Technik-Deals der Woche bei Lidl: PS5, Samsung, Microsoft und mehr

Wir haben auch in dieser Woche den kompletten Onlineshop von Lidl durchwühlt und die besten Angebote für Sie herausgesucht. Ganz oben steht die Playstation 5, die weiterhin in einem attraktiven Bundle bei Lidl verfügbar ist. Das Bundle mit dem Spiel “God of War Ragnarök” kostet 589 Euro. Der Preis ist also um rund zehn Euro gegenüber letzter Woche gestiegen.

Gleichzeitig sind aber die PS5-Angebote von Media Markt und Saturn, die letzte Woche noch günstiger waren, im Preis gestiegen. Lidl verlangt nun also weniger als die Konkurrenz für dieses Bundle. Auch Amazon führt das Paket zu einem teureren Preis:

Sony Playstation 5 – God of War Ragnarök Bundle bei Amazon

Doch auch darüber hinaus hat Lidl in dieser Woche viele interessante Angebote im Shop. Wir haben Ihnen eine Auswahl zusammengestellt.

Hinweis: Lidl führt auch unter der Woche Preisänderungen durch, die hier dargestellten Preise sind also ohne Gewähr. Je nach Einkaufswert können zusätzlich noch Versandkosten anfallen.

Highlights der Woche

Sony PlayStation 5 – God of War Ragnarök Bundle Enthält PS5-Konsole (mit Laufwerk), einen Controller und das Spiel “God of War Ragnarök” als einlösbaren Gutscheincode. Für 589 Euro bei LIDL (statt 619,99 Euro UVP)

Microsoft Surface Go 2 10,5-Zoll-Tablet / Bildschirmauflösung: 1920 x 1280 / Prozessor: Pentium Gold 4425Y / 4GB RAM / 64GB Flash-Speicher / Betriebssystem: Win 10 Pro Für 326,57 Euro bei LIDL (statt 295 Euro UVP)

Samsung Galaxy Watch 4 40mm OLED-Display: 1.19″, 396×396 Pixel / Aluminiumdesign / Fitness- und Gesundheitsfunktionen / Pulsmessung / 16 GB Gerätespeicher Für 139 Euro bei LIDL (statt 219 Euro UVP)

Braun Rasierer 50-B7200cc Inklusive Reinigungsstation mit drei Kartuschen / Drei flexible Klingen / Wet- und Dry-Rasur / 50 Minuten Akkulaufzeit / Einfaches Umrüsten mit EasyClick-System Für 99,99 Euro bei LIDL (statt 199,99 Euro UVP)

Apple iPhone 13 Leder Case mit MagSafe Verfügbare Farben: Dark Cherry (hier abgebildet) und Midnight Für 56,90 Euro bei Lidl (statt 69 Euro UVP)

Xiaomi Redmi Pad 4 10,61-Zoll-Display / Displayauflösung: 2000 x 1200 Pixel / 128 GB Speicher (erweiterbar per microSD) / Arbeitsspeicher: 4 GB Für 259 Euro bei Lidl (statt 329,90 Euro UVP)

Für die Küche

Delonghi Kaffeevollautomat ECAM12.123.B Integrierte Kaffeemmühle mit 13 Mahlgradstufen / Einstellbare Kaffeemenge / Einstellbare Wassermenge / Einstellbarer Kaffeeauslauf / funktioniert mit Kaffeebohnen und gemahlenen Kaffee Für 349 Euro bei Lidl (statt 549,90 Euro UVP)

Bosch Küchenmaschine MUM54A00 Leistung: 900 Watt / Sieben Geschwindigkeitsstufen / Elektronische Drehzahl-Regelung / inkl. Patisserie-Set Für 168,90 Euro bei Lidl (statt 249,99 Euro UVP)

Bosch Handrührer MFQ2420B Leistung: 400 Watt / Vier Geschwindigkeitsstufen / Testsieger der Stiftung Warentest (Test 12/2020) / leises Gehäuse / Auswurfstaste Für 34,99 Euro bei Lidl (statt 59,99 Euro UVP)

Braun Wasserkocher WK1100 Leistung: 2.200 Watt / Erhitzungsdauer: ca. 45 Sekunden / Fassungsvermögen: 1,7 l / herausnehmbarer und waschbarer Kalkfilter Für 33,90 Euro bei Lidl (statt 42 Euro UVP)

Audio

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro True Wireless Kopfhörer mit Mikrofon / Aktive Rauschunterdrückung / Dual Transparency Modus / Bluetooth-Version 5.2 / Für 42,42 Euro bei Lidl (statt 69,99 Euro UVP)

Silvercrest Bluetooth Lautsprecher SBL 4 A1 Leistung: 2 x 3 W RMS / Bluetooth-Reichweite: 10 Meter / Bis zu 16 Stunden Musikwiedergabe / LED-Anzeige / Bluetooth 5.0 Für 14,99 Euro bei Lidl (statt 19,99 Euro UVP)

Smart Home & Eigenheim

Kärcher Akku-Handstaubsauger VC 4 Cordless Home Fassungsvermögen Staubbehälter: ca. 650 ml / Laufzeit: ca. 30 Minuten / 1-Klick-Filterentleerung / 2-stufige Leistungsregulierung Für 169 Euro bei Lidl (statt 214,99 Euro UVP)

Bosch Handstaubsauger Serie 2 BBHF2PARQ 2in1-Lösung: Kabelloser Handstaubsauger und Handakkusauger / Betriebsdauer: bis zu 40 min / Ladezeit: 4-5 Std. / Zwei Leistungsstufen / waschbarer Filter / Freistehend-Funktion Für 119 Euro bei Lidl (statt 224,99 Euro UVP)

Ecovacs Deebot T9 Saug- und Wischroboter Mit Lufterfrischer / Hinderniserkennung / Automatisches Laden in Ladestation / App-Steuerung / Volumen Staubbehälter: 420 ml / Volumen Wassertank: 180 ml Für 432,62 Euro bei Lidl (statt 699,99 Euro UVP)

Gaming

Nacon Revolution X Pro Controller Kompatibilität: Xbox Series X/S, Xbox One und PC / Zubehör: 6 Zusatzgewichte, 6 Stick-Schäfte zur Winkeleinstellung, 6 Stick-Köpfe, Transporttasche / 3,5 mm-Headset-Anschluss Für 99,99 Euro bei Lidl (statt 119,99 Euro UVP)

Lenovo IdeaCentre Gaming5 90RE00BSGE Intel Core i5-11400F (6 Kerne, 4,4 GHz Boosttakt) / Nvidia Geforce GTX 1650 SUPER / 16 GB DDR4 RAM / 512 GB SSD / Windows 11 Home 64 Für 719 Euro bei Lidl (statt 899 Euro UVP)

Lenovo Monitor G24-10 Bildschirmdiagonale: 23,6 Zoll / Auflösung: Full-HD (1920×1080) / Reaktionszeit: 1ms / Kontrast: 1.000:1 / Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1 x DP 1.2 Für 139 Euro bei Lidl (statt 179 Euro UVP)

Fernseher und Beamer

Xgimi Mogo Pro+ Portabler Beamer Bildauflösung: 1.920 x 1.080 Pixel / Helligkeit: 300 ANSI-Lumen / Bilddiagonale: bis 100 Zoll / Android 9.0 TV / Harman Kardon Dual-Lautsprecher / HDMI 2.0, USB 2.0, WLAN, Bluetooth 4.2/5.0 / Akkulaufzeit: Bis zu 4 Stunden Video-, bis zu 8 Stunden Audiowiedergabe Für 449 Euro bei Lidl (statt 649 Euro UVP)

Toshiba QLED Smart TV QL5D63DAY 43-65 Zoll / 4K UHD 3.840 x 2.160 / Dolby Vision / HDR 10+ / HLG / Crystal UHD / große Auswahl an Apps / HD Triple-Tuner Für 335,04 Euro bei LIDL (statt 469,99 Euro UVP)

Samsung GU50AU6979 43-65 Zoll / 4K UHD 3.840 x 2.160 / HDR 10+ / HLG / Crystal UHD / große Auswahl an Apps / HD Triple-Tuner Ab 389 Euro bei Lidl (statt 449 Euro UVP)

Hisense QLED Smart E78HQ – 43/50/65 Zoll 43/50/65 Zoll / 4K UHD 3.840 x 2.160 / Dolby Vision/ HDR 10+, HLG / QLED-Panel / VIDAA-OS mit vielen verfügbaren Apps / Triple-Tuner DVB-T2/-C/-S2 Hinweis: Dieses Modell ist bei Lidl im Dauerangebot und schwankt wöchentlich im Preis. Letzte Woche war das gleiche Gerät noch fast 70 Euro günstiger. Wir empfehlen den Kauf derzeit deshalb nicht. Ab 329 Euro bei Lidl (statt 599 Euro UVP)

Außerdem: Drucker, Office-PC, Powerstation,

HP Smart Tank Plus 559 Scan- und Kopierfunktion / Dual-Band Wi-Fi / Druckauflösung: bis zu 4.800 x 1.200 dpi / niedrige Druckkosten Für 259,69 Euro bei Lidl (statt 299,90 Euro UVP)