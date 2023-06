“Deutsche Post” verschwindet – das ändert sich ab 1.7.

Die “Deutsche Post DHL Group” benennt sich um in “DHL Group”. Damit verschwindet das “Deutsche Post” aus dem Namen der … Deutschen Post. Das teilte DHL jetzt mit.

Das weltweit tätige Logistikunternehmen heißt also ab dem 1. Juli 2023 nur noch “DHL Group”. Der neue Name soll den Wandel widerspiegeln, den die Unternehmensgruppe in den vergangenen Jahren durchlaufen habe.

Für die Umbenennung wichtig: Anders als im Heimatland Deutschland, in dem die Bezeichnung “Deutsche Post” zwangsläufig sehr wichtig ist, würde weltweit bereits 90 % des Umsatzes der Gruppe aus Geschäften entstehen, die unter der Marke DHL firmieren; darunter aber auch das DHL-Paketgeschäft in Deutschland.

Marke “Deutsche Post” bleibt bestehen

Die Marken Deutsche Post und DHL werden in Deutschland aber wie bisher weiterverwendet. “Wir sind sehr stolz auf die Tradition der Deutschen Post, ihr reiches Erbe und ihre Geschichte, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht”, sagt der DHL-Vorstandsvorsitzende Tobias Meyer. “Wir schätzen die Marke Deutsche Post und werden sie im gemeinsamen Branding mit DHL weiterhin nutzen.”

Die DHL-Unternehmensbereiche sollen mit einer Ausnahme weiterhin unter ihren bisherigen Namen firmieren: Der Konzern werde zum 1. Juli auch den Namen des Unternehmensbereichs DHL eCommerce Solutions vereinheitlichen, dessen operative Einheiten in einigen Ländern auch unter „DHL Parcel“ firmieren. Zukünftig wird der Unternehmensbereich einheitlich DHL eCommerce als Namen verwenden.

Diese Umbenennung habe keinen Einfluss auf das Serviceangebot der Unternehmensbereiche: Diese bleiben unverändert bestehen.

Börsenkürzel wird zu DHL

Der neue Konzernname hat keine Auswirkungen auf den Namen der börsennotierten Konzernobergesellschaft, die weiterhin “Deutsche Post AG” heißt. Das Börsenkürzel, das derzeit “DPW” lautet, wird in “DHL” geändert, um das globale Portfolio des Unternehmens besser an den Finanzmärkten zu positionieren und die Bekanntheit der Marke DHL auch dort zu nutzen.

Die Änderung des Konzernnamens habe keine Auswirkungen auf die Namen oder Eigenschaften der Rechtsträger des Konzerns, insbesondere der Deutsche Post AG, oder auf die internen und externen Beziehungen zu diesen Einheiten.