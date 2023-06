Die besten smarten, digitalen Schallplattenspieler – Marktüberblick 2023

Digitale, smarte Schallplattenspielen sind viel mehr als herkömmliche Schallplattenspieler. Die Geräte können genauso Schallplatten abspielen wie klassische Geräte, bieten aber noch zusätzliche Funktionen. Mit USB-Schnittstellen oder anderen digitalen Anschlüssen ist es möglich, den Sound des Schallplattenspielers digital weiterzugeben und zu speichern.

Dadurch können Sie ihre alten Schätze digitalisieren und Songs auch unterwegs hören. Die Qualität der Aufnahme lässt sich dabei auf verschiedenen Wegen steuern.

Mit Bluetooth oder USB lassen sich Schallplatten digitalisieren

Wer mit dem Gedanken spielt seine Schallplatten zu digitalisieren, zum Beispiel für das Abspielen auf anderen Geräten, wie im Auto oder Smartphone, kann das mit digitalen, smarten Schallplattenspielern relativ einfach erledigen. Wichtig ist dabei, dass die Qualität des Songs auf der Schallplatte bei der Archivierung erhalten bleibt.

Achten Sie beim Kauf aber darauf, dass der digitale Schallplattenspieler auch das kann, was Sie sich von ihm erhoffen. Es gibt zum Beispiel Schallplattenspieler mit einer fantastischen Qualität und auch mit Bluetooth-Schnittstelle. Allerdings sind die Bluetooth-Verbindungen nur eingehend möglich. Der Schallplattenspieler kann in diesem Fall den Sound nicht digital an ein anderes Gerät senden, um Lieder oder andere Stücke zu digitalisieren.

Bluetooth-Schallplattenspieler können zum Beispiel auch Sound von externen Geräten wie Smartphones abspielen, selbst aber den Sound nicht an das Smartphone schicken. Um hier Enttäuschung zu vermeiden, sollten Sie sich vorher genau überlegen, was sie von Ihrem neuen Schallplattenspieler erwarten. In den meisten Fällen sind zur Digitalisierung Schallplattenspieler mit USB-Schnittstelle am besten geeignet, wenn es darum geht, Schallplatten zu digitalisieren.

Wenn ein Schallplattenspieler aber auch andere Ausgänge hat, die sich zum Beispiel an Soundkarten von PCs anschließen lassen, ist auch hier die Digitalisierung möglich.

Hier nun die besten digitalen Plattenspieler:

Udreamer Plattenspieler mit USB, Cinch und Bluetooth Pro Günstiger Preis

Stoßdämpfer

Lautsprecher Kontra Keine erweiterten Funktionen

Der Udreamer Plattenspieler bietet zu einem günstigen Preis viele Schnittstellen. Neben Bluetooth und USB lässt sich der Ton auch über Cinch ausgeben. Der riemengetriebene Antrieb sorgt für eine Entkoppelung der Schwingungen und kann den Sound verbessern. Das Gerät ermöglicht das Empfangen von Musik anderer Geräte wie Smartphones und kann diese auf den Lautsprechern wiedergeben. Es gibt für den Plattenspieler Ersatznadeln, die sich schnell und unproblematisch austauschen lassen. Der Hersteller ist keine bekannte Marke wie Technics, Denon oder andere Hersteller und auch die Abspielqualität kann nicht mit denen von teuren Geräten mithalten. Dafür kostet der Plattenspieler auch nur knapp 75 Euro. Retrolife Plattenspieler mit Bluetooth und Cinch Pro Günstiger Preis

Transportabel

Eingebaute Lautsprecher

Automatische Stopfunktion Kontra Keine USB-Schnittstelle

Bluetooth nur eingehend möglich

Retrolife Plattenspieler mit Cinch und Bluetooth Auch beim Retrolife Plattenspieler handelt es sich um ein günstiges Gerät, das ideal für die Digitalisierung von Schallplatten ist. Das Gerät bietet natürlich nicht den High-End-Sound wie teure Mitbewerbern. Das spielt aber bei der Digitalisierung von Schallplatten keine große Rolle. Natürlich kann der Retrolife Plattenspieler durchaus mit gutem Sound Schallplatten abspielen. Der Ton lässt sich mit Cinch ausgeben und dadurch digitalisieren, leider fehlt dem Retrolife Plattenspieler aber eine USB-Schnittstelle. Das Retro-Design ist Geschmacksache. Wem solches Design gefällt, findet mit dem Retrolife Plattenspieler ein schön gestaltetes Gerät in diesem Bereich. Dual DTJ 301.1 USB DJ-Plattenspieler mit Digitalisierungs-Software Pro Pitch-Control

USB-Schnittstelle

Nadelbeleuchtung

Audio Technica AT 3600 magnetischer Tonabnehmer

Anschluss an Verstärker möglich

Software zur Digitalisierung dabei

Ersatznadeln verfügbar und austauschbar

DJ-Funktionen Kontra Mit über 5 kg kein Leichtgewicht

Kein Bluetooth verfügbar

Dual DTJ 301.1 USB DJ-Plattenspieler mit Digitalisierungs-Software Der Dual DTJ 301.1 USB DJ-Plattenspieler gehört zu den besten Geräten in diesem Vergleich. Neben dem guten Sound und der Möglichkeit auch als DJ-Gerät zum Einsatz zu kommen, liefert der Hersteller einen USB-Anschluss und eine dazugehörige Software mit. Natürlich sind Geräte dieser Kategorie meistens etwas schwerer. Als Tonabnehmer kommt ein Audio Technica AT 3600 zum Einsatz. Ersatznadeln sind daher kein Problem. Die Software zur Digitalisierung ist mit dabei. TechniSat Techniplayer LP 300 USB DJ-Plattenspieler mit Software Pro DJ-Scratch-Funktionen

Software dabei

Phono-Vorverstärker Kontra Mit über 5kg kein Leichtgewicht

Kein Bluetooth verfügbar

TechniSat Techniplayer LP 300 USB DJ-Plattenspieler mit Software Der Plattenspieler ist als Variante mit Direktantrieb und mit Riemenantrieb verfügbar. Der Direktantrieb ermöglicht eine unmittelbare und präzise Geschwindigkeitssteuerung, während der Riemenantrieb den Plattenspieler vor Vibrationen und Motorgeräuschen schützt. Darüber hinaus verfügt der Plattenspieler über eine DJ-Scratch-Funktion. Der Plattenspieler bietet außerdem eine USB-Schnittstelle zur Digitalisierung der Schallplattensammlung. Der Cinch-Ausgang und der Aux-Eingang sorgen für eine flexible und einfache Verbindung mit anderen Audiogeräten. Die mitgelieferte Software erleichtert das Digitalisieren und Verwalten der Musikdateien. Schließlich verfügt das Gerät über einen integrierten, umschaltbaren Phono-Vorverstärker. Das ermöglicht den Anschluss an Verstärker ohne speziellen Phono-Eingang und verbessert die Klangqualität Ihrer Schallplatten. Teac TN-300/TN 280BT Plattenspieler mit USB-Ausgang/Bluetooth Pro TN 280BT kann Ton per Bluetooth senden

Phone- und Line-Ausgänge dabei

Audio-Technica AT3600L Tonabnehmer Kontra Nicht bei allen Bauformen Bluetooth oder USB dabei

Nur zwei Geschwindigkeiten (33, 45 U/Min)

Keine Automatik bei Tonabnehmer verfügbar, nur manuell

Füße dämpfen gut, lassen sich aber nicht einstellen

Teac TN-280BT-A3 Plattenspieler mit Bluetooth Ausgang Der Plattenspieler steht als Version mit Direktantrieb und mit Riemenantrieb zur Verfügung. Der Direktantrieb sorgt für eine unmittelbare und präzise Geschwindigkeitssteuerung, während der Riemenantrieb den Plattenspieler vor Vibrationen und Motorgeräuschen schützt. Die Variante TN-280BT hat Bluetooth-Ausgang, aber keinen USB-Anschluss, während TN-300 eine USB-Schnittstelle hat, aber kein Bluetooth. Die Nadel beim Tonabnehmer ist einfach austauschbar. Darüber hinaus bietet der Plattenspieler DJ-Scratch-Funktionen, die für alle Musikliebhaber ein Plus sind, besonders für diejenigen, die ihre eigenen Sounds mixen und kreieren möchten. Der Plattenspieler kommt auch mit einer USB-Schnittstelle zur Digitalisierung Ihrer Vinyl-Sammlung. So können Sie Ihre Lieblingstracks in eine digitale Form übertragen und überallhin mitnehmen. Darüber hinaus sorgt der Cinch-Ausgang und der Aux-Eingang für eine flexible und einfache Verbindung zu anderen Audio-Geräten. Die im Lieferumfang enthaltene Software erleichtert Ihnen das Digitalisieren und Verwalten Ihrer Musikdateien. Schließlich verfügt das Gerät über einen eingebauten, umschaltbaren Phono-Vorverstärker. Dies bietet die Möglichkeit, das Gerät an Verstärker ohne speziellen Phono-Eingang anzuschließen, und kann die Klangqualität Ihrer Platten verbessern. Alles in allem ist dieser Plattenspieler ein vielseitiges Gerät, das die moderne Technologie mit dem klassischen Charme von Vinyl kombiniert. Sonoro Platinum Plattenspieler mit USB und Bluetooth Pro Sehr hochwertiges Gerät (aber auch teuer)

USB und Bluetooth

Vergoldete Cinch-Anschlüsse

Per USB lassen sich Schallplatten digitalisieren

Integrierter Vorverstärker Kontra Hoher Preis

Sonoro Platinum Plattenspieler mit USB und Bluetooth Der Plattenspieler ist ein hochwertiges, allerdings auch preisintensives Audiogerät, das Musikliebhabern ein erstklassiges Hörerlebnis bietet. Das Gerät zeichnet sich durch seinen Riemenantrieb aus, der für eine Dämpfung von Motorvibrationen sorgt, wodurch ein klarer und reiner Klang gewährleistet wird. Darüber hinaus ist er mit USB- und Bluetooth-Funktionen ausgestattet. Die USB-Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, Ihre Schallplatten zu digitalisieren und so Ihre Musiksammlung für die Zukunft zu sichern. Durch die Bluetooth-Funktion können Sie das Gerät kabellos mit anderen Geräten verbinden und Ihre Lieblingsmusik überallhin mitnehmen. Die vergoldeten Cinch-Anschlüsse sind ein weiteres Highlight. Sie sorgen für eine optimale Signalübertragung. Der integrierte Vorverstärker ist ein weiteres Merkmal dieses Geräts. Er verbessert die Klangqualität und ermöglicht es Ihnen, das Gerät direkt an Ihren Verstärker oder Ihre Lautsprecher anzuschließen, ohne einen externen Vorverstärker benötigen zu müssen. Zusammengefasst: dieser Plattenspieler ist trotz seines hohen Preises eine hervorragende Investition für jeden Musikliebhaber, der ein luxuriöses und technologisch fortschrittliches Gerät sucht, das ein authentisches und hochwertiges Hörerlebnis bietet und der seine Musiksammlung auch digitalisieren möchte. Digitnow Plattenspieler mit Bluetooth und USB Pro Externe Boxen mit dabei

USB und Bluetooth verfügbar

Cinch-Ausgang dabei

Software zum Digitalisieren ist dabei Kontra Bluetooth funktioniert nicht mit allen Geräten

Digitnow Plattenspieler mit Bluetooth und USB Der Plattenspieler kommt mit externen Boxen, was eine sofortige Audiowiedergabe nach dem Auspacken ermöglicht. Die Antriebsart des Plattenspielers ist ein Riemenantrieb. Zusätzlich zur physischen Verbindung über den Cinch-Ausgang bietet der Plattenspieler auch USB- und Bluetooth-Funktionalitäten. Die USB-Schnittstelle erlaubt es, Schallplatten zu digitalisieren. Dies wird durch eine mitgelieferte Software unterstützt. Ein besonderes Merkmal dieses Modells ist das einstellbare Gegengewicht, das es ermöglicht, den Auflagedruck der Nadel zu variieren. Dies ist besonders wichtig, um den optimalen Kontakt zwischen Nadel und Plattenrille herzustellen und um die Lebensdauer sowohl der Platten als auch der Nadel zu verlängern. Die Ausstattung des Plattenspielers mit einem Audio-Technica AT-3600L Tonabnehmer spricht für seine Qualität. Dieser Tonabnehmer ist bekannt für seine zuverlässige Leistung und liefert einen guten Klang. Darüber hinaus ist die Nadel dieses Modells austauschbar, was die Wartung des Plattenspielers erleichtert und seine Lebensdauer verlängert. Insgesamt bietet dieser Plattenspieler eine Kombination aus analogen und digitalen Funktionen, die ihn sowohl für Vinyl-Enthusiasten als auch für Nutzer mit einem Fokus auf digitale Musik geeignet machen.

Denon DP-450USB Pro Hochwertige USB-Aufnahme möglich

Denon DP-450USB Pro Hochwertige USB-Aufnahme möglich

Modernes Design, hochwertige Technik

Automatisches Armheben am Ende Kontra Hoher Preis

Denon DP 450 USB KEM Der Plattenspieler bietet ein modernes Design und hochwertige Technik, wobei er sowohl mit als auch ohne USB-Anschluss verfügbar ist. Mit seiner eingebauten USB-Schnittstelle ist er in der Lage, hochwertige Aufnahmen von Ihren Vinyl-Schallplatten anzufertigen. Darüber hinaus unterstützt er die Digitalisierung Ihrer Musiksammlung in gängigen Formaten wie WAV und MP3. Das Antriebssystem dieses Geräts basiert auf dem Riemenantrieb, der für seine Fähigkeit zur Minimierung von Vibrationen und zur Erzeugung eines sauberen, klaren Klangs bekannt ist. Mit dem eingebauten Vorverstärker, der die Signalleistung verstärkt und eine bessere Klangqualität ermöglicht, kann der Plattenspieler direkt an Ihr Soundsystem angeschlossen werden. Zusätzlich zu den USB-Optionen verfügt der Plattenspieler über Cinch-Ausgänge, die es ermöglichen, ihn mit einer Vielzahl von Audio-Geräten zu verbinden. Eine weitere praktische Funktion dieses Plattenspielers ist das automatische Armheben am Ende eines Schallplattenlaufs. Dies schützt sowohl Ihre Platte als auch die Nadel des Tonabnehmers vor unnötiger Abnutzung, indem es verhindert, dass der Tonarm unnötig auf der Platte verweilt. Auna Kompaktanlage mit Plattenspieler, USB und CD-Player Pro Plattenspieler, CD-Wechsler und FM-Radio dabei

Digitalisierung per USB am PC möglich Kontra Aufnahme nicht direkt möglich, nur per Übertragung an PC

Kein hochwertiges Tonabnehmsystem

Nur zwei Geschwindigkeiten (33, 45 U/Min)

Auna Kompaktanlage mit Plattenspieler, USB und CD-Player Dieses Multifunktionsgerät ist viel mehr als nur ein Plattenspieler. Es vereint CD-Wechsler und UKW-Radio in einem Gerät und ist damit ein vielseitiges Audiogerät für unterschiedlichste Musikvorlieben. Die USB-Digitalisierungsfunktion ermöglicht die einfache Speicherung von Schallplatten und CDs auf einem PC. Dies ist eine optimale Funktion, die es den Benutzern ermöglicht, ihre Lieblingsmusik in digitale Formate umzuwandeln. Das Gerät wird mit einer Fernbedienung geliefert. Ergänzt wird dieser Komfort durch die Bluetooth-Technologie, die eine kabellose Verbindung zu anderen Geräten ermöglicht. Über den AUX-Ausgang kann die Anlage auch direkt an andere Audiogeräte angeschlossen werden. Die mitgelieferten Lautsprecher sorgen dafür, dass Sie sofort nach dem Auspacken Musik hören können. Audio-Technica AT-LP120X Analog und USB Pro Vorverstärker integriert Kontra Mit 8 kg relativ hohes Gewicht

Füße relativ unflexibel für das Ausgleichen von ungeraden Oberflächen

Audio-Technica AT-LP120X Analog und USB

Der vorgestellte Plattenspieler ist mit einem Direktantrieb und einem Gleichstrom-Servomotor ausgestattet. Dies bietet eine präzise Geschwindigkeitssteuerung und eine optimale Klangqualität beim Abspielen von Schallplatten.

Die USB-Schnittstelle des Plattenspielers ermöglicht die einfache Digitalisierung Ihrer Schallplattensammlung auf einem PC. So können Sie Ihre Lieblingsmusik nicht nur im klassischen Format genießen, sondern auch in digitale Dateien umwandeln und auf verschiedenen Geräten abspielen. Ein weiteres Merkmal dieses Plattenspielers ist die Möglichkeit, Schallplatten mit drei verschiedenen Geschwindigkeiten abzuspielen: 33, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute. Dank dieser Vielseitigkeit ist er mit einer breiten Palette von Schallplatten kompatibel und bietet maximale Flexibilität beim Abspielen Ihrer Sammlung.

Ferner verfügt der Plattenspieler über einen eingebauten Vorverstärker. Das bedeutet, dass das Gerät direkt an einen Verstärker oder Aktivlautsprecher angeschlossen werden kann, ohne dass ein separater Phonovorverstärker benötigt wird. Als Tonabnehmer kommt das Modell AT-VM95E zum Einsatz. Dieser ist für seine hervorragende Klangqualität bekannt und mit den Ersatznadeln der VM95-Serie kompatibel.