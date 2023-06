DHL-Bote klingelt nicht: so aktivieren Sie den Klingelwunsch

Bereits seit Juli 2021 ist der DHL-Paket-Bote nicht mehr verpflichtet, immer zu klingeln, wenn er ein Paket oder Päckchen zustellt. Allerdings ist diese Änderung offensichtlich noch nicht bei allen Postkunden bekannt, wie man daran erkennt, dass dieses Thema beziehungsweise Beschwerden über das fehlende Klingeln immer wieder die Runde machen.

Dieser Verzicht auf das Klingeln gilt aber nur dann, wenn Sie in einer Ablagevereinbarung festgelegt haben, dass der DHL-Bote das Paket am Wunschort ablegen soll. Stellt der DHL-Bote das Päckchen oder Paket dagegen direkt an der Haustür zu, klingelt er in jedem Fall.

Ablagevereinbarung: Bote klingelt nicht mehr

Der Zusteller legt bei einer Ablagevereinbarung das Paket am gewünschten Ort ab, ohne bei Ihnen zu klingeln. DHL informiert Sie in der Post&DHL App, per E-Mail oder per Benachrichtigungskarte in Ihrem Briefkasten über die Zustellung.

Durch den Wegfall des Klingelns soll der Zustellprozess für Empfänger und Boten gleichermaßen erleichtert werden; bei der Einführung der neuen Vorgehensweise spielte zudem eine Rolle, dass man persönliche Kontakte wegen der Covid-19-Pandemie vermeiden wollte.

Doch es gibt eine Möglichkeit für DHL-Kunden, den DHL-Boten dazu zu bringen, dass er wieder klingelt. Sie müssen den Klingelwunsch nur in der DHL-App ausdrücklich auswählen.

Falls der DHL-Bote nur bei einer bestimmten Lieferung bei Ihnen klingeln soll

Klicken Sie dazu auf „Zusätzliche Option“ und setzen Sie einen Haken bei „Vor der Zustellung soll der Zusteller klingeln“.

Falls der DHL-Bote immer klingeln soll

Aktivieren Sie in Ihrem DHL-Kundenkonto die Option „Klingelwunsch“. Zugriff auf Ihr Konto haben Sie entweder über die Website oder die DHL-App.

Als registrierter DHL Kunde können Sie die Option des Klingelwunsches jederzeit in Ihren Einstellungen im DHL Kundenkonto aktivieren und auch wieder rückgängig machen.

Deutsche Post DHL hat hier eigens eine Hilfeseite eingerichtet, auf der alle Fragen rund um das Klingeln des DHL-Boten beantwortet werden.