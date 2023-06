Epson Ecotank ET-8500 im Test: Tinten-Tank-Drucker für Foto-Fans

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Sehr hohe Druckqualität

Top für Graustufen-Fotos

Verarbeitet sehr viele Materialtypen

Sehr niedrige Seitenkosten trotz 6 Farben Kontra Kein echter Ausschalter

Hoher Anschaffungspreis Fazit Schöne Fotos auf unterschiedlichen Druckmedien ist eine Kunst für sich, die der Epson Ecotank ET-8500 auf bewundernswerte Weise beherrscht – von klassischen Fotoformaten über den CD/DVD-Druck bis hin zum Print auf lange Banner und Fine-Art-Papiere. Die Vielseitigkeit zeichnet diesen Tank-Multifunktions-Drucker aus – und erzeugt richtig Spaß beim Ausprobieren. Dabei kommt kein schlechtes Gewissen über die Druckkosten auf. Denn dank der Tinten-Tanks bleiben die Seitenkosten und damit auch die Fotokosten auf niedrigem Niveau. Nicht geschenkt, aber unerreichbar für die Konkurrenz mit Patronen oder Tonerkassetten.



Angesichts des Tanksystems müssen Sie sich auch über die Kosten für andere Drucke keine Sorgen machen. Insofern können Sie auf den Epson Ecotank ET-8500 auch bei allen Alltagsaufgaben vertrauen. Das rechtfertig den hohen Anschaffungspreis. Immerhin fällt so die Investition in einen weiteren Vierfarbdrucker weg.

Wer ein ähnlich patentes Modell für den A3-Druck sucht, kann sich den Epson Ecotank ET-8550 ansehen. Er entspricht in der Ausstattung und Druckwerk dem ET-8500.



Hobby-Fototrafen geben oft ein Vermögen für Ausdrucke aus – vor allem, wenn sie zum Drucken ein Patronen-Gerät mit vielen Fototinten verwenden. Genau auf diese Zielgruppe ist der Epson Ecotank ET-8500 zugeschnitten. Mit dem Tinten-Drucker sparen Sie dank des Tank-Systems richtig viel Geld pro Ausdruck. Die Investition ins Gerät ist hoch, macht sich aber schnell bezahlt.

Verbrauch: Hier können Sie einfach losdrucken

Im Epson Ecotank ET-8500 stecken sechs Tanks, die sich mit der Flaschenserie 114 auffüllen lassen. Ein Behälter ist für pigmentierte Schwarztinte vorgesehen. Die restlichen fünf Tanks sind für Dye-Tinten reserviert – genauer für die Farben Foto-Schwarz, Cyan (Blau), Magenta (Rot), Yellow (Gelb) und Grau. Alle Behälter bieten dieselbe Füllmengen. Einen größeren Tank für Textschwarz gibt es nicht.

Fotodrucke erzeugt der Tinten-Tank-Multifunktions-Drucker aus maximal fünf Farben. Die Kosten errechnen sich auf Grundlage eines Fotos im Format von 10 x 15 Zentimetern. Alle Farbmengen sollen im Nachkauf für 2300 Fotos ausreichen. Pro Flasche verlangt der Hersteller 17,99 Euro für 70 Milliliter Inhalt. Auf dieser Basis errechnen sich 3,9 Cent für das 10×15-Foto.

Doppelt so viel schlägt für ein A4-Foto zu Buche – genauer: 7,8 Cent. Im Vergleich zu Patronen-Druckern sind das unglaublich niedrige Preise – hier können Sie Ihre Fotos nach Lust und Laune selbst ausdrucken. Teuer wird nur das Papier, das Sie zu den Tintenkosten noch addieren müssen.

Doch auch im Standard-Druck auf Normalpapier ruiniert Sie der Epson Ecotank ET-8500 nicht. Hier bieten die Nachkauftinten im Fall von Textschwarz eine Reichweite von 6700 Seiten, im Falle der weiteren Farben von 6200 Seiten. Mit Preisen von 0,27 Cent für das Schwarzweißblatt und 1,45 Cent für die Farb-ISO-Seite liegt der ET-8500 zwar etwas höher als andere Tank-Modelle, kann aber jedes Patronen- oder Toner-Modell weit hinter sich lassen.

Dabei ist er genügsam im Stromverbrauch: Im Ruhemodus schaltet der Epson Ecotank ET-8500 auf 0,7 Watt bei einer USB-Anbindung und 0,9 Watt über WLAN herunter. Manko: Ausgeschaltet trennt sich der Tinten-Tank-Multifunktions-Drucker nicht komplett vom Stromnetz. Im Test zeigt das Messgerät noch 0,4 Watt an.

Trotz seiner sechs Farben und damit Tintenflaschen lässt sich der Epson Ecotank ET-8500 einfach in Betrieb nehmen. Foundry

Einfache Inbetriebnahme

Dass sich auch ein Tank-Multifunktions-Drucker mit sechs Farben einfach in Betrieb nehmen lässt, bestätigt der Epson Ecotank ET-8500 im Test. Hilfreich dabei erweisen sich die Treiber-CD sowie das übersichtliche Faltblatt – beides ist im Lieferumfang enthalten. Dazu gibt es einen Tintenflaschen-Satz, der in den Füllmengen den Nachkaufflaschen entspricht.

Da das Leitungssystem einmalig befüllt werden muss, verringern sich die Reichweiten auf 1800 Fotos (10 x 15 Zentimeter). Die Farbtanks sind kodiert. Damit passen nur die richtigen Tinten-Tank-Kombinationen. Falsches Befüllen ist so ausgeschlossen. Tropfstopps und automatisches Beenden des Füllvorgangs sorgen dafür, dass die Tinte ohne Spritzer und Überlaufen in den Tanks landet.

Die Druckanpassung ist beim ET-8500 umfangreicher als bei anderen Druckermodellen. Hieran sehen Sie, dass es sich um ein spezielleres Gerät handelt, dessen Druckkopf etwas genauer ausgerichtet werden muss.

Ausstattung: Auf Fotofans ausgerichtet

Allein die Vielzahl an Papierzufuhren macht klar, das Epson beim Ecotank ET-8500 möglichst viele Fotowünsche erfüllen will. Und das gelingt anhand einer Papierkassette für 100 Blatt, einer zweiten Kassette für 20 Fotopapiere bis zum Format 13 x 18 Zentimeter, einer hinteren Zufuhr für bis zu 50 Blatt, einer Einzelblattzufuhr für dicke Medien und einer Druckschablone für das Bedrucken von CD/DVDs.

So mancher Papiereinzug ist erst nach ein paar Handgriffen einsatzbereit. So müssen Sie für den geraden Einzelblatteinzug die hintere Abdeckung entfernen, die Papierführung im Gehäuseinneren einklicken und das Blatt genau an den Pfeilen ausrichten. Um eine DVD zu bedrucken, entnehmen Sie den Vorlagenhalter von der Unterseite der Papierkassette und führen ihn an der vorgesehenen Stelle vorne ins Gehäuse ein. Mit ein wenig Übung sind beide Verfahren leicht durchzuführen.

Bemerkenswert ist das klappbare Touch-Display am Epson Ecotank ET-8500. Es bringt eine Diagonale von fast 11 Zentimetern mit und lässt sich daher bequem per Fingerdruck bedienen. Darüber klappt auch das Verbinden mit WLAN-Netzwerken einfach und schnell. Dazu lässt sich der ET-8500 auch über USB, LAN oder Wi-Fi Direct ansprechen. Der Mobildruck klappt via Apple Airprint, Mopria oder über die herstellereigenen Apps Epson Smart Panel oder Epson Print Layout.

Für den Direktdruck von Speichermedien bietet der Tank-Multifunktions-Drucker an der Gerätevorderseite einen SD-Kartenslot und einen USB-Host-Anschluss. Beide Schnittstellen verschwinden im eingeklappten Zustand hinter der vorderen Abdeckung für die Papierkassette. Dazu kann der Epson Ecotank ET-8500 dank der Duplex-Einheit automatisch beidseitig drucken.

Zwei Dinge sind eher Designelemente, denn wichtig für bestimmte Funktionen: Kommt ein Druckauftrag beim Epson Ecotank ET-8500 an, fährt das Ausgabefach automatisch heraus. Per Tastendruck am Gerät lässt er sich wieder einfahren. Läuft ein Druckvorgang, ist die Papierausgabe mit weißen LEDs beleuchtet.

Der Epson Ecotank ET-8500 druckt, scannt und kopiert. Auch wenn er auf den Fotodruck zugeschnitten ist, erledigt er Alltagsaufgaben auf einem hohen Niveau. So sorgt die pigmentierte Schwarztinte für sehr gut lesbare Texte in einer ausgewogenen Deckung. Auch farbige PDFs mit Bildern, Grafiken und Texten fallen im Test beeindruckend gut aus.

An den Testscans gibt wenig auszusetzen. Allerdings dürfen Sie keine Wunderdinge erwarten, denn Epson vertraut hier auf einen CIS-Scanner (Compact Image Sensor) – ähnlich wie bei anderen Tinten-Tank-Modellen. Fürs Digitalisieren üblicher Vorlagen reicht die Leistung aber absolut aus. Auch im Kopieren entspricht der ET-8500 eher normalen Büro- und Homeoffice-Tank-Druckern. Hier ist seine Leistung absolut ordentlich, aber nicht außergewöhnlich.

Die Scanschärfe des Epson ET-8500 kann im Test überzeugen. Auch Alltagsaufgaben lassen sich mit der Scan-Einheit gut bewältigen. Foundry

Die Stärke des Epson ET-8500 liegt eindeutig im Fotodruck: Hier besticht er mit Detailreichtum, super Übergängen und natürlichen Hauttönen. Wer Schwarzweiß-Fotos ausgeben will, wird die Grautinte zu schätzen wissen. Wie bei den Farben sind die Ergebnisse auf dem Papier hier absolut beeindruckend. Störende Farbstiche, wie sie oft bei Vierfarbdruckern vorkommen, müssen Sie hier nicht befürchten.

Wer vom Mobilgerät druckt, findet in der App Epson Smart Panel einen guten Helfer. Noch einen Tick natürlicher fallen im Test die Farben aus, wenn die App Epson Print Layout zum Einsatz kommt. Hier ist das Farbmanagement noch feiner. Allerdings ist uns damit kein Randlosdruck gelungen. Der Rand fällt aber sehr gering aus.

Auch per App lassen sich mit dem Epson Ecotank ET-8500 sehr hochwertige Fotos ausgeben. Neben der App Epson Smart Panel (Bild) arbeitet der Multifunktions-Drucker auch mit Epson Print Layout zusammen. Foundry

Arbeitstempo: Flott, aber nicht überhastet

Im Test fällt auf, wie leise der Epson Ecotank ET-8500 meist arbeitet. Etwas hörbarer wird er nur bei der Ausgabe von Monochromtexten in Standardauflösung. Hier schafft er über USB 10 Seiten in 45 Sekunden – ein ordentliches Ergebnis, das auch übers WLAN ähnlich ausfällt. Zehn Farbseiten aus Acrobat sind nach 2:14 Minuten fertig gedruckt – wiederum ordentlich schnell.

Diese verlässliche Arbeitsweise hält der ET-8500 auch im Fotodruck bei: Hier messen wir für ein A4-Foto fast 3 Minuten, für ein 10×15-Foto mit 1:32 Minuten nahezu genau die Hälfte der Zeit. Auch im Scannen arbeitet der Tinten-Tank-Multifunktions-Drucker die Aufgaben in ordentlichem Tempo ab. Wir messen 6 Sekunden für eine A4-Vorschau, 10 Sekunden für einen Farbscan. Eine Kopie dauert in Farbe 19, in Schwarzweiß 14 Sekunden – damit platziert sich der ET-8500 im oberen Drittel des Testfelds. Viele Allround-Konkurrenten sind deutlich langsamer.

Epson Ecotank ET-8500: Test-Ergebnisse Druckqualität s/w: Text, hohe Aufl. / Text, normale Aufl. sehr gut / sehr gut Druckqualität s/w: Grafik, normale Aufl. / Grafik, hohe Aufl. gut / sehr gut Druckqualität Farbe: PDF, normale Aufl. / A4-Foto, normale Aufl. sehr gut / sehr gut Druckqualität Farbe: A4-Foto, hohe Aufl. / randl. Foto (10×15 cm), hohe Aufl. sehr gut / sehr gut Farbtreue Drucker 10 von 24 Treffern Scanqualität: Gesamteindruck / Bildschärfe gut / scharf Kopierqualität: s/w / Farbe gut / sehr gut Drucktempo s/w: 1 Seite Text, hohe Qual. / 10 Seiten Text, nomale Qual. 0:50 / 0:45 Minuten Drucktempo Farbe: 10 Seiten PDF, normale Qual. / A4-Foto, nomale Qual. 2:14 / 0:18 Minuten Drucktempo Farbe: A4-Foto, hohe Qual. / 10×15-Foto, hohe Qual. 2:59 / 1:32 Minuten Scantempo: Farbe / Text / Vorschau / Graustufen (300 ppi) 0:10 / 0:06 / 0:06 / 0:06 Minuten Kopiertempo (s/w): 5 Seiten / 1 Seite (Werkseinstellung) 0:34 / 0:14 Minuten Kopiertempo (Farbe): 1 Seite (Werkseinstellung) 0:19 Minuten Stromverbrauch: Aus / Ruhemodus / Betrieb 0,4 / 0,7 (USB), 0,9 (WLAN) / 17 Watt