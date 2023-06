Microsoft Onedrive im Test: Günstigster Cloud-Dienst mit guten Extras

Microsofts Cloud-Speicherdienst heißt Onedrive, und wenn Sie Windows 11 verwenden, werden Sie bemerkt haben, dass das Unternehmen sehr daran interessiert ist, dass Sie ihn nutzen. Man könnte meinen, dass Onedrive als Erstanbieterprogramm die beste Lösung unter Windows ist, aber das ist nicht der Fall. Nicht bei den Grundfunktionen der Synchronisierung und Freigabe von Ordnern und Dateien. Google Drive ist fast genauso gut, und Dropbox ist auf technischer Ebene noch besser.

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Günstig

Jede Menge Speicherplatz

Zusätzliches Familienabonnement lässt sich für Datensicherung nutzten Kontra Software von Drittanbietern für die Datensicherung erforderlich Fazit Onedrive ist als Teil von Microsoft 365 der günstigste Cloud-Speicherdienst auf dem Markt. Mit ein paar Anpassungen können Sie die kompletten sechs Terabyte Speicherplatz nutzen, die Sie mit dem Familientarif erhalten. Die Synchronisierung ist nicht ganz so gut wie bei Dropbox, aber für die meisten Einsatzzwecke reicht sie vollkommen aus.

Microsoft Office 365 Personal – inkl. Onedrive (1 Nutzer) bei Amazon kaufen

Microsoft Office 365 Personal – inkl. Onedrive (5 Nutzer) bei Amazon kaufen

Onedrive ist dann ideal, wenn Sie zu den vielen Menschen gehören, die Microsoft Office nutzen. Es ist bei weitem die günstigste Option für einen Cloud-Speicher. Beim Abschluss ein Office-Abonnements ist Onedrive ein Teil des Pakets.

Christoph Hoffmann

Günstig, günstiger, Onedrive

Ein Familienabonnement für Microsoft 365 kostet im Angebot zwischen 50 und 60 Euro im Jahr und bietet Ihnen bis zu sechs Konten mit jeweils einem Terabyte Speicherplatz. Es spricht auch nichts dagegen, mehr als ein Konto für sich selbst einzurichten und die zusätzlichen Konten mit Programmen von Drittanbietern zu nutzen, etwa für Backups. Ich persönlich habe zwei Konten und verwende eines ausschließlich für die Sicherung meines Computers mit Arq-Backup. Es funktioniert allerdings genauso gut mit Duplicati oder Duplicacy.

Sollten Sie für Office bezahlen, erhalten Sie mehrere Terabyte Speicherplatz kostenlos, oder andersherum betrachtet: Für etwa den gleichen Preis wie bei der Konkurrenz erhalten Sie mit dem Cloud-Speicher von Microsoft das gesamte Office kostenlos. Das Einzige, was auf Dauer günstiger wird, ist ein lebenslanges Abonnement bei Pcloud.

Intelligente Synchronisierung

Ähnlich wie Dropbox, aber im Unterschied zu Google Drive, verwendet Onedrive das so genannte Kopieren auf Blockebene. Das bedeutet: Onedrive muss bei Änderungen an einer großen Datei nur die geänderten Teile und nicht die gesamte Datei erneut hochladen. Je nachdem, wie Sie Ihren PC verwenden, kann dies einen großen Unterschied in der Synchronisierungsgeschwindigkeit ausmachen – oder kaum einen.

Onedrive besitzt eine Einstellung, mit der Sie ausgewählte Ordner ausblenden und dann nicht mit einem Laufwerk synchronisieren können. Dies ist praktisch, wenn Sie auf einem Computer einen großen Ordner haben, auf den Sie auf einem anderen Computer keinen Zugriff benötigen. Öffnen Sie die Onedrive-Einstellungen, klicken Sie auf “Konto” und dann auf “Ordner wählen”, um festzulegen, welche Ordner im Onedrive-Speicher verfügbar sein sollen.

Christoph Hoffmann

Darüber hinaus kann Onedrive auch Ordner und einzelne Dateien von Ihrem Computer auslagern, so dass sie nur in der Cloud gespeichert sind, aber abgerufen werden können, wenn Sie auf den Inhalt zugreifen möchten. Im Windows Explorer können Sie anhand eines kleinen Symbols im Feld Status-spalte: Blaue Wolke für nur in der Cloud, grünes Häkchen für auch lokal gespeichert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Immer auf diesem Laufwerk speichern oder Speicherplatz freigeben um festzulegen, ob das Element auf Ihrem Computer für den Offline-Zugriff gespeichert werden soll.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken, wird auch ein Untermenü von Onedrive angezeigt, in dem Sie Optionen zum Freigeben, Ändern von Berechtigungen, Anzeigen des Versionsverlaufs und mehr finden. Hier können Sie ältere Versionen direkt aus dem Versionsverlauf herunterladen und müssen Onedrive nicht im Browser öffnen.

Zusammenfassung