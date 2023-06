Dreame L10s Ultra im Test: Der Saug- und Wischroboter reinigt porentief sauber

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Gute Saugleistung von 5.300 pa

Effektive Nassreinigung

Viele Einstellungsmöglichkeiten in der App

Eingebaute Kamera mit AI-Umgebungserkennung

Leiser Betrieb von Station und Roboter Kontra Laufende Kosten durch Einwegstaubbeutel und Reinigungsflüssigkeit

Reinigung nur mit kaltem Frischwasser

Schwellen ab 2,5 cm sind für den Roboter nicht passierbar Fazit Der Dreame L10s Ultra vereint eine umfassende Ausstattung mit einer einfachen Bedienung per App. Die Inbetriebnahme ist einfach, im laufenden Betrieb braucht der Saug-Wischroboter wenig Aufmerksamkeit. Im Alltagstest kann der Dreame L10s Ultra überzeugen. Dank der hohen Saugleistung von 5300 pa, der Vollgummi-Bodenbürste, den zwei rotierenden Wischmopps und der effektiven Hinderniserkennung werden die Bodenbeläge zufriedenstellend sauber.

Dreame L10s Ultra bei Amazon kaufen

Im hektischen Alltag bleibt oft wenig Zeit für die Hausarbeit. Doch dank des Dreame L10s Ultra Saugroboters kann die Reinigung des Hauses zu einer mühelosen Aufgabe werden. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und intelligenten Eigenschaften verspricht dieser Saugroboter eine gründliche Reinigung von Teppichen und Hartböden. In unserem Test haben wir den Dreame L10s Ultra genauer unter die Lupe genommen, um seine Leistungsfähigkeit über mehrere Wochen hinweg zu bewerten. Übrigens: Der Hersteller Dreame Technology gehört seit 2017 zur Xiaomi-Unternehmensgruppe.

Design & Verarbeitung

Der schlaue Haushaltshelfer kommt in einem rund 13 kg schweren Paket. Die vergleichsweise schmale Basisstation mit den Abmessungen 42 × 34 × 57 cm (B × T × H) benötigt lediglich einen Stromanschluss und sollte von oben gut zugänglich sein, um die zwei Behälter für Frisch- und Schmutzwasser bequem wechseln zu können. Außerdem sollte die Basisstation nicht auf einem Holz- oder Teppichboden stehen, um Feuchtigkeitsschäden durch eventuell austretendes Wasser zu vermeiden. Dieser Rat gilt übrigens für alle Wisch- und Saugroboter. Im Unterschied zum Ecovacs Deebot T20 Omni (hier zum Test) ist die Basisstation weniger wuchtig. Der Roboter dockt quasi nur an, statt fast vollständig in der „Garage“ zu verschwinden.

Der Roboter selbst kommt in einem weißen Kunststoffgehäuse mit einem ansprechenden Design, das einen schönen ersten Eindruck hinterlässt.

Christoph Hoffmann

Zusammenbau & Inbetriebnahme

Der Zusammenbau des Dreame Bot L10s Ultra gestaltet sich dank der beigefügten Anleitung schnell und unkompliziert. Zunächst mussten einige Laschen entfernt werden, um das Gerät von eventuellen Transportsicherungen zu befreien. Die Wischpads ließen sich anschließend dank der eingebauten Magneten sehr leicht montieren, die Bürste wird nur eingesteckt.

Bei der Station waren folgenden Vorbereitungen notwendig: Nach dem Anschluss an das Stromnetz haben wir die Kartusche mit dem Reinigungsmittel eingesetzt. Der Tank für Frischwasser lässt sich leicht entnehmen und am Wasserhahn bis zur Maximal-Markierung auffüllen. Dann wird er in die entsprechende Halterung der Station eingesetzt.

Christoph Hoffmann

Sind alle Vorbereitungen erledigt, wird das System mittels eines QR-Codes schnell und bequem mit der mobilen App auf dem Smartphone verbunden. Mithilfe der App kommt der Dreame L10s Ultra auch ins WLAN, um ihn von unterwegs zu steuern.

Steht die Verbindung, beginnt der Dreame L10s Ultra mit der Erstellung der 3D-Karte für das betreffende Stockwerk. Hier kommt die Hinderniserkennung („Obstacle Avoidance“) zum Einsatz. Das System kombiniert Kreuzlaser und eine KI-Kamera, um etwa Wände, Schränke, Stühle oder Gegenstände auf dem Boden zuverlässig zu erkennen. Keine Sorge: Auch Treppen nach unten erkennt die Technik und hält einen gebührenden Abstand zur Kante.

Christoph Hoffmann

Wie auch andere Saug- und Wischroboter scheitert das Dreame-Modell an Türschwellen, die Höher als 2,5 cm sind. Diese kommen oft in Altbauwohnungen vor. Mit speziellen Rampen aus dem Handel lassen sich jedoch auch höhere Türschwellen mühelos meistern.

Mit der Karte sind nun alle Voraussetzungen geschaffen, um den Dreame L10s Ultra regelmäßig einzusetzen.

App & Einstellungen

Die Dreame-App ermöglicht auf dem Smartphone (Android und iOS) eine einfache Steuerung des Roboters und bietet eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen, um die Reinigung individuell anzupassen. So lassen sich etwa Reinigungspläne für bis zu drei Stockwerke erstellen. Das ist übrigens ein Vorteil gegenüber dem Ecovacs Deebot T20 Omni. Dazu später mehr.

Christoph Hoffmann

Die Reinigungspläne richten sich dabei nach den Räumen und der jeweiligen Bodenbeschaffenheit. Das ermöglicht eine maßgeschneiderte Reinigung für jeden Raum. Auf empfindlichen Holzböden kann beispielsweise die Feuchtigkeit beim Wischen reduziert werden, um eine schonende Reinigung zu gewährleisten. In der App erstellen Sie außerdem virtuelle Wände und legen Sperrzonen fest.

Durch die Verbindung mit einem WLAN kann der Dreame L10s Ultra auch komfortabel per Sprachbefehl über Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Apple Siri oder Google Assistant gesteuert werden. Das ist eine praktische Alternative zur Steuerung per Smartphone.

Nette Gimmicks: Der Roboter lässt sich mittels virtueller Fernbedienung steuern – also wie mit einem Joystick. Und mit der Kamera überwachen Sie Ihr Zuhause.

Christoph Hoffmann

Insgesamt hinterlässt die App einen guten Eindruck. Man sollte sich allerdings etwas Zeit nehmen, die Einstellungen zu kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen.

Dank der Laser-Navigation mit LiDAR-Sensoren kennt der Dreame L10s Ultra stets seine aktuelle Position. Das ermöglicht eine wirklich lückenlose Reinigung mit präzisen Bahnen. Diese überlappen sich leicht, sodass kein Schmutz übrigbleibt.

Hindernisse erkennt der Dreame L10s Ultra zuverlässig und er hinterlässt keine Ränder, wenn er etwa an Schränken entlangwischt oder saugt.

Im Unterschied zum Ecovacs Deebot T20 Omni besitzt der Roboter einen eigenen Wassertank mit 80 ml Fassungsvermögen. Daher muss der Dreame L10s Ultra nicht so oft zur Station zurück und kann unabhängig vom Standort der Basis in einem anderen Stockwerk arbeiten.

Hersteller Dreame Technology gibt einen Zeitraum von bis zu 60 Tagen für die automatische Reinigung ohne manuelles Eingreifen an. Das gilt jedoch nur für den Saugmodus. Möglich wird das per automatischem Leerungssystem Dualboost 2.0. Dabei wird Luft in den Staubbehälter des Roboters geblasen und in einen Staubbeutel mit drei Liter Volumen gesaugt (in der Station). Sie müssen nur noch den vollen Beutel entsorgen. Mit 5.300 pa ist die Saugleistung nicht ganz so hoch wie bei den aktuellen Konkurrenzmodellen, aber immer noch mehr als ausreichend.

Die große Stärke des Dreame L10s Ultra ist seine Wischfunktion. Dank des 2,5 Liter großen Wassertanks sind Flächen von bis zu 200 qm kein Problem. Der Hersteller verspricht eine hygienisch saubere Reinigung – egal ob Holz-, Fliesen-, Vinyl- oder sonstigem Hartboden. Die zwei Wischmöppe drehen sich unter Druck mit 180 Umdrehungen pro Minute und sorgen für eine gründliche Reinigung. Die automatische Wasser- und Reinigungsmittelzufuhr versorgt den Roboter mit dem richtigen Verhältnis aus Wasser und Reinigungslösung, um auch hartnäckigen Schmutz zu entfernen und gleichzeitig die Böden zum Glänzen zu bringen.

Gut: Der L10s Ultra hebt die Wischmöppe an, wenn er zur Basisstation zurückkehrt und sorgt so dafür, dass die Böden makellos sauber bleiben.

In der Station werden die beiden Wischmops automatisch gereinigt. Der Schmutz landet im Dreckwasserbehälter. Im Unterschied zum Ecovacs Deebot T20 Omni reinigt der Dreame L10s Ultra die Wischmops mit kaltem Wasser. Das mag weniger effektiv als mit 55 Grad Celsius heißem Wasser sein, in der Praxis ist das Manko jedoch verschmerzbar und fällt nicht so sehr in Gewicht. Nach Abschluss der Reinigung werden die Wischmöppe innerhalb von zwei Stunden mit Heißluft getrocknet, um der Bildung von Gerüchen, Schimmel und Bakterien vorzubeugen.

Fazit

Der Dreame L10s Ultra ist ein zuverlässiger Helfer, der sich sowohl beim Saugen als auch beim Wischen keine Blöße gibt. Den Alltagsschmutz in unserer Wohnung einschließlich der Hundehaare von Eddy beseitigt das Dreame-Modell mühelos. Die App bietet gute Anpassungen und stellt zahlreiche Reinigungsoptionen bereit.

Der inzwischen attraktive Preis von (manchmal) schon unter 900 Euro machen den Dreame L10s Ultra zu einer Kaufempfehlung.

Spezifikationen