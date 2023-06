Ultra Compact F104 Model F im Test: Eine Tastatur auf den Spuren des IBM-Klassikers

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Ausgezeichnetes Tippgefühl

Das klassische Layout ist sofort vertraut

Langlebiges Metalldruckguss-Gehäuse

Leicht zu reparieren und anzupassen Kontra Schwere Tasten eignen sich nicht für rasante Spiele

Keine modernen Hard- und Software-Funktionen

Außerordentlich teuer Fazit Die Ultra Compact F104 Model F ist eine Knickfedertastatur für Nostalgiker. Wer eine solche Tastatur aus den Anfängen der Desktop-PCs kennt, wird sich den Kauf wahrscheinlich überlegen.

Preis beim Test

$420

Moderne mechanische Tastaturen bieten unendlich viele Möglichkeiten in Bezug auf Design und Funktion, doch eine Erfahrung bleibt selten: die klassische Federknicktastatur. Dieses Tastendesign wurde durch frühe IBM-Tastaturen wie das Model M (ja, mit einem “l”) und das Model F populär, die für ihr einzigartiges, klickendes Tastgefühl geschätzt werden.

Model F Labs ist ein kleines Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Herstellung von Tastaturen mit Knickfedern spezialisiert hat. Das Testmodell Ultra Compact kostet satte 420 US-Dollar. Das ist tatsächlich ein stolzer Preis für eine Tastatur mit wenigen modernen Annehmlichkeiten. Bei der Bestellung lässt sich auch das Tastaturlayout auswählen – für den deutschsprachigen Raum können Sie neben Deutsch auch das schweizer Layout bestellen.

IBM-Klassiker: Model F

Das Model F von IBM ist die ursprüngliche Federknicktastatur, die 1981 zusammen mit den ersten IBM-PCs auf den Markt kam. Sie gehörte bis 1985 zur Standardausstattung der meisten IBM-Rechner. Dann wurde das Model F durch das berühmtere und preiswertere Model M ersetzt – das Model F wurde jedoch noch bis 1994 produziert.

Die Unterscheidung zwischen dem Model F und dem Model M ist wichtig, zumindest für Enthusiasten. Obwohl es sich bei beiden um Federknicktastaturen handelt, haben die Tastaturen des Model-F-Reihe keine Membran, sondern besitzen Metallplatten. Außerdem bekamen die meisten Model-F-Tastaturen ein seltsames Layout oder zusätzliche Funktionstasten verpasst. Aus diesem Grund scheint das Model F Ultra Compact, das auf dem Model F 104 basiert. Es ist nach modernen Maßstäben groß, aber klein im Vergleich zu vielen Original-Tastaturen des Model F.

All das spielt keine Rolle, wenn Sie kein Model-F-Enthusiast sind. Sind Sie es allerdings, werden Sie die Tastatur lieben. Das Layout des Model F Ultra Compact bietet das Gefühl einer Model F, ist aber in einer moderneren Anordnung komprimiert. Es ist jedoch keine Eins-zu-eins-Reproduktion des ursprünglichen Designs, da die geschwungenen Akzentlinien vom ursprünglichen Model F fehlen.



Sie können sehen, wie solide und robust die Konstruktion der Model F Ultra Compact ist. Die Tastatur wird ein Leben lang halten! Matt Smith/Foundry

Die Original-Tastaturen vom Model F wurden in den frühen 1980er Jahren für Hunderte von Dollar verkauft – inflationsbereinigt hatten einige einen Listenpreis von über 1.000 Dollar. Sie waren dank dem dicken Kunststoffgehäuse über der Metallrückwand besonders robust.

Doch das neue Model F Ultra Compact übertrifft die alten Modelle mit seinem Gehäuse und der Rückwand aus Aluminiumdruckguss sowie einem Gewicht von etwa vier Kilogramm. Das Design von IBM war zwar robust, aber der Kunststoff wurde mit der Zeit spröde und neigte zu Verfärbungen – Probleme, die die neue Ganzmetalltastatur nicht hat.

Enthusiasten, die eine genauere Reproduktion suchen, sollten das Classic Style Model F in Betracht ziehen oder, wenn Sie ein noch obskureres und klassisches Layout wünschen, den Blick auf Modelle wie die F77 und F62 richten. Diese ahmen das Aussehen und die Haptik der originalen IBM-Tastaturen getreuer nach.

Das Model F kann mithalten, wenn ich 100 Wörter pro Minute schreibe, aber es fühlt sich noch besser an, wenn ich denselben Satz langsam schreibe, lösche und ein Dutzend Mal neu schreibe.

Was macht die Knickfedern des Model F so besonders?

Das Model F Ultra Compact sieht sicherlich wie eine Retro-Tastatur aus, aber das ist nicht ihr wichtigstes Merkmal. Diese Tastatur hängt von der Qualität der Knickfederschalter unter jeder Taste ab. Glücklicherweise sind sie ausgezeichnet verarbeitet.

Knickfeder-Tastenschalter tun das, was der Name verspricht: Unter jeder Taste befindet sich eine Feder, wie bei den meisten modernen mechanischen Tastenschaltern. Allerdings sitzt die Feder nicht auf einem Schaft, sondern in einem Zylinder. Daher zeigt die Feder Widerstand, wenn sie gedrückt wird, gibt aber schließlich nach und bietet ein festes taktiles Feedback mit einem unverwechselbaren Klick.

Ob dies besser ist als moderne taktile Schalter, ist Ansichtssache. Moderne Schalter sind vielseitiger und bieten eine Vielzahl von Optionen für die Rückmeldung zum Nutzer, etwa ein Geräusch – abhängig von der Geschwindigkeit der Betätigung. Wenn es jedoch um den reinen Spaß am Tippen geht, fühlt sich die Knickfeder des Model F lebendiger an als moderne mechanische Schalter. Der Unterschied ist sowohl spürbar als auch hörbar: Das Model F klackert wie ein Pferd, das über eine Straße trabt.

Das Auswechseln der Tasten und Federn des Model F Ultra Compact ist einfach, da der Hersteller alle Ersatzteile anbietet. Matt Smith/Foundry

Ich persönlich liebe es. Das Model F fühlt sich einnehmend, angenehm und präzise an. Das Model F kann mithalten, wenn ich 100 Wörter pro Minute schreibe, aber es fühlt sich noch besser an, wenn ich denselben Satz langsam schreibe, lösche und ein Dutzend Mal neu schreibe, und das ein Dutzend Mal.

Model F nicht für Games geeignet

Beim Spielen moderner Titel wie Counter-Strike oder beim Scrollen durch eine Video-Timeline in Adobe Premiere ist die Sprungfeder des Model F weniger zu Hause. Es erfordert einen hohen Kraftaufwand, um sie zu aktivieren. Zudem ist sie relativ träge, um zurückzukehren. Daher eignet sie sich nicht für Situationen, in denen ein Benutzer schnell und wiederholt eine einzelne Taste aktiviert oder schnell zwischen mehreren Tasten wechselt.

Es fehlen auch die Makrotasten oder Drehknöpfe, die auf einigen modernen Tastaturen zu finden sind – also nützliche Zusatzfunktionen, die für viele Foto- und Videobearbeiter sowie Digitalkünstler praktisch sind. Die Tastatur besitzt nicht einmal eine LED-Hintergrundbeleuchtung, sodass man sich entweder das Layout der Tastatur merken oder nachts ein Licht anlassen muss.

Ich persönlich würde diese Tastatur niemals für alle Aufgaben verwenden. Sie eignet sich einfach nicht gut zum Spielen. Ideal wäre die Kombination mit einer kompakten mechanischen Tastatur. Für diejenigen, die einfach nur ihre Arbeit erledigen wollen, ist das allerdings ein bisschen viel.

Auch die Website und der Service von Model F Labs wirken archaisch. Obwohl die Tastatur teuer ist, wird sie in einer unbeschrifteten Verpackung mit einer auf einem alten Nadeldrucker ausgedruckten Quittung und einer einfachen Papierbroschüre geliefert. Die Tastatur muss möglicherweise eingerichtet werden, da sich die Tasten beim Versand lockern können (bei meiner sind zwei abgefallen).

In der Bedienungsanleitung heißt es, dies sei eine unvermeidliche Folge des Knickfedermechanismus. Das passt allerdings nicht zum Preis. Model F Labs empfiehlt den Benutzern, sich bis zu einer Stunde mit der Tastatur vertraut zu machen, um sicherzustellen, dass alle Tasten richtig funktionieren – das klingt etwas naiv.

Der Vorschlag ist jedoch nicht unbegründet, da die Tastatur auf einfache Reparaturen ausgelegt ist. Einzelne Tastenkappen können im Handumdrehen ausgetauscht werden. Die Knickfedermechanismen sind ebenfalls austauschbar, ebenso wie das gesamte Gehäuse, falls Sie eine andere Farbe wünschen. Ersatzteile sind bei Model F Labs erhältlich, wobei die Ersatzfedermechanismen jeweils einen Dollar kosten – die Tastatur wird mit zwei Ersatzteilen geliefert.

Ist die Model F Ultra Compact ihr Geld wert?

Der Einzelhandelspreis des Model F Ultra Compact von 420 US-Dollar ist für heutige Verhältnisse sehr hoch. Einige neue mechanische Tastaturen sind zwar genauso teuer, aber sie sind in der Regel mit einer Vielzahl von Funktionen und einem hohen Maß an Anpassungsmöglichkeiten ab Werk ausgestattet. Das Model F Ultra Compact bietet außer der Farbe des Gehäuses (derzeit in Grau, Schwarz, Rot oder Blau erhältlich) nur wenige Optionen und verfügt nicht über die Medien-, Makro- und Sonderfunktionstasten, die man bei ähnlich teuren Alternativen findet.

Dennoch halte ich den Preis nicht für unangemessen. Sicherlich ist sie teuer, aber weitaus günstiger als die originalen Model-F-Tastaturen Mitte der 1980er Jahre waren. Die Nachbildung ist sogar noch robuster als das Original, Das ist eine erfrischende Abkehr von den meisten Nachbildungen dieser Art, bei denen oft Abstriche gemacht werden, um den Preis im Rahmen zu halten.

PC-Enthusiasten bezeichnen Hardware oft ironisch als “Investition”, weil sie wissen, dass sie in drei bis fünf Jahren veraltet sein wird. Allerdings ist das beim Model F Ultra Compact anders. Diese Tastatur könnte Jahrzehnte überdauern. Nostalgische Nerds sollten nicht zögern, etwas mehr Geld auszugeben.