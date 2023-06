3 Hochdruckreiniger-Sets zum Bestpreis bei Aldi: Ersparnis bis zu 170 Euro

Wer sich für einen Hochdruckreiniger interessiert, landet fast zwangsläufig bei den Modellen der Firma Kärcher. Doch es geht auch eine Klasse günstiger, ohne auf Leistung und Ausstattung verzichten zu müssen. Die Hochdruckreiniger-Sets bei Aldi sind für die meisten Anwendungen ideal und das aktuell zu einem absoluten Bestpreis.

Hochdruckreiniger-Set 1400 W, 105 bar für 59,99 statt 149,95 Euro

Hochdruckreiniger-Set 1800 W, 135 bar für 99,99 statt 229,95 Euro

Hochdruckreiniger-Set 2200 W, 165 bar für 119 statt 289,95 Euro

Dafür brauchen Sie einen Hochdruckreiniger

Ein Hochdruckreiniger spritzt Wasser mit hohem Druck aus einer Düse und kann so hartnäckigen Schmutz und Flecken von verschiedenen Oberflächen entfernen, etwa von Autos, Terrassen, Fassaden oder Gehwegen. Dies spart auch Zeit und Wasser im Vergleich zu einer herkömmlichen Reinigung mit einem Schlauch oder einem Eimer. Außerdem ist ein Hochdruckreiniger umweltfreundlicher, da er keine chemischen Reinigungsmittel benötigt.

Wichtig: Mehr Leistung in Watt und mehr Wasserdruck in bar ist besser. Für einfache Aufgaben wie das Abspritzen von Mountain-Bikes genügt das Einstiegsmodell. Wer regelmäßig rund ums Haus saubermachen will, sollte sich für die größeren Modelle entscheiden.

Hochdruckreiniger-Set 1400 W, 105 bar

Leistung: 1.200 W

Druck: 105 bar

Schnellkupplungssystem für Aufsätze

Auto-Stopp-System

Länge Hochdruckschlauch: ca. 3 m

Länge Netzkabel: ca. 5 m

Schutzgrad: IPX5

Abmessungen: ca. 23 × 30 × 42 cm (L × B × H)

Gewicht: ca. 5,8 kg

Zubehör: Hochdruckschlauch, Sprühpistole, Strahlrohr, Dreckfräse, Fächerstrahl-Düse, Schaumdüse, Schlauchkupplung, Düsen-Reinigungsnadel

Garantie: 2 Jahre

Hochdruckreiniger-Set 1800 W, 135 bar

Leistung: 1.800 W

Druck: 135 bar

Schnellkupplungssystem für Aufsätze

Auto-Stopp-System

Länge Hochdruckschlauch: ca. 6 m

Länge Netzkabel: ca. 5 m

Schutzgrad: IPX5

Abmessungen: ca. 31 × 36 × 71 cm (L × B × H)

Gewicht: ca. 9,1 kg

Zubehör: Hochdruckschlauch, Sprühpistole, Strahlrohr, Dreckfräse, Fächerstrahl-Düse, Schaumdüse, Schlauchkupplung, Düsen-Reinigungsnadel, Flächenreiniger

Garantie: 2 Jahre

Hochdruckreiniger-Set 2200 W, 165 bar

Leistung: 2.200 W

Druck: 165 bar

Schnellkupplungssystem für Aufsätze

Auto-Stopp-System

Länge Hochdruckschlauch: ca. 8 m

Länge Netzkabel: ca. 5 m

Schutzgrad: IPX5

Abmessungen: ca. 36,5 × 32,5 × 75,2 cm (L × B × H)

Gewicht: ca. 11,1 kg

Zubehör: Sprühpistole, Strahlrohr, Dreckfräse, Fächerstrahl-Düse, Schaumdüse, Schlauchkupplung, Düsen-Reinigungsnadel, Winkeldüse

Garantie: 2 Jahre

So klappt die Reinigung per Hochdruckreiniger

Mit dem kraftvollen Hochdruckreiniger-Set von Brüder Mannesmann holen Sie sich ein Multitalent zur Reinigung Ihres Außenbereiches ins Haus. Egal, ob Auffahrt, Terrasse, Autowäsche, Gartenmöbel oder Fahrräder – mit dem Reiniger entfernen Sie hartnäckigen Schmutz oder festsitzendes Moos in den Fugen ganz komfortabel.

Sie schließen den Hochdruckreiniger einfach an einen Gartenschlauch an und starten mit der Reinigung – Schlauchadapter und Wasserfilter gehören zum Lieferumfang. Hochdruckschlauch und Netzkabel ermöglichen einen großen Aktionsradius. Leichte Verschmutzungen entfernen Sie mit der Vario-Düse. Festsitzende Verschmutzungen, beispielsweise auf gepflasterten Flächen, löst die Dreckfräse. Danach erstrahlt Ihre Terrasse, Ihr Balkon oder die Auffahrt in neuem Glanz. Zur Fassadenpflege, Autowäsche oder zur Entfernung von Algen und Grünbelag setzen Sie den Reinigungsbehälter mit entsprechendem Reinigungsmittel ein.

