Dyson Airwrap vs. Shark FlexStyle: Was soll ich kaufen?

Seit seiner Markteinführung 2018 ist der Dyson Airwrap der beliebteste Heißluft-Multistyler – wenn man bereit ist, tief in die Tasche zu greifen. Letztes Jahr hat Shark jedoch eine preisgünstigere Alternative auf den Markt gebracht: den FlexStyle.

Der FlexStyle wird mit einer ähnlich vielen Zubehörteilen geliefert – einschließlich der einfach zu bedienenden Heißluft-Lockenwickler, die Shark als Auto-Wrap-Lockenwickler und Dyson natürlich als Airwrap-Technologie bezeichnet.

Beide Stylinggeräte bieten eine ähnliche Bandbreite an Stylingoptionen. Sollten Sie also Ihr Geld sparen und sich für den FlexStyle (im Test) entscheiden oder in den Airwrap (im Test) investieren? Wir machen den Vergleich.

Dyson Airwrap bei Otto ansehen

Shark FlexStyle bei Amazon ansehen

Hannah Cowton / Foundry

Was ist in der Schachtel?

Wenn Sie einen dieser Multistyler kaufen, sollten Sie sich zunächst einmal fragen, was Sie eigentlich bekommen. Ihr Haartyp kann bei der Wahl zwischen diesen beiden Produkten eine Rolle spielen.

Airwrap-Zubehör

Der Airwrap kann individuell angepasst werden. Sie erhalten ein Zubehörset, das zu Ihrem Haartyp passt. Auf der Dyson-Website können Sie Fragen zu Ihrem Haartyp, Ihrer Haarlänge, Ihrer Haardicke und Ihrer Frisierfähigkeit beantworten. Und Dyson schlägt Ihnen ein Set von Haarwerkzeugen vor.

Das ist besonders wichtig, wenn Sie lockiges oder krauses Haar haben, denn in diesem Fall sind einige der Standardgeräte für Sie möglicherweise nicht geeignet.

Hannah Cowton / Foundry

Die Standardausstattung umfasst jedoch Folgendes:

Schnurgebundener Griff

30-mm-Lockenaufsatz

40-mm-Lockenaufsatz

Feste Smoothing Bürste

Weiche Smoothing Bürste

Runde Volumenbürste

Trocknungsaufsatz

Filter-Reinigungsbürste

Präsentationsbox

Der Airwrap ist auch in verschiedenen Farbvarianten erhältlich: Nickel/Kufper, Kupfer/Nickel sowie Nachtblau/Kupfer.

Dyson Airwrap Test lesen Preis beim Test: $599.99 Aktuell bester Preis:

FlexStyle-Zubehör

Beim FlexStyle erhalten Sie der Regel die 5-in-1-Variante. Das erwartet Sie im Lieferumfang:

FlexStyle-Haartrockner

Zwei Lockenaufsätze

Ovalbürste

Paddlebürste

Diffusor

Styling-Konzentrator

Aufbewahrungsbox

Der Diffusor ist ein Pluspunkt für Shark, da Dyson diesen nicht als optionales Zubehör anbietet.

Shark FlexStyle Preis beim Test: $299.99 Aktuell bester Preis:

Es gibt nur zwei Farboptionen: Schwarz und Roségold oder Beige und Gold.

Emma Rowley / Foundry

Beste Eigenschaften

Einer der Hauptgründe für den Kauf eines Stylers ist die Heißluft-Lockenwickeltechnik. Die Lockenwickler sind viel einfacher zu handhaben als herkömmliche Lockenstäbe, da sie mithilfe eines Luftstroms eine Haarsträhne um den Lockenstab ziehen – und sie verbrennen weder Ihre Finger noch Ihr Haar.

Die Anordnung der Tasten ist beim Dyson intuitiver: Die Kaltstufe befindet sich auf der Einschalttaste und nicht wie beim FlexStyle auf einer separaten Taste, die man erst suchen muss. Es ist auch nicht hilfreich, dass sich die Tasten ganz unten befinden, da man die Bürste dort normalerweise nicht hält.

Der FlexStyle ist außerdem lauter als der Airwrap, der erstaunlich leise ist.

Hannah Cowton & Henry Burrell / Foundry

Darüber hinaus ist die beste Eigenschaft des FlexStyle seine Verwandlung in einen Haartrockner. Mit einer Drehung des Griffs verwandelt er sich von einem langen Styler in einen einfach zu bedienenden, 7-förmigen Föhn. Das Scharnier bedeutet jedoch, dass sich das Gerät weniger stabil anfühlt als der Airwrap.

Emma Rowley / Foundry

Was das Zubehör anbelangt, so ist der Diffusor des FlexStyle für verschiedene Haarlängen einstellbar, was eine nette Idee ist.

Eine der besten Eigenschaften des Airwrap – und nur bei neueren Modellen verfügbar – sind die Lockenwickler selbst. Anstelle eines im Uhrzeigersinn und eines gegen den Uhrzeigersinn drehenden Lockenwicklers wie beim FlexStyle (was leicht zu einer Verwechslung führen kann), können Sie die Drehrichtung der Lockenwickler des Airwrap ändern.

Hannah Cowton / Foundry

Der Airwrap gewinnt auch, wenn es um die Aufbewahrungsbox geht. Sie ist viel eleganter und hochwertiger als diejenige, die mit dem FlexStyle kompatibel ist.

Gewicht und Abmessungen

Der Dyson Airwrap misst 27 x 4 x 4,8 Zentimeter und wiegt 611 Gram inklusive Kabel.

Die Messung des FlexStyle ist aufgrund seines Twist-Designs etwas komplizierter. Ausgestreckt ist er fast 44 Zentimeter lang und hat einen Durchmesser von 14,5 Zentimetern. In Form eines Haartrockners ist er kompakte 22 Zentimeter lang. Er wiegt fast 700 Gramm, einschließlich Kabel und Stecker.

Der Airwrap wird mit einem 2,62 Meter langen, drehbaren Kabel geliefert. Das FlexStyle verfügt ebenfalls über ein drehbares Kabel mit einer Länge von 2,44 Meter.

Dyson Airwrap bei Otto ansehen

Shark FlexStyle bei Amazon ansehen

Leistung

Für das Kopf-an-Kopf-Rennen haben wir alle Aufsätze beider Geräte gegeneinander antreten lassen: die Trockneraufsätze, die Lockenaufsätze (die 30-mm-Version bei Dyson), die Glättungsbürsten (die weiche Glättungsversion bei Dyson) und die Föhnbürsten.

Die meisten Leute investieren in einen Heißluftstyler wie diesen für die Lockenaufsätze. Die Dyson-Box enthält standardmäßig zwei Größenoptionen, 30 mm und 40 mm. Shark hingegen bietet nur eine Größenoption an (31,75 mm), was weniger Vielseitigkeit bedeutet.

Es gibt immer noch zwei Trommeln, aber das liegt daran, dass man sie auswechseln muss, um die Luftstromrichtung zu ändern. Der alte Airwrap von Dyson war auch so, aber die von uns getestete Version hat eine neue, innovative Konstruktion, die es erlaubt, den Luftstrom in der Mitte des Stils zu wechseln – ein großer Pluspunkt für Dyson.

Obwohl sich das Gerät von Shark heißer anfühlt, hat der Coanda-Effekt des Dyson mehr Haare auf die Trommel gelockt als der des FlexStyle. Ich habe beide Geräte bei hoher Hitze und mittlerem Luftstrom verwendet, musste aber gelegentlich das Shark-Gerät auf volle Leistung stellen, da sich nicht so viele Haare um das Gerät gewickelt haben, wie ich es gerne gehabt hätte.

Die linke Seite meines Kopfes, die Sie auf dem Bild unten sehen, wurde mit dem Airwrap gestylt, während die rechte Seite mit dem FlexStyle bearbeitet wurde. Das Haar war zu 80 Prozent trocken, mit Hitzeschutzspray und etwas Salzspray für den Halt angefeuchtet.

Haarstyling mit dem Dyson Airwrap Hannah Cowton / Foundry

Die Ergebnisse sind hier weitgehend ähnlich. Beide geben ein anständiges Maß an Volumen und Definition.

Für den Stresstest ging ich an einem heißen Abend in London aus und nahm an einer (relativ schweißtreibenden) Pilates-Stunde teil, für die ich mein Haar zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden hatte. Hier sind die Ergebnisse nach all diesen Aktivitäten, etwa fünf Stunden nach dem ursprünglichen Styling:

Nach dem Training – Haarstyling mit dem Dyson Airwrap Hannah Cowton / Foundry

Wie Sie sehen können, ist mein Haar, wie erwartet, ziemlich stark gefallen – und zwar mit beiden Geräten. Der Dyson hat jedoch eine etwas bessere Definition.

Wenn es um das Trocknen der Haare geht, ist der FlexStyle im Vorteil. Die innovative Klappfunktion macht das Navigieren um den Kopf herum viel einfacher, und es lässt sich nicht leugnen, dass sich dieses Gerät heißer anfühlt – und die Wissenschaft sagt, dass mehr Hitze das Haar schneller trocknet.

Die Wissenschaft sagt uns auch, dass mehr Hitze gleichbedeutend mit mehr Schaden ist. Wenn also die Gesundheit Ihres Haares ein wichtiges Anliegen ist, ist der Airwrap mit Sicherheit das schonendere Gerät. Die Airwrap trocknet mein Haar immer noch relativ schnell, nur nicht ganz so schnell wie das Gerät von Shark.

Die Glättungsbürsten lieferten sehr ähnliche Ergebnisse, auch wenn sie nicht den gleichen Grad an Glätte wie ein Glätteisen erreichen. Der Bürstenkopf von Shark brauchte aufgrund seiner größeren Größe weniger Zeit, um durch mein Haar zu gleiten. Obwohl die stacheligen Borsten bedeuten, dass er nicht ganz so gut durch Knoten gleitet wie die Bürste von Dyson.

Die Blowout-Bürsten sind ganz unterschiedlich gestaltet. Die Dyson-Bürste ist im Grunde wie eine kleine, tonnenförmige Bürste, die man normalerweise zum Föhnen verwendet, während die Shark-Bürste viel größer ist mit einer Mischung aus verschiedenen Borsten.

Hannah Cowton / Foundry

Beide geben dem Haar einen schönen, lockeren Look, aber das Gesamtergebnis hängt von Ihren Vorlieben ab. Wenn Sie mehr Kontrolle über Ihre Frisuren und die Möglichkeit haben möchten, ein paar lockere, geföhnte Locken hinzuzufügen, dann ist der Airwrap aufgrund seiner kompakten Größe der Gewinner. Er ist auch besser geeignet, wenn Sie Ihre Ponyfrisur auf diese Weise stylen.

Wenn Sie jedoch ein glatteres Blowout bevorzugen, das weniger Zeit in Anspruch nimmt, ist der FlexStyle die bessere Wahl – obwohl sich diese Bürste etwas rauer anfühlt als die Airwrap.

Insgesamt hat der Airwrap in Sachen Langlebigkeit und Leistung die Nase vorn, aber nur knapp. Mit dem FlexStyle erzielen Sie immer noch hervorragende Ergebnisse.

Emma Rowley / Foundry

Fazit: Was ist besser – der Dyson Airwrap oder der Shark FlexStyle?

Wenn man alles in Betracht zieht, hat der Dyson Airwrap die Nase vorn.

Wie andere Produkte der Marke ist er hochwertig verarbeitet, stabiler und intuitiver als der FlexStyle. Die Tatsache, dass er weniger Hitze erzeugt, bedeutet, dass er Ihr Haar weniger schädigt, ohne dass die Langlebigkeit des Stylings darunter leidet. Die 30-mm- und 40-mm-Haartrommeln bedeuten auch, dass Sie beim Kreieren von Locken vielseitig einsetzbar sind.

Allerdings ist der Airwrap mit 600 Euro fast doppelt so teuer wie der FlexStyle. Mit dem Heißluftgerät von Shark erzielen Sie immer noch beeindruckende Ergebnisse – und wenn Sie Ihre natürlichen Wellen oder Locken erhalten möchten, ist es dank des Diffusoraufsatzes vielleicht sogar die bessere Wahl.

Dyson Airwrap bei Otto ansehen

Shark FlexStyle bei Amazon ansehen

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.