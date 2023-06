Xbox Series X und Game Pass werden teurer – so sparen Sie jetzt noch schnell viel Geld

Microsoft erhöht Preis für Xbox Series X

Microsoft hebt die Preise für die Xbox Series X an, also für das Top-Modell der Spielkonsole von Microsoft. Das berichtet die US-IT-Nachrichtenseite The Verge.

Bisher kostet die Xbox Series X in Deutschland 499,99 Euro. Dieser Preis steigt im August 2023 auf 549,99 Euro, wie Gameswirtschaft berichtet. Diese Preiserhöhung entspricht in der Höhe der im August 2022 erfolgten Preisanhebung durch Sony für seine Playstation 5 (Playstation 5 wird 50 Euro teurer – deshalb erhöht Sony den Preis). In den USA bleibt der Preis für die Xbox Series X übrigens unverändert.

Das bedeutet: Falls Sie vorhaben, sich die Xbox Series X zu kaufen, sollten Sie das jetzt tun. Denn noch gelten die günstigeren, alten Preise.

Den Preis für die Xbox Series S lässt Microsoft aber unverändert bei ab 250 Euro aufwärts beziehungsweise bei 299,99 US-Dollar.

Xbox Game Pass wird ebenfalls teurer

Nicht nur die Xbox Series X, sondern auch das Spiele-Abonnement Xbox Game Pass wird teurer. Demnach verlangt Microsoft für das Top-Abo Xbox Game Pass Ultimate bald 14,99 Euro pro Monat statt wie bisher 12,99 Euro (die US-Preise steigen von 14,99 Dollar auf 16,99 Dollar).

Für das Standard-Abonnement Xbox Game Pass wiederum steigt der monatliche Betrag von bisher 9,99 Euro auf dann 10,99 Euro. In den USA kostet das Xbox-Game-Pass-Abonnement dann 10,99 US-Dollar statt 9,99 Dollar.

Die neuen Xbox-Game-Pass-Preise gelten ab dem 6. Juli für neu abgeschlossene Abonnements. Für bereits bestehende Spiele-Abonnements gelten die neuen Preise dagegen erst ab dem 13. September 2023 (in den USA gelten die neuen Preise bereits ab dem 13. August 2023).

So begründet Microsoft die Preiserhöhung

“Wir haben unsere Preise für Konsolen über viele Jahre hinweg beibehalten und die Preise an die Wettbewerbsbedingungen auf den einzelnen Märkten angepasst”, sagte Kari Perez, Leiterin der Kommunikationsabteilung von Microsoft Xbox, in einer Stellungnahme gegenüber The Verge.

