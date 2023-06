Russland sucht Gamer für Ukrainekrieg – für diesen speziellen Zweck

Die für Russland tätige und kämpfende Söldnergruppe Wagner sucht angeblich nach Gamern. Das berichtet das ISW, ein US-Institut für Kriegsstudien, in ihrer englischsprachigen Analyse für den 19. Juni 2023 (scrollen Sie auf der verlinkten Seite relativ weit nach unten, um die relevante Passage zu finden).

Erst Gefängnis-Insassen …

Unter der Überschrift “Russische Mobilisierungs- und Streitkräfteaufbauanstrengungen (Russisches Ziel: Ausweitung der Kampfkraft ohne allgemeine Mobilisierung)” kann man lesen, dass sich die Wagner-Gruppe weiterhin um die Erweiterung ihres Rekrutierungspools bemühe. Bereits 2022, als der Krieg erst wenige Monate alt war, durchforstete Wagner die berüchtigten russischen Gefängnisse auf der Suche nach Gefängnisinsassen, die sich für den Kampf gegen die angegriffene Ukraine melden würden.

… und jetzt Gamer als Rekruten

Doch jetzt nimmt Wagner laut der US-Studie eine neue Zielgruppe ins Visier: Gamer.

Das ISW bezieht sich auf einen Bericht der russischen Oppositionszeitung Verstka. Diese habe am 19. Juni 2023 berichtet, dass die Wagner-Rekrutierer auf nicht näher bezeichneten Social-Media-Plattformen Nachrichten verbreiten würden, in denen sie Personen im Alter von 21 bis 35 Jahren mit einem “Gaming-Hintergrund” auffordern würden, sich Wagner als Drohnen-Spezialisten anzuschließen. Explizit wird “Erfahrung in der Steuerung von Flugsimulatoren mit Joysticks” genannt.

Russland braucht Drohnen-Experten

Wagner sucht also Gamer, die Erfahrung in der Bedienung von Drohnen haben. Damit sind die ganz konventionellen Privatanwenderdrohnen gemeint, wie sie die Kriegsparteien im Ukrainekrieg vielfach verwenden. Die Gamer sollen sich um die Steuerung und Wartung der Drohne kümmern. Die Kandidaten sollten gute PC-Kenntnisse haben und körperlich fit sein.

Verstka betont, dass diese gesuchten Gamer keine militärische Erfahrung haben müssen.

Geld, Krankenversicherung, gute Ausbilder

Der ukrainische Militärgeheimdienst GUR veröffentlichte laut ISW am 18. Juni eine Audioaufzeichnung, in der ein russischer Soldat und sein Gesprächspartner eine neue Wagner-Rekrutierungskampagne aufgrund der hohen Verluste auf dem ukrainischen Schlachtfeld erörtern sollen. Die neue Wagner-Rekrutierungskampagne wirbt demnach mit einer Ausbildung mit gut vorbereiteten Ausbildern, Kranken- und Lebensversicherungen, moderner Ausrüstung und Garantien, dass alle Rekruten alle versprochenen Zahlungen erhalten.