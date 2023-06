Asus ZenWiFi XT9 im Test: Mesh-System mit zwei Routern

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Gigabit-Wi-Fi-Geschwindigkeiten auf den neuesten Geräten

Integriertes VPN und Kindersicherung

Unterstützt kabelgebundenes und dediziertes Wireless-Backhaul Kontra Relativ teuer

Kein Wi-Fi 6E

Für große Büro-/Wohnflächen werden drei Knoten benötigen Fazit Das ZenWiFi XT9 von Asus bietet Gigabit-Geschwindigkeiten im Nahbereich, eine unkomplizierte Einrichtung und benutzerfreundliche Funktionen. Zusätzliche Knotenpunkte sind jedoch teuer, sodass man für eine gute Netzabdeckung größerer Flächen tief in die Tasche greifen muss.

Preis beim Test

1-pack: $269.99 | 2-pack: $499.99

Der Asus ZenWiFi XT9 ist ein Wi-Fi 6-Mesh-System, das aus mehreren Routern (Knoten) besteht und schnelles Wi-Fi mit mehr als 1 Gbit/s in Ihrem ganzen Haus bereitstellt. Das XT9-Standardpaket besteht aus zwei Einheiten, aber Sie können auch einzelne Knoten separat kaufen, wenn Sie eine größere Abdeckung benötigen. Wenn Ihr Bedarf nicht so groß ist, können Sie auch einfach ein einzelnes XT9-Gerät kaufen und dieses als eigenständigen Wi-Fi 6-Router verwenden. Jedes Gerät verspricht laut Hersteller eine Abdeckung von bis zu 264,77 Quadratmetern.

Beachten Sie das “bis zu”, denn die Reichweite hängt von der Struktur und Bauweise von der Wohnung oder dem Haus ab – und davon, wie viele Wi-Fi-Hindernisse sich zwischen dem Asus ZenWiFi XT9 und Ihren Geräten befinden. Dazu gehören etwa dicke Wände, Betonböden, Stahlträger und Glasflächen.

Der Preis von rund 400 Euro für das 2er-Set mag nach viel klingen, aber es handelt sich um ein schnelles Tri-Band-System. Die WiFi 6 AX7800-Einstufung bedeutet, dass der ZenWiFi XT9 eine Spitzengeschwindigkeit von 7,8 Gigabit pro Sekunde bietet. Sie werden jedoch nicht wirklich 7,8 GBit/s für eines Ihrer Geräte erhalten, da dies die kombinierte Höchstgeschwindigkeit ist, die sich theoretisch auf allen Funkfrequenzen erreichen lässt. Das ist so, als würde man sagen, dass man mit einem Roller, einem Motorrad und einem Sportwagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 500 Km/h pro Stunde fahren kann, weil das die kombinierten Höchstgeschwindigkeiten all dieser Fahrzeuge ist.

Der Grund: Damit ist es einfacher, Netzwerkgeräte zu vergleichen. Und es erklärt teilweise, warum das XT9-Set teurer ist als andere Mesh-Systeme mit Wi-Fi 6. Die theoretisch mögliche Höchstgeschwindigkeit auf dem 5-GHz-Band beträgt 2.402 Mbit/s, während auf dem 2,4-GHz-Band maximal 574 Mbit/s zu erwarten sind. Die Höchstgeschwindigkeit im zweiten 5-GHz-Band beträgt 4.804 Mbit/s. Haben Sie kein Ethernet-Backhaul eingerichtet, wird dieses Frequenzband für die Kommunikation der ZenWiFi XT9-Knoten untereinander verwendet.

Wenn Sie die Knoten mit einem Ethernet-Kabel verbinden können (was mit Ethernet-Backhaul gemeint ist), lassen sich beide 5-GHz-Bänder für die Geräte nutzen. Das sorgt für schnellere und zuverlässigere Verbindungen. Das bedeutet auch, dass die Geräte weiter voneinander entfernt aufgestellt werden können.

Um zu sehen, welche Geschwindigkeiten mit dem ZenWiFi XT9 in der Praxis möglich sind, haben wir ein 2er-Pack in einem Reihenhaus mit zwei Zimmern getestet und es mit einer Reihe von Geräten auf Herz und Nieren geprüft.

Die XT9-Geräte sind identisch. Sie finden also auf beiden Geräten die gleichen nützlichen Anschlüsse.

Design & Ausführung

Erhältlich in Schwarz oder Weiß

Kein eingebautes Modem

Ein 2,5-Gbps-Ethernet-WAN-Anschluss, drei Gigabit-Ethernet-LAN-Anschlüsse

Mit den Maßen 160 × 750 × 161,5 mm sind die Asus ZenWiFi XT9 etwas größer als die Eero 6 Pro, aber etwas kompakter als die Netgear Orbi RBK760.

Die XT9-Geräte sind identisch. Das bedeutet, dass Sie bei beiden die gleichen nützlichen Ports erhalten. Das Vorhandensein eines WAN-Ports mit 2,5 Gbit/s ist eine gute Nachricht, vor allem, wenn Sie über einen Glasfaser-Breitbandanschluss mit Geschwindigkeiten von mehr als 1 Gbit/s verfügen (oder Ihr Provider Ihnen dies in naher Zukunft anbieten kann).

Dank der drei Gigabit-Ethernet-LAN-Anschlüsse profitieren Konsolen, Set-Top-Boxen und Smart-TVs von schnelleren Verbindungen. Einer davon wird natürlich verwendet, wenn Sie Ethernet-Backhaul nutzen.

Es gibt sogar einen USB-Anschluss, an den Sie ein NAS-Laufwerk anschließen können, wenn Sie den Zugriff auf eine externe Festplatte mit anderen Personen in Ihrem Netzwerk teilen möchten.

Wie bei so ziemlich allen Mesh-Wi-Fi-Kits gibt es kein eingebautes Modem, sodass Sie es an Ihren vorhandenen Router oder Ihr Modem anschließen müssen, um eine Internetverbindung zu erhalten.

Installation

Mobile Asus Router App

Die Einrichtung dauerte weniger als 20 Minuten

Die Asus Router-App führt Sie durch jeden Schritt des Installationsprozesses. Die Einrichtung ist auch dann einfach, wenn Sie noch nie ein Mesh-Wi-Fi-System eingerichtet haben. Zusammen mit einem Firmware-Update dauerte die Installation von zwei ZenWiFi XT9-Knoten nur knapp 20 Minuten.

So geht es: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Modem ausgeschaltet ist, bevor Sie den ersten Router an das Stromnetz anschließen, scannen Sie den QR-Code auf dem Router-Gehäuse, um ihn mit Ihrem Smartphone zu koppeln. Verbinden Sie sich dann mit Ihrem Smartphone über Wi-Fi, bevor Sie das Modem wieder einschalten.

Sobald eine Internetverbindung aktiv ist, werden Sie aufgefordert, das Administrator-Passwort für das Heimnetzwerk sowie den Netzwerknamen und das Wi-Fi-Passwort zu ändern. Es ist gut, dass dies eines der ersten Dinge ist, die Sie erledigen sollten.

Die App führt Sie durch jeden Schritt des Installationsvorgangs, so dass es auch dann einfach ist, wenn Sie erstmals ein Mesh-Wi-Fi-System einrichten.

Sobald der erste Knotenpunkt eingerichtet ist, werden Sie aufgefordert, den zweiten Knotenpunkt anzuschließen. Laut der App ist es am besten, wenn Sie den zweiten Router an das Stromnetz anschließen und ihn irgendwo im selben Raum wie den ersten Router einschalten. Somit wird der Kopplungsprozess zwischen den beiden Knoten beim ersten Mal nicht durch Wände oder andere Hindernisse gestört.

Wenn das erledigt ist und das Mesh-Netzwerk läuft, können Sie den zweiten Router an einer anderen Stelle in Ihrer Wohnung aufstellen – im Grunde überall, wo Sie ihn brauchen.

Für diesen Test habe ich die gleichen Einstellungen vorgenommen wie beim Test des Netgear Orbi RBK760. Das bedeutet, dass der primäre Knotenpunkt im Erdgeschoss neben dem Modem installiert wurde und der zweite Knotenpunkt im Obergeschoss, in einem Hinterzimmerbüro, etwa 15 Meter vom ersten Router entfernt.

Die Asus Router-App informiert Sie darüber, ob die Verbindung zwischen den beiden Geräten stark oder schwach ist. Besonders nützlich: Sie erhalten Hinweise, ob die Verbindungen an den Ethernet-Anschlüssen durch die Verwendung eines schnelleren Ethernet-Kabels verbessert werden könnten. Das was im Test der Fall, als ich meine TV-Set-Top-Box an das Gerät angeschlossen habe. Sie wären überrascht, wie viele Cat-5e-Kabel Gigabit-Geschwindigkeiten nicht richtig unterstützen. Es gibt bestimmt immer ein heimtückisches Cat-5-Kabel in Ihrer Sammlung, das den Durchsatz ebenfalls auf 100 MBit/s begrenzt.

Innerhalb der App können Sie jeden Knoten mit freundlichen Ortsnamen (“Wohnzimmer”, “Küche”, “Büro” usw.) versehen. Das macht es einfacher, den Standort der Geräte in einem Raum zu ermitteln.

Funktionen & App

Traffic-Management und Netzwerkübersicht

Unterstützung für Amazon Alexa und Google Assistant

Kostenloses Asus Instant Guard VPN

Der Asus ZenXT9 kommt mit einer langen Liste von Funktionen und Einstellungen. Viele davon, wie der Gast-WiFi-Hotspot und die Kindersicherung, sind für Geräte dieser Art üblich. Andere, wie das Asus Instant Guard VPN, sind es nicht. Die meisten Funktionen des ZenWiFi XT9 sind in der Asus Router-App zu finden, mit der Sie alles einrichten können.

Wenn Sie die App öffnen, werden Sie mit einer Übersicht Ihres Heimnetzwerks begrüßt. Hier sehen Sie auf einen Blick, wie viele Geräte mit welchem Knotenpunkt verbunden sind und wie stark das Signal zwischen den Knotenpunkten ist. Ein Fingertipp auf die Registerkarte “Geräte” am unteren Rand des Bildschirms verschafft Ihnen einen tieferen Einblick und zeigt Ihnen, welches Gerät mit welcher Funkfrequenz verbunden ist und ob es eine gute Wi-Fi-Verbindung hat oder nicht.

Auf der nächsten Registerkarte gibt Ihnen einen schnellen Überblick über den allgemeinen Status Ihres Netzwerks. Sie erhalten Informationen darüber, ob es schlechte Verbindungen gibt, ob Sie ein neues Ethernet-Kabel benötigen, um die Leistung eines Ihrer verkabelten Geräte zu verbessern, und ob die AiProtection-Sicherheitssoftware irgendwelche Bedrohungen erkannt hat.

AiProtection von Trend Micro bietet Netzwerküberwachung in Echtzeit sowie Tipps, wie Sie Ihr Heimnetzwerk sicherer machen können. Es gibt einfache Vorschläge zur Passwortänderung bis hin zu fortschrittlicheren Vorschlägen wie dem Deaktivieren von UPnP, wenn Sie es wirklich nicht (mehr) benötigen.

In der App lassen sich außerdem Profile für Familienmitglieder erstellen, und Eltern können Zeitlimits und altersgerechte Inhaltssperren einrichten. Die Funktion zur Zeitbegrenzung ist nützlich, da Sie minutengenau festlegen können, wann jemand Zugang zum Internet haben darf und wann nicht. Sie können Ihre Kinder auch mit zusätzlicher Online-Zeit belohnen, wenn Sie möchten.

Die Listen zur Sperrung von Inhalten sind weniger nützlich, da es sich um Kategorien wie “Pornografie”, “Glücksspiel” und “Medienstreaming” handelt. Das ist zwar gut, aber es gibt keine Möglichkeit, diese Listen individuell anzupassen. Jeder weiß, dass Blockierlisten nicht perfekt sind. Mal werden harmlose Seiten blockiert, mal werden schädliche Dinge nicht blockiert.

Mit der App können Sie auch ganz einfach ein temporäres Gast-WiFi-Netzwerk einrichten. Es gibt auch ein QoS-Tool (Quality of Service), mit dem Sie bei Bedarf Prioritäten für Office-Anwendungen, Medien-Streaming, Spiele und andere Dinge setzen können.

Eine Integration der Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant ist ebenfalls vorhanden. Die nützlichsten Befehle sind diejenigen, mit denen Sie Alexa oder Google bitten können, das Gast-WLAN zu aktivieren oder die Geräte auszuschalten. Eine vollständige Liste der Befehle finden Sie hier und hier.

Eine weitere interessante Funktion, die dem ZenWiFi XT9 hinzugefügt wurde, ist Asus Instant Guard. Damit können Sie über Ihr XT9-System zu Hause auf das Internet zugreifen, wenn Sie unterwegs sind. Und es bietet eine verschlüsselte Verbindung – genau wie ein VPN – wenn Sie mit einem öffentlichen WiFi-Hotspot verbunden sind. Sie können zwischen den Protokollen OpenVPN, IPSec und WireGuard wählen.

Die mobile App ist zwar einfach zu bedienen und bietet eine Fülle von Funktionen. Wollen Sie allerdings einen besseren Überblick über den Zustand des Netzwerks haben, müssen Sie auf asusrouter.com gehen und die Desktop-Oberfläche verwenden. Hier können Sie etwa überprüfen, welchen Wi-Fi-Kanal der Router standardmäßig für jedes Band verwendet, und diesen bei Bedarf ändern. Das Mesh-System sollte den optimalen Kanal automatisch auswählen. Wenn Sie jedoch wissen, dass Sie mit Kanal 100 eine bessere Leistung erzielen als beispielsweise mit Kanal 60, können Sie ihn manuell einstellen.

Leistung

Die Wireless-Leistung ist vergleichbar mit Mesh-Wi-Fi-Systemen wie dem Netgear Orbi RBK762s und dem (günstigeren) Linksys Atlas 6. Das ist im Großen und Ganzen eine gute Sache, denn Sie haben hohe Geschwindigkeiten für alle Ihre Geräte und eine gute Abdeckung in den meisten Wohnungen und Häusern. Aber wie beim Orbi RBK762s, der ebenfalls standardmäßig mit zwei Knoten ausgeliefert wird, benötigen Sie möglicherweise einen dritten Knoten, wenn Sie in einem überdurchschnittlich großen Haus wohnen und auch im Garten eine gute Wi-Fi-Abdeckung wünschen.

Wie Sie unten sehen können, ist die Abdeckung gut, aber nicht so gut wie bei Systemen mit drei Knoten wie dem Atlas 6. Unserer Erfahrung nach erhalten Sie immer eine bessere Abdeckung mit mehr Knoten, unabhängig davon, welchen Wi-Fi-Standard sie unterstützen.

Wie üblich habe ich eine Reihe von Geschwindigkeitstests mit einer Reihe von Geräten durchgeführt, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie ältere und neuere Technik bei einer Verbindung mit einem ZenWiFi XT9-Zweiknoten-Setup funktionieren sollte. Beachten Sie, dass das Pixel 6 zwar über Wi-Fi 6E verfügt, die XT9 jedoch nicht. Das bedeutet, dass das Smartphone nicht mit seinem zusätzlichen 6-GHz-Funk kommunizieren kann.

Der erste Test (ein Meter) wird im selben Raum wie das primäre ZenWiFi XT9-Gerät durchgeführt, das im Modem-Modus mit meinem Virgin Media Super Hub 3 verbunden ist, wobei die Smartphone einen Meter entfernt gehalten werden. Der zweite Test findet hinter einer nicht tragenden Wand in fünf Meter Entfernung statt.

Der Test im Obergeschoss findet etwa 15 Meter entfernt und ein Stockwerk höher als der primäre Router in einem Hinterzimmer des Büros statt, wo der zweite ZenWiFi XT9 aufgestellt ist. Den letzten Test machen wir draußen im Garten, an einem Ort, der etwa 20 Meter vom Wohnzimmer und fünf Meter vom Büro entfernt ist.

Die folgenden Ergebnisse, die mit der Android-App Wi-Fi Speed Test Pro aufgezeichnet wurden, sind aufgerundete Durchschnittswerte:

Huawei Mate 10 Pro(Wi-Fi 5) Virgin Media Super Hub 3 Asus ZenWiFi XT9 (zwei Knotenpunkte) 1 m 794 MBit/s 650 MBit/s 5 m mit einer Wand 403 MBit/s 281 MBit/s Obergeschoss, nahe der Rückseite des Hauses 14 MBit/s 483 MBit/s Garten Keine Verbindung 166 MBit/s

Realme X50 5G(Wi-Fi 6) Virgin Media Super Hub 3 Asus ZenWiFi XT9 (zwei Knotenpunkte) 1 m 527 MBit/s 770 MBit/s 5 m mit einer Wand 317 MBit/s 258 MBit/s Obergeschoss, nahe der Rückseite des Hauses 23 MBit/s 206 MBit/s Garten Keine Verbindung 110 MBit/s

Google Pixel 6(Wi-Fi 6E) Virgin Media Super Hub 3 Asus ZenWiFi XT9 (zwei Knotenpunkte) 1 m 535 MBit/s 1018 MBit/s 5 m mit einer Wand 346 MBit/s 606 MBit/s Obergeschoss, nahe der Rückseite des Hauses 5 MBit/s 365 MBit/s Garten Keine Verbindung 66 MBit/s

In den meisten Fällen konnte ich praktisch überall im Haus eine Verbindung zum 5-GHz-Band (auf Wi-Fi-Kanal 60) herstellen. Seltsamerweise war das Pixel 6 das einzige Gerät, das nicht immer auf das 5-GHz-Band wechselte. Immer wenn ich im Garten war, etwa 20 Meter vom Hauptrouter und zehn Meter vom zweiten Router entfernt, wurde ich zwischen dem 2,4-GHz-Band (Kanäle 5 und 8) und dem 5-GHz-Band (Kanal 60) hin- und hergeschoben. Bei keinem der älteren Geräte trat dieses Problem auf. Daher sind die in der obigen Tabelle angegebenen Geschwindigkeiten des Pixel 6 niedriger.

Obwohl die Spezifikationen der beiden Knoten identisch sind, habe ich im Büro insgesamt langsamere Geschwindigkeiten gemessen, obwohl die Geräte sehr nahe am zweiten Knoten waren. Die Asus Router-App sagte, dass die Verbindung zwischen den beiden Knoten nicht besonders stark sei. Das macht Sinn, denn zwischen den beiden Geräten befinden sich tragende Wände, Bodenbretter und Badezimmerspiegel – eine Menge schöner RF-beeinträchtigender Objekte. Beim Test des Netgear RBK762-Zweiknotensystems, das an genau denselben Orten aufgestellt wurde, gab es jedoch keinen ähnlichen Geschwindigkeitsabfall.

Um die schnellsten Geschwindigkeiten aus dem ZenWiFi XT9 herauszuholen, müssen Ihre Geräte 160 MHz-Wi-Fi-Kanalbänder unterstützen. Das Google Pixel 6 und die meisten neuen Smartphones und Laptops, die in diesem Jahr auf den Markt kommen, tun dies. Aus diesem Grund zeigen die obigen Ergebnisse schnellere Geschwindigkeiten für das Pixel 6 als für das Realme X50, obwohl beide Wi-Fi 6 unterstützen. Details sind wichtig.

Das ist natürlich nicht die Schuld des XT9, aber es ist eine Erinnerung daran, dass man kompatible Geräte braucht, wenn man die besten Geschwindigkeiten haben will.

Das Asus ZenWiFi XT9 ist ein großartiges Mesh-System, das mit vielen Funktionen ausgestattet ist.

Preis & Verfügbarkeit

Das Asus ZenWiFi XT9 ist direkt bei Asus erhältlich. In Deutschland können Sie einzelne ZenWiFi XT9-Geräte in Schwarz oder Weiß für jeweils 262,90 Euro oder ein Doppelpack (wie hier getestet) für 406,90 Euro kaufen. Zum Redaktionsschluss Mitte Juni 2023 lagen die Preise für die Einzelgeräte bei 254,35 Euro in schwarz und 239,90 Euro in weiß, das 2er-Sets war bei Amazon mit rund 390 Euro etwas günstiger.

Fazit

Das Asus ZenWiFi XT9 ist ein großartiges Mesh-System, das mit zahlreichen Funktionen ausgestattet ist, von denen viele für Power-User interessant sind. Aber Sie müssen kein Netzwerkexperte sein: Das Set ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die schnelles, zuverlässiges Wi-Fi auch in größeren Wohnungen und Häusern wünschen.

Wenn Sie bereits einen Asus-Router haben, der AiMesh unterstützt, können Sie ihn mit der XT9 koppeln und Ihr bestehendes System aufrüsten, um eine noch größere Abdeckung zu erhalten.

Allerdings ist die XT9 teuer und unterstützt nicht den neuesten Wi-Fi-Standard (Wi-Fi 6E) mit seinem zusätzlichen 6-GHz-Band. Dafür braucht man den ZenWiFi ET12, der mit rund 860 Euro für ein Doppelpack noch teurer ist.

Wenn Sie jedoch einfach nur die schnellen Geschwindigkeiten wollen, die die XT9 auf neueren Geräten liefern kann (denken Sie daran, dass diese die 160-MHz-Kanäle unterstützen müssen), dann ist sie immer noch ein gutes Angebot.

