Das steckt hinter der Schnäppchen-App Temu

17 Euro für eine Smartwatch, 12 Euro für Turnschuhe und 9 Euro für einen Rucksack: Der China-Shop Temu wirbt mit so absurd günstigen Preisen, dass man sich zurecht fragen muss, ob der Shop überhaupt echt ist. So viel können wir verraten: Ja, er ist echt. Einen Haken gibt es aber natürlich auch.

Was ist Temu?

Temu ist ein Online-Marktplatz ähnlich wie Amazon oder Shein, auf dem eine riesige Palette an Artikeln angeboten wird – von Fashion und Haushaltswaren über Elektronik bis hin zum Haustierbedarf. Seit Herbst 2022 ist Temu in den USA aktiv und auf bestem Weg, Amazon den Rang der beliebtesten Einkaufsplattform streitig zu machen. Möglich ist dies wohl vor allem durch die extrem günstigen Preise und den attraktiven Slogan „Shoppen wie ein Milliardär“, der die Download-Zahlen der App (iOS | Android) explodieren lässt.

Obwohl Temu in den USA gegründet wurde, gehört das Unternehmen – wie auch Shein – zum chinesischen E-Commerce-Riesen Pinduoduo. Seit Frühling 2023 verkauft Temu auch in Deutschland und einigen anderen EU-Ländern.

Warum ist Temu so günstig?

Im Gegensatz zu beispielsweise Amazon führt Temu keine eigenen Warenlager, sondern fungiert ausschließlich als digitaler Marktplatz zwischen den Verkäufern (hauptsächlich aus China) und den Kunden und Kundinnen. Auf dem gleichen Prinzip beruhen auch die Anbieter Joom und Wish.

Da Temu außerdem von seiner Muttergesellschaft finanziell stark unterstützt wird, kann das Unternehmen das ganze Jahr über Rabatte und Sonderangebote zusätzlich zu den ohnehin schon niedrigen Preisen anbieten.

Rabattaktionen & Coupons ohne Ende

Schon beim Öffnen der App oder Website werden Sie mit einem „Spinning Wheel“ begrüßt, um Coupons für Ihren Einkauf zu gewinnen – welche Sie aber erst erhalten, wenn Sie sich registrieren (was Sie ohnehin tun müssen, um zur Kasse zu gelangen). Zudem bietet Temu eine Vielzahl an Aktionen, mit denen Sie Credits und Geschenke erhalten können. Hier ist jedoch Vorsicht geboten: Als wir probehalber einen „Cash Reward“ testeten, wurden wir mit einer Menge fragwürdiger Pop-ups bombardiert.

Rabatte, Werbung, Super Deals: Das erwartet Sie in der Temu-App. IDG

Eine Besonderheit von Temu sind Gruppenverkäufe, bei denen ein Produkt zu zwei Preisen angeboten wird: dem normalen Preis und einem günstigeren Preis. Wird eine Mindestanzahl an Käufern erreicht, wird der günstigere Preis freigeschaltet. Billiger wird es nur noch, wenn Sie Freunde einladen. Das ist im Übrigen auch die Philosophie hinter Temu: Der chinesische App-Name heißt übersetzt so viel wie „Schließt euch zusammen – Preise runter“.

Das sollten Sie vor einer Bestellung beachten

Temu ist eine durch und durch seriöse Plattform – trotz paradiesisch wirkender Preise und einiger merkwürdiger Aktionen, die zum Mehr-Kaufen anregen sollen. Dennoch gibt es wie eingangs erwähnt natürlich einen Haken. Oder auch ein paar mehr:

Sie bestellen nicht bei Temu selbst, sondern bei den Händlern, die ihre Waren auf der Plattform verkaufen. Man weiß also nie genau, bei wem man da bestellt.

Es kann zu sehr langen Lieferzeiten kommen, da der Versand aus dem Ausland erfolgt. Zusätzliche Zoll- und Service-Gebühren sind nicht ausgeschlossen.

Kunden berichten davon, dass sie Artikel erhielten, die von der Beschreibung abwichen, nicht funktionierten oder eine mangelhafte Qualität aufwiesen. Andere hätten ihre Bestellung überhaupt nicht bekommen (Quelle).

Es gibt keinen deutschsprachigen Kundenservice. Außerdem können Sie sich bei Problemen nicht so einfach auf Ihre gewohnten Käuferrechte stützen, weil der Anbieter im Ausland sitzt.

Fazit: Kein Fake, aber auch kein Milliardärs-Feeling

Temu ist ein neuartiger Onlineshop aus China, der mit extremen Schnäppchen wirbt und dabei die Philosophie des „Teams up – Price down“ verfolgt: Je mehr Freunde Sie einladen und je mehr Käufer ein Produkt hat, desto günstiger der Preis. In den USA zählt Temu zu den mittlerweile erfolgreichsten Online-Marktplätzen neben Amazon und Shein. Dennoch lassen die Bewertungen der App zu wünschen übrig. Sagen wir es so: Für das versprochene „Shop like a billionaire“ fehlt es Temu in vielen Punkten noch an der nötigen Qualität. Letztendlich hängt es davon ab, wie hoch Ihre Erwartungen sind.