Amazon Prime Day 2023: Die besten (frühen) Angebote

Die wichtigsten Infos zum Prime Day bei Amazon

Das Shopping-Event wird am 11. und 12. Juli 2023 volle zwei Tage lang auf amazon.de/primeday laufen und ermöglicht Amazon-Prime-Kunden den Zugriff auf Bestpreise zu Produkten aus allen Kategorien. Ab 0:01 Uhr nachts werden die ersten Rabatte freigeschaltet und während des Events werden immer wieder neue Angebote hinzukommen.

Wie die letzten Jahre erwarten wir wieder viele lohnende Schnäppchen aus allen Kategorien, darunter Elektronik, Baumarkt und Haushalt. Erfahrungsgemäß werden auch wieder Smart-Home-Produkte von Amazon stark reduziert sein, wie die Echo-Lautsprecher, Kindle Tablets oder Fire-TV Streaming Geräte.

Wir werden in diesem Beitrag immer tagesaktuell über die besten Angebote aus Technik, Smarthome und Digital Lifestyle informieren.

Prime Day 2023: Diese Angebote sind bereits verfügbar

Bereits vor dem Start sind diverse Amazon-Geräte und weitere Produkte, wie Ecovacs-Staubsaugerroboter zu stark reduzierten Preisen erhältlich. Hier eine Auswahl:

Rabatte gelten nur für Prime-Mitglieder

Zugriff auf die Jahres-Bestpreise haben ausschließlich Kunden mit einem Amazon Prime Account. Wer noch keinen hat, kann jetzt kostenlos eine 30-tägige Mitgliedschaft beantragen und diese dann nach dem Prime Day wieder kündigen. So hat man keine zusätzlichen Kosten und kann dennoch von den Super-Schnäppchen profitieren.

Topseller aus Technik, Elektronik und Software

Das waren einige der Topseller letztes Jahr – am Prime Day 2022:

Weitere Prime-Angebote schon verfügbar!

Schon im Vorfeld des Prime Day belohnt Amazon seine Prime-Kunden. Seit 21. Juni 2023 gibt es Vergünstigungen wie etwa einen 15 Euro-Gutschein und andere exklusive Vorteile für Prime-Mitglieder:

Amazon Photos: Beim Download der Amazon Photos App und dem ersten Upload eines Fotos erhalten Prime-Mitglieder Guthaben im Wert von 15 Euro für amazon.de. Das Angebot startet am 21. Juni und endet am 7. Juli 2023 um 23:59 Uhr.

Amazon Music Unlimited: Über 100 Millionen Songs und die beliebtesten Podcasts vier Monate gratis testen. Weitere Informationen gibt es auf amazon.de/music/unlimited.

Prime Gaming: Prime-Mitglieder können vom 21. Juni bis 12. Juli 2023 wöchentlich auf kostenlose Spieleklassiker wie Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight: Showdown und STAR WARS: The Force Unleashed, zugreifen. Zusätzlich können sie innerhalb der nächsten vier Wochen verschiedene Spieleinhalte sowie Perks nutzen, unter anderem für Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 und Pokémon GO. Unter gaming.amazon.com gibt es alle Details.

Und so bereiten Sie sich optimal auf den Prime Day vor

Artikel auf Beobachten setzen

Besuchen Sie regelmäßig die Angebotsseite amazon.de/primeday und setzen Sie in Kürze startende Aktionen auf “Beobachten”, um nicht zu verpassen, wenn der Preis gesenkt wird. Beobachten können Sie jedoch nur Deals, die in Kürze starten werden. Zu finden sind entsprechende Produkte unter dem Menupunkt ” In Kürze” . Klicken Sie bei dem entsprechenden Produkt auf den Button ” Dieses Angebot beobachten “.

Ihr Produkt erscheint dann unter dem Punkt “Beobachten”. Alternativ setzen Sie Produkte zum Beobachten einfach auf Ihre persönliche Wunschliste oder Sie schalten die Erinnerungsfunktion ein.

Amazon Shopping App

Mit der Amazon App behalten Sie alles im Blick und können jederzeit von überall zuschlagen. Zudem kann man Erinnerungen erhalten, wenn Wunschartikel im Angebot sind. Sobald das Event startet, erhält man dann Push-Nachrichten.

Keine Angebote mehr verpassen

