert, sehr nutzerfreundlich und einfach zu bedienen.

Außerdem orientiert sich das Galaxy A14 an der Galaxy-S23-Serie – Samsungs Flaggschiff-Reihe. So sind die Kameras auf der Rückseite alle einzeln im Gehäuse platziert, was sehr schick aussieht. Und Sie haben gleich 5G mit an Bord, Sie sind also für die Zukunft gerüstet.

Zu den Schwachstellen zählen etwa die Leistung, die nicht so hoch wie bei der direkten Konkurrenz ausfällt, auch wenn sie besser als beim Vorgänger ist. Das gilt auch für das Display. Und die Kamera hat Probleme mit der Farbwiedergabe und bei Nachtaufnahmen.

Galaxy A14 zum Bestpreis

Zu den technischen Details gehören: