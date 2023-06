Whatsapp bekommt heiß ersehnte Schutzfunktion: Anrufe von Unbekannt stummschalten

Mark Zuckerberg hat auf Facebook eine entscheidende Verbesserung für Whatsapp bekannt gegeben: Das Stummschalten unbekannter Anrufer. Nutzer können jetzt einstellen, ob sie unbekannte Anrufer stummschalten möchten, um sich so besser vor Spam und Betrug zu schützen. Whatsapp hat diese neue Funktion mindestens seit Anfang März 2023 entwickelt. Auf unserem Smartphone ist diese wichtige Neuerung bereits verfügbar.

Das bringt die neue Stummschaltfunktion

In seinem zeitgleich veröffentlichten Blogbeitrag erklärt Whatsapp die neue Stummschaltfunktion genauer.

Mit der neuen Einstellmöglichkeit “Anrufe von Unbekannt stummschalten” können Sie sich vor Spam und Scams schützen sowie generell Anrufe von unbekannten Personen von vornherein automatisch aussortieren. Diese Anrufe werden dann zwar in Ihrer Anrufliste angezeigt, es erfolgt aber kein Klingeln auf Ihrem Telefon.

So aktivieren Sie die neue Funktion

Sie können die neue Funktion “Anrufe von Unbekannt stummschalten” in der Whatsapp-App unter “Einstellungen, Datenschutz, Anrufe” aktivieren, indem Sie den Schieberegler entsprechend verschieben.

Whatsapp führt außerdem einen Datenschutz-Check ein. Damit möchte Whatsapp erreichen, dass alle Nutzer über die Sicherheitsoptionen Bescheid wissen, die Whatsapp bietet.

Meta/Whatsapp

Die neue Funktion führt Sie Schritt für Schritt durch wichtige Privatsphäre-Einstellungen und hilft Ihnen dabei, das passende Schutzniveau zu wählen – alles an einem Ort in der App, was sicherlich ein Vorteil ist. Wenn Sie in Ihren Privatsphäre-Einstellungen “Überprüfung starten” auswählen, werden Sie durch mehrere Datenschutzvorkehrungen navigiert, die die Sicherheit Ihrer Nachrichten, Anrufe und persönlichen Daten erhöhen.

Sie finden den neuen Datenschutz-Check in Whatsapp unter “Einstellungen, Datenschutz” prominent an oberster Stelle.