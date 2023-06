Dropbox im Test: Immer noch die beste Cloud zum Synchronisieren und Teilen

Dropbox war der Pionier des modernen Cloud-Speichers, bei dem der gesamte Inhalt eines Ordners ständig zwischen mehreren Computern, Smartphones und Tablets synchronisiert wird. Die Funktion war fast wie Magie, als sie zum ersten Mal auftauchte – Millionen von Menschen meldeten sich für Konten an und begannen mit der Synchronisierung und Freigabe von Ordnern. Seitdem hat das Unternehmen einige Firmen übernommen und ein Portfolio mit geschäftsorientierten Funktionen wie der Signierung von Dokumenten aufgebaut.

Die Grundfunktionen von Dropbox funktionieren nach wie vor reibungslos. Keiner der Mitbewerber hat es geschafft, die Synchronisierung und den Zugriff auf freigegebene Ordner so gut umzusetzen.

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Die Synchronisierung ist die Beste in ihrer Klasse

Einfache Freigabe von Inhalten für andere Nutzer

Dateiverlauf und Wiederherstellungsfunktionen Kontra Keine Wahlmöglichkeit zwischen 2 GB und 2 TB

Das kostenlose Konto erlaubt nur drei Geräte

Keine Bonusfunktionen für Anwender Fazit Sind Sie auf der Suche nach einem Cloud-Speicher, um Dateien mit anderen zu teilen, damit die Empfänger auf sie zugreifen und sie bearbeiten können? Dann ist Dropbox mit seiner schnellen, zuverlässigen Synchronisierung und der einfachen Freigabe von Dateien und Ordnern nach wie vor die beste Option. Wir vermissen jedoch eine flexiblere Auswahl zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Konten.

Das kostenlose Dropbox-Konto umfasst nur zwei Gigabyte Speicherplatz. Dieser lässt sich allerdings erhöhen, indem Sie andere Nutzer zu Dropbox einladen. Wenn Sie 32 Personen einladen, erhalten Sie zusätzlich 16 GB Speicherplatz. Folgen Sie dann noch dem Quickstart-Tutorial, erhalten Sie den maximalen kostenlosen Speicherplatz von 18,25 GB. Das ist mehr als bei der Konkurrenz, erfordert aber auch eine Menge Arbeit. Leider ist dies die einzige Möglichkeit, wenn Ihnen zwei Gigabyte zu wenig sind, Sie aber die zwei Terabyte, die Sie mit einem Abonnement für Dropbox Plus erhalten, nicht wirklich brauchen.

Der größte Nachteil von Dropbox ist das Fehlen eines Zwischenabonnements mit 50 bis ein paar hundert Gigabyte. Bei Apple, Google und Microsoft erhält man 50, 100 oder 200 Gigabyte für wenige Euro pro Monat, während Dropbox mit zwei Terabyte 11,99 Euro pro Monat kostet. Viele Nutzer haben sich über die Preispolitik beschwert. Allerdings scheint es Dropbox nicht rentabel zu finden, ein kleineres Abonnement für einen geringeren Abopreis anzubieten.

Business-orientiert

Neben der Grundfunktionalität bietet Dropbox eine Reihe zusätzlicher Funktionen, die sich jedoch fast alle an Unternehmen richten und von denen viele nur in Unternehmensabonnements enthalten sind. Eine Funktion, die in Privatkunden-Abonnements verfügbar: Die automatische Sicherung von internen und externen Datenträgern. Die Dropbox-Sicherungsfunktion verwendet einen separaten Teil des verfügbaren Speicherplatzes, auf den Sie beispielsweise über den Datei-Explorer von Windows nicht direkt zugreifen können.

Das bedeutet, dass Sie Dropbox als Cloud-Backup und gleichzeitig für die Dateisynchronisierung nutzen können, ohne ein weiteres Abonnement abschließen zu müssen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass alle Ihre Dateien weniger als zwei Terabyte groß sind.

Dennoch ist Dropbox ein sehr guter Dienst für die Synchronisierung von Dateien zwischen verschiedenen Geräten und Benutzern. Sollten Sie den zusätzlichen Speicherplatz in einem kostenlosen Konto abstauben, erhalten Sie einen recht großen Speicher, der die wichtigsten Dateien schnell und sicher mit all Ihren Geräten synchronisiert. Wenn Sie für ein Abonnement bezahlen, erhalten Sie oder die ganze Familie einen großen Speicher, der sehr flexibel genutzt werden kann.

