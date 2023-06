GeForce RTX 4060: Wo gibt es die Full-HD-Grafikkarte für 329 Euro zu kaufen?

Flüssiges Gaming in Full HD (1080p) und eine ganz besonders hohe Effizienz sowie ein modernes Featureset, mit Techniken wie dem KI-Upsampling DLSS 3 mit Frame Generation, sind die positiven Eigenschaften der Nvidia GeForce RTX 4060, zumindest wenn man Nvidias Worten Glauben schenken mag. Den offiziellen Marktstart kündigte der US-Chiphersteller bereits zuvor für den 29. Juni an.

Ab dem 29. Juni erhältlich

Doch wo gibt es die Nvidia GeForce RTX 4060 mit AD107-Grafikchip und 8 GB GDDR6-Grafikspeicher überhaupt zu kaufen?

Wir informieren Sie über die geeignetsten Anlaufstellen und besten Shops, die die bislang kleinsten aller 40er-Grafikkarte im Angebot beziehungsweise im Sortiment haben.

GeForce RTX 4060 kaufen

Diese Händler und Onlineshops haben die Nvidia GeForce RTX 4060 teilweise bereits gelistet und aktualisieren ständig ihre Preise.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für die Custom-Designs liegt laut Hersteller “ab 329 Euro” und wird von den ersten versehentlichen Veröffentlichungen bestätigt. Eine GeForce RTX 4060 FE, also ein Referenzdesign von Nvidia, wird es hingegen nicht geben.

Nvidia

GeForce RTX 4070 kann die bessere Wahl sein

Für Spieler, die oberhalb von Full HD und grundsätzlich mit hochauflösenden Texturen spielen wollen, kann die teurere, aber auch deutlich leistungsstärkere Nvidia GeForce RTX 4070 unter Umständen die deutlich bessere Wahl sein.

Grafikkarten-Vergleich 2023: Nvidia GeForce RTX und AMD Radeon RX im Benchmark-Test

Wie die große Rangliste der Redaktion von PC-Welt veranschaulicht, ist die Nvidia GeForce RTX 4070 bereits unter Full HD noch einmal 15 bis 20 Prozent schneller als die GeForce RTX 4060 Ti und kann mit Raytracing sogar 25 Prozent mehr Bilder pro Sekunde rendern.

IDG

Die kommende GeForce RTX 4060 wird sich noch einmal ein ganzes Stück unterhalb der GeForce RTX 4060 Ti positionieren. Erwartet wird in etwa die Leistung einer AMD Radeon RX 7600, welche in derselben Leistungsklasse positioniert ist.

Bei den Tests in WQHD-Auflösung machen sich die Probleme der RTX 4060 Ti weiter bemerkbar. Grundsätzlich reicht die Rechenleistung aus, um viele Spiele in 1440p-Auflösung mit hohen bis Ultra Settings flüssig spielen zu können, jedoch geht der Grafikkarte immer häufiger der Grafikspeicher aus. Auch hier wäre eine GeForce RTX 4070 mit vergleichsweise üppigen 12 GB die bessere Wahl.

Die am 29. Juni in den Markt startende GeForce RTX 4060 hingegen ist für Full HD prädestiniert und wird sich in WQHD weit hinten im Testfeld wiederfinden. Radeon RX 7600 und Radeon RX 6600 lauten hier die direkten Gegenspieler.

IDG

Auch die kommende GeForce RTX 4060 wird neben einem 8 GiByte kleinen Grafikspeicher auf ein schmales Speicherinterface mit nur 128-Bit zurückgreifen und auf dem deutlich beschnittenen Grafikprozessor AD107-300 mit 3.072 Shadereinheiten basieren.

Zwar kann der deutlich aufgebohrte L2-Cache für Abhilfe sorgen, den Speichermangel aber nicht vollends kompensieren. Ob Spieler zu einer GeForce RTX 4060 oder doch lieber zu einer GeForce RTX 4060 Ti oder GeForce RTX 4070 greifen sollten, hängt daher ganz stark von den persönlichen Ansprüchen ab.

Effizienz ist Trumpf

Neben der insbesondere für den Hersteller vorteilhaften Kosteneffizienz soll auch die Energieeffizienz durch den kleineren Grafikchip und das schmalere Speicherinterface deutlich gesteigert werden.

Die TGP (“Total Graphics Power”) soll lediglich 115 Watt betragen, während der durchschnittlich Verbrauch in Spielen nur bei 110 Watt liegen soll. Der direkte Vorgänger lag hier noch bei jeweils gut 170 Watt.

Alles steht und fällt schlussendlich mit den im Handel aufgerufenen Preisen. Wer sich schon immer gefragt haben sollte, wie viele so eine Mittelklasse-Grafikkarte eigentlich kosten darf, dem hilft unser Fachredakteur Sebastian Schenzinger weiter.