Deutsche Post stellt 1000 Poststationen auf – das sind die Vorteile für Postkunden

Die Deutsche Post baut bundesweit in den nächsten Jahren ein Netz von 1.000 Poststationen auf. Im Unterschied zu den bekannten Packstationen bieten diese Poststationen viel mehr Funktionen für die Benutzer. Die angebotenen Leistungen stehen damit 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Die Poststationen sind an gut zu erreichenden Verkehrsknotenpunkten und Orten platziert, um eine möglichst bequeme Paketabholung und -einlieferung zu gewährleisten.

Vorausgegangen waren bundesweite Tests mit rund 100 Poststationen: Neue Poststation bietet 90 % aller Post-Leistungen rund um die Uhr. Diese fielen offensichtlich positiv aus, sodass die Post nun 1000 Poststationen in ganz Deutschland aufstellen will. Die Poststationen sollen in ländlichen und urbanen Gebieten stehen. Diese Poststationen können von den mehr als 23 Millionen registrierten DHL-Kunden genutzt werden.

Diese Funktionen bieten die Poststationen

Die neuen Poststationen bieten laut Deutscher Post nahezu all jene Postdienstleistungen an, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen. Der Kauf von Brief- und Paketmarken, inklusive Zusatzleistungen wie Einschreiben, ist demnach ebenso möglich wie der Versand und Empfang von Briefen und Paketen.

Die fünf wichtigsten Services der Poststation

Verkauf von Brief- und Paketmarken

Pakete und Päckchen empfangen und versenden

Briefsendungen einwerfen im integrierten Briefkasten

Abholen benachrichtigter Pakete & Päckchen sowie Empfang von Retouren und zahlreichen Briefprodukten am Automaten

Videochat-Funktion zur Unterstützung und Kommunikation mit dem Kundenservice

Bedienung am Touchscreen und Unterstützung per Videochat

Die Poststation hat einen Touchscreen und soll damit intuitiv bedienbar sein. Wer dennoch Schwierigkeiten mit der Bedienung hat oder sonstige Unterstützung benötigt, kann über das Bedienfeld per Video den Kundenservice des Unternehmens kontaktieren. Auf dem Bildschirm der Poststation erscheint dann ein/e Kundendienstmitarbeiter/in, der/die den Kunden weiterhilft.

Die Automaten haben zudem einen integrierten Briefkasten sowie Fächer für Pakete und Päckchen. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Die Nutzung der Poststation ist kostenfrei. Um Pakete und Päckchen an der Poststation zu empfangen, ist, ähnlich wie bei der Packstation, eine einmalige Registrierung unter www.dhl.de/registrierung erforderlich. Weitere Informationen zur neuen DHL-Poststation gibt es unter www.dhl.de/poststation.

Neben den neuen Poststationen unterhält die Post weiterhin rund 25.000 Verkaufsstellen (Filialen, DHL-Paketshops & Verkaufspunkte) und mehr als 12.000 DHL-Packstationen. Außerdem gibt es laut Post in Deutschland 108.400 Briefkästen.

Unter https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten sämtlicher Filialen und Paketshops sowie die Standorte aller Packstationen und Poststationen abrufen.

