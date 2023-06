Samsung Galaxy A54 zum absoluten Bestpreis bei Freenet – nur kurze Zeit

Mit dem Galaxy A54 hat Samsung im März 2023 sein neuestes Top-Modell der Mittelklasse zu einem Preis ab 489 Euro UVP präsentiert. Jetzt, drei Monate später, erlebt das Handy einen krassen Preissturz. Denn Freenet unterbietet alle anderen Händler und bietet das Galaxy A54 für günstige 319 Euro an. Damit unterbietet der Anbieter das niedrigste Angebot im Preisvergleich noch einmal um 30 Euro!

Zum Top-Deal: Galaxy A54 bei Freenet für nur 319 Euro ansehen

Die Besonderheit des Galaxy A54: Das Mittelklasse-Handy orientiert sich optisch an der Galaxy-S23-Reihe. So gibt es auf der Rückseite keine abgetrennte Kamera-Insel mehr. Stattdessen sind die drei Kameras einzeln im Gehäuse untergebracht, was tatsächlich sehr edel und schick aussieht.

Bei Freenet bekommen Sie die 128-GB-Version des Galaxy A54, was in den meisten Fällen völlig ausreicht, da Sie zusätzlich auch noch eine Micro-SD-Karte einstecken können, um den Speicher zu erweitern. Sie haben die Wahl zwischen den vier Farben Awesome Lime, Awesome Violet, Awesome Graphite, Awesome White.

Das Angebot ist nur bis zum 25. Juni 23:59 Uhr verfügbar bzw. bis die Lager leer sind.

Galaxy A54 zum Bestpreis bei Freenet

In unserem Testfazit zum Galaxy A54 haben wir festgehalten, dass Samsung mit dem Modell nach dem Fehlschlag im letzten Jahr wieder auf dem richtigen Weg ist:

Vieles ist gleich geblieben: Erstklassiges Design, IP67-Schutz, einer der besten Bildschirme in der Mittelklasse und zuverlässige Kameras. Außerdem ist die Akkulaufzeit solide und Samsung beeindruckt weiterhin mit seiner Software-Upgrade-Garantie. Das alles wäre beim A53 in Ordnung gewesen, wenn die Leistung nur zuverlässiger gewesen wäre, aber zum Glück ist das dieses Jahr mit einem leistungsfähigeren Exynos-Prozessor behoben worden. Auch wenn es durch die starke Konkurrenz nicht das beste Mittelklasse-Handy ist, zumal andere Produkte aktuell meistens zu günstigeren Preisen angeboten werden, empfehle ich das A54 ohne Bedenken weiter. Testfazit