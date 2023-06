Aldi: Gaming-PC für 1.299 Euro ab 29. Juni – das sind die besseren Alternativen

Im Online-Shop von Aldi ist ab dem 29. Juni 2023 um 7 Uhr der neue Gaming-Rechner “Gaming PC Engineer P20 MD34905” erhältlich. Wir verraten Ihnen, was neben der Nvidia Geforce RTX 3060 Ti und dem Intel Core i7-12700F in dem PC steckt und geben Ihnen bessere Alternativen – der Preis liegt mit 1.299 Euro nämlich ziemlich hoch.

Gaming PC Engineer P20 MD34905 für 1.299 Euro

Prozessor: Intel Core i7-12700 (12 Kerne / 20 Threads, bis zu 4,9 GHz, 25 MB Intel Smart Cache)

Intel Core i7-12700 (12 Kerne / 20 Threads, bis zu 4,9 GHz, 25 MB Intel Smart Cache) Mainboard: keine Angabe

keine Angabe Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 RAM (bis zu 3200 MHz)

16 GB DDR4 RAM (bis zu 3200 MHz) SSD: 1 TB PCIe SSD

1 TB PCIe SSD Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti mit 8 GB GDDR6 Videospeicher

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti mit 8 GB GDDR6 Videospeicher Netzteil: keine Angabe

keine Angabe Kühlung: keine Angabe (AiO-Wasserkühlung gemäß Produktbildern)

keine Angabe (AiO-Wasserkühlung gemäß Produktbildern) Gehäuse: In Win 301 (gemäß Produktbildern)

In Win 301 (gemäß Produktbildern) Betriebssystem: Windows 11 Home

Windows 11 Home Peripherie: Kabelgebundene Maus

Der Griff zur GeForce RTX 3060 Ti ist eine sehr gute Wahl, denn wie unser Grafikkartenvergleich 2023 zeigt, bietet die Nvidia GPU ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. In puncto CPU wissen wir natürlich nicht, wie hoch der Einkaufspreis für Medion liegt, für den Selbstbau würden wir anstatt dem Core i7-12700 den Core i5-13500 empfehlen, da dieser vergleichbar schnell ist, jedoch 70 Euro weniger kosten.

Aldi/Medion

Der Arbeits- und Systemspeicher entspricht mit 16 GB DDR4-RAM sowie einer 1 TB PCIe SSD in diesem Preissegment dem Standard, die genauen Produktbezeichnungen gibt Aldi jedoch leider nicht an. Das Gleiche gilt für das Mainboard, das Netzteil, den CPU-Kühler und das Gehäuse. Zu keiner dieser Komponenten macht Aldi Angaben. Aus den Bildern geht hervor, dass für die Kühlung der CPU eine All-in-One-Wasserkühlung zum Einsatz kommt und beim Gehäuse handelt es sich um das In Win 301 mit Medion Branding.

Da so viele Informationen fehlen, lässt sich schwer abschätzen, wie gut sich der PC bei Bedarf aufrüsten lässt. Wir haben versucht, das System bestmöglich nachzukonfigurieren und kommen auf einen Einzelkomponentenpreis von rund 1.100 Euro. Aldi verlangt für den Zusammenbau, die Installation des Betriebssystems und die Garantie von 3 Jahren dementsprechend 200 Euro Aufpreis.

Alternativen: Wenn Sie sich zutrauen, einen PC selbst zusammenzubauen, erhalten Sie deutlich mehr Rechenleistung für 1.300 Euro. So setzen wir bereits bei unserer Konfiguration für 1.200 Euro auf eine RTX 4070. Aber nicht nur beim Selbstbau, sondern auch beim Kauf eines Fertig-PCs gibt es günstigere respektive besser ausgestattete Alternativen.

So bekommen Sie etwa den Lenovo Legion T5 mit Ryzen 7 5800, 16 GB DDR4-3200, RTX 3070 und 1 TB PCIe 4.0 SSD bereits ab 999 Euro bei Cyberport. Eine weitere Alternative stammt von Medion selbst, und zwar der Erazer Engineer P10. Für 1.199 Euro bei coolblue erhalten Sie einen Core i7-12700F, 16 GB DDR4-3200 RAM, eine 1 TB PCIe 3.0 SSD und eine RTX 3070.