Überfällig: Dieses Whatsapp-Feature muss schnell aus der Beta

Whatsapp hat eine neue Beta-Version veröffentlicht, die derzeit Tester ausprobieren können. Teil des Updates ist eine Funktion, die Nutzer beim Verschicken von Bildern innerhalb der App unterstützen soll.

Bald in Whatsapp: Nummerierte Vorschaubilder

Auf die neue Funktion stößt man beim Versenden mehrerer Bilder und Videos gleichzeitig. WABetaInfo hat die Beta-Version bereits ausprobiert: Wenn Sie in Whatsapp eine Mehrauswahl treffen, markierte die App die Fotos bislang mit einem Haken. Diesen ersetzten die Entwickler nun, stattdessen werden die ausgewählten Bilder durchnummeriert. Klingt erstmal nach einer banalen Änderung, doch diese Design-Entscheidung hat einen Hintergrund.

Wabetainfo zeigt, wie sich die Mehrfachauswahl von Bildern in der neuen Beta-Version geändert hat. Wabetainfo

Ein bekanntes Problem von Whatsapp ist, dass die Anzahl der Bilder und Videos, die auf einmal verschickt werden können, limitiert ist. Lange lag dieses Limit bei 30 Dateien, erst kürzlich hob Whatsapp dieses Limit per Update auf 100 Dateien an – allerdings nur unter Android. Es ist bei der Auswahl von Bildern und Videos also durchaus hilfreich zu wissen, wie viele Sie bereits markiert haben. Gerade iPhone-Nutzer würden von einer solchen Neuerung profitieren, in der aktuellen Beta-Version von Whatsapp für iOS ist die Funktion allerdings noch nicht vorhanden. Dafür wurden vor Kurzem eine ganze Reihe an Neuerungen an alle Whatsapp-Nutzer weltweit ausgerollt, mehr dazu können Sie hier nachlesen:

Die Funktion ist Teil des Updates 2.23.13.6 der Android-Beta-Version von Whatsapp. Nur registrierte Beta-Teilnehmer haben derzeit Zugriff auf diese Version und testen diese derzeit. Wie lange es dauert, bis dieses Feature auch in der Release-Version verfügbar ist, ist noch nicht bekannt. In der Regel dauert dieser Vorgang aber einige Wochen bis wenige Monate.

