Der Krieg gegen Kabel ist der heißeste PC-Trend des Jahres

In diesem Jahr zeichnet sich ein neuer Trend bei PC-Hardware ab, den wir den „Krieg der Kabel“ getauft haben: Die Hersteller von PC-Hardware lassen sich immer raffiniertere Tricks einfallen, um Ihr Desktop-Gehäuse schön und aufgeräumt zu halten. Wann immer es möglich ist, werden Strom- und Datenkabel eliminiert, und wenn nicht, werden sie alle hinter der Hauptplatine verstaut, sodass der Hauptraum wie eine minimalistische Bürolobby aussieht – den man entweder kahl lassen oder mit nerdigem Zeug füllen kann, um ihn durch das große Fenster des Gehäuses zu präsentieren.

Ich vermute, dass dieser Trend schon vor Jahren begonnen hat, als Motherboards mit M.2-Steckplätzen auf den Markt kamen – als Systementwickler den primären Speicher direkt auf das Motherboard stecken und so sowohl das Strom- als auch das Datenkabel für SATA loswerden konnten. Das Ausmerzen von Kabeln geht nun in die nächste Runde – und wir sehen es in Designverbesserungen für Motherboards, Lüfter und Flüssigkeitskühler, Beleuchtung, Gehäuse und sogar Grafikkarten.

Gigabyte Project Stealth

Ein aktuellerer und zutreffenderer Ausgangspunkt ist das Project Stealth von Gigabyte, das auf das Jahr 2022 zurückgeht. Die Idee ist einfach: Man nehme alle Kabelanschlüsse auf der Hauptplatine, für das Netzteil, die Lüfter, den Netzschalter an der Vorderseite des Gehäuses, USB- und Audioanschlüsse und sogar SATA-Anschlüsse, und bringe sie auf der Rückseite der Platine anstelle der Vorderseite an.

Dies erfordert eine kleine Umgestaltung des Gehäuses selbst, um alles an der Rückseite anschließen zu können. Eine leicht angepasste GPU rundet das Paket ab, wobei die Stromanschlüsse zur Unterseite der Grafikkarte statt zur Oberseite oder zur Seite zeigen.

Wenn alles richtig gemacht wird, kann jedes Kabel im System durch die Rückseite des Boards geführt werden, mit der bemerkenswerten Ausnahme von allem, was Sie zur Kühlung Ihrer CPU verwenden. Sie können das Project Stealth von Gigabyte jetzt auf Amazon als vorgefertigtes Paket kaufen, obwohl es für ein Gehäuse, ein Motherboard und eine Grafikkarte der letzten Generation ein wenig teuer ist und der Chipsatz des Boards aus dem Jahr 2021 stammt. Ein neues “Stealth 500”-Kit wurde dieses Jahr auf der CES angekündigt, obwohl es anscheinend die gleichen Spezifikationen verwendet, nur mit einem neuen Gehäusedesign und einigen mitgelieferten Lüftern.

Gigabyte

Gigabyte ist nicht das einzige Unternehmen, das auf diesen Zug aufspringt: Neue Motherboard-Designs von Asus und MSI folgen diesem Trend. MSI hat sein eigenes „Projekt“ für diese neue Designsprache: Project Zero. Auch hier benötigt man ein kompatibles Motherboard und ein kompatibles Gehäuse, damit alles funktioniert – die erste Version von MSI ist die etwas kleinere MicroATX-Version, aber Standard-ATX ist in Planung. MSI hat angekündigt, Gehäuse und Boards herzustellen, die mit anderen Herstellern kompatibel sind – das nährt die Hoffnung, dass dies ein branchenweiter Trend werden könnte.

Andere Komponenten folgen auf dem Fuße

Das Gehäuse und die Hauptplatine sind die größten Teile dieses Puzzles, aber auch andere Komponenten werden im Hinblick auf ein sauberes Innenleben neu gestaltet. Die RMx Shift-Netzteilserie von Corsair ist bemerkenswert, da sie die herkömmliche Position des Netzteils buchstäblich um 90 Grad dreht. Dadurch befinden sich alle modularen Kabelanschlüsse an der Seite des Netzteils, die zur gleichen Seite des Gehäuses wie die Rückseite des Motherboards zeigen. In Kombination mit den nach hinten gerichteten Headern eines Boards lässt sich so jedes einzelne Netzteilkabel (mit Ausnahme der Grafikkarte und SATA-SSDs) auf der Rückseite des Gehäuses verlegen – die vordere Kammer bleibt clean.

Corsair

Kommen wir zurück zu Asus, das sich bereits verpflichtet hat, mindestens ein Motherboard mit rückseitigen Anschlüssen herzustellen. Die Grafikkarte war bei all dem ein Knackpunkt, vor allem, weil man sie wahrscheinlich häufiger austauschen wird als den Prozessor oder das Mainboard. Asus hat dies mit der GPU-Motherboard-Kombination, die auf der Computex vorstellt wurde, behoben. Bei dieser Version gibt es kein Kabel, das zur Grafikkarte führt, da die RTX 4070-Karte in einen speziellen Header direkt neben dem PCIe-Anschluss gesteckt wird. Das Stromkabel ist technisch gesehen immer noch vorhanden und versteckt den neuen 12VHPWR-Standard auf der Rückseite des Motherboards und überträgt alle 600 Watt über den weniger auffälligen Port an die Karte.

Diese Lösung setzt immer noch voraus, dass sowohl das Motherboard als auch die Grafikkarte zusammenpassen, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass Asus, Hersteller und Verkäufer beider Komponenten, diese Lösung bevorzugt. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass es die eleganteste Lösung ist, die wir bisher gesehen haben.

Corsair

Ein System, das bald in einem Elektronikgeschäft in Ihrer Nähe erhältlich sein wird, ist das neue iCue Link von Corsair. Dieses „Ökosystem“ für Kühl- und Beleuchtungszubehör verwendet ein spezielles Hub- und Verkabelungssystem, mit dem Sie eine beliebige Anzahl von Lüftern, AIOs und Radiatoren und sogar Kühlmittelbehältern über dasselbe Kabel für Strom und Daten miteinander verbinden können.

Im Idealfall können Sie jedes Kühl- und Beleuchtungselement in einem PC-Gehäuse über ein einziges Strom- und Datenkabel verketten. Besonders beeindruckend ist die Art und Weise, wie sich die Lüfter wie kleine LEGO-Bausteine zu Arrays verbinden lassen.

Wann wird die Revolution kommen?

Wann können Sie all diese wunderbare Technik für Ihren nächsten Desktop-PC bekommen? Schwer zu sagen. Die neuen Netzteile von Corsair sind bereits auf dem Markt, und das iCue Link soll in ein oder zwei Monaten erhältlich sein. Der Rest, der auf der Computex gezeigten Produkte, wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 oder Anfang 2024 erwartet.

Ich vermute, dass sich dieser Trend langsamer entwickeln wird, als es einigen lieb ist – analog zu werkzeuglosen Gehäusedesigns. Letztlich wird eine super-saubere, kabellose Primärkammer der Standard sein und nicht die Ausnahme, aber bis dahin dürften noch ein paar Jahre vergehen – insbesondere bis alle wichtigen Hersteller mit im Boot sind. Und ich befürchte, dass nicht alle Komponenten miteinander kompatibel sein werden, da Hersteller wie Gigabyte und Corsair gerne ihr eigenes Süppchen kochen.

Adam Patrick Murray/Foundry

Dieser Artikel erschien zuerst bei unseren PCworld-Kollegen unter dem Titel „The War on Cables is the hottest desktop PC trend of 2023“.