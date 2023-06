Die besten AMD-Grafikkarten für Gamer 2023

AMD ist gemäß dem Steam Hardware Survey vom Mai 2023 der Underdog auf dem Grafikkartenmarkt mit einem Marktanteil von circa 15 Prozent. Dabei gibt es gute Gründe, zu einer GPU von Team Rot zu greifen. So sind die Radeon-RX-Grafikkarten meist günstiger als ihre direkten Konkurrenten von Nvidia und zudem bieten sie oft mehr Videospeicher – ein Thema, das in jüngster Vergangenheit immer wichtiger geworden ist. Wir haben die empfehlenswerten Gamer-Grafikkarten mit AMD-GPU für Sie herausgesucht.

AMD Radeon RX 6600 – der preiswerte Einstieg für Full-HD-Gamer

Die AMD Radeon RX 6600 (hier geht’s zum Test) ist derzeit die günstigste Grafikkarte, die wir für Gamer empfehlen können, bei preiswerteren Modellen müssen Sie diverse Abstriche in Kauf nehmen. Seit Jahresbeginn ist der Preis der Navi 23 XL GPU deutlich gefallen, knabbert derzeit an der 200 Euro Grenze und liegt damit fast 140 Euro unter der ursprünglichen UVP.

Die Performance der RX 6600 liegt auf einem Level mit der RTX 3060 8 GB, für die im Preisvergleich derzeit mindestens 259 Euro fällig ist, bei der AMD-GPU sparen Sie sich dementsprechend 57 Euro. Obendrein liegt die TGP (Total Graphics Power) der AMD Grafikkarte mit 132 Watt zu 170 Watt deutlich niedriger.

Fordernde Spiele wie Dead Space Remake, Hogwarts Legacy, A Plague Tale Requiem oder The Last of Us Part I können Sie mit der RX 6600 immerhin bei mittleren bis hohen Einstellungen flüssig spielen, ältere Spiele lassen sich auch bei höchsten Einstellungen mit mindestens 60 FPS in Full-HD zocken. Bei aktiviertem Raytracing müssen Sie dann allerdings Abstriche gegenüber den Modellen von Nvidia in Kauf nehmen, FSR (2) kann hier jedoch für Abhilfe sorgen, um flüssige FPS-Werte zu erreichen.

AMD Radeon RX 6650 XT – der Preis-Leistungs-Sieger

Die AMD Radeon RX 6650 XT ist unser aktueller Preis-Leistungs-Sieger für Full-HD-Gamer, gleichwohl sie im Ranking nur knapp vor der günstigeren RX 6600 liegt. In puncto Gaming-Leistung liegt die RX 6650 XT durchschnittlich 20 Prozent vor der kleinen Schwester. Das reicht aus, um die meisten neuen Spiele mit hohen bis ultrahohen Details spielen zu können, der limitierende Faktor ist der 8 GB große Videospeicher, was selbst in Full-HD bei höchsten Texturdetails zum Problem werden kann.

Von Nvidia gibt es keine direkten Gegenspieler, so liegt die RX 6650 XT knapp zehn Prozent vor der RTX 3060 12 GB und ist dennoch mit 240 Euro zu 280 Euro günstiger.

Asus Radeon RX 6650 XT Dual OC V2

AMD Radeon RX 6950 XT – altes Topmodell für UHD-Gamer

In der Mittelklasse ist es derzeit schwer, Radeon-Grafikkarten zu empfehlen, da AMD noch keine neuen Modelle auf Basis von RDNA 3 vorgestellt hat und die RX-6000-GPUs in der Mittelklasse aus Preis-Leistungs-Sicht schlechter abschneiden als die Konkurrenz von Nvidia. Anders sieht es bei den ehemaligen Topmodellen aus, der RX 6900 XT (hier geht’s zum Test) sowie der RX 6950 XT.

Mit beiden Grafikkarten sind Sie auch heutzutage noch gut fürs Gaming in UHD-Auflösung gerüstet. Es reicht zwar nicht immer für die höchsten Grafikeinstellungen, aber ein mittlerer bis hoher Detailgrad ist auch bei aktuellen Spielen möglich. Ein weiterer Pluspunkt ist der 16 GB große Videospeicher, Nvidias Mittelklassemodelle RTX 4070 und RTX 4070 Ti sind beide nur mit 12 GB VRAM ausgestattet.

AMD Radeon RX 7900 XT – Die Preis-Leistungs-Empfehlung für UHD-Gamer

Zu Release musste sich die RX 7900 XT (hier geht’s zum Test) von uns Kritik gefallen lassen, weil wir den Preis von 1.049 Euro für zu hoch angesetzt gehalten haben. Mittlerweile ist das günstigste Modell jedoch bereits ab 819 Euro zu haben, womit die Navi-31-GPU in Sachen Preis-Leistung die derzeit beste High-End-Grafikkarte ist.

Die Leistung reicht aus, um nahezu alle modernen Spiele in UHD-Auflösung mit höchsten Details flüssig auf den Bildschirm zu zaubern und obendrein gibt es einen großzügig bemessenen Videospeicher von 20 GB. Bei aktiviertem Raytracing und beim Thema Effizienz kann die RX 7900 XT dann jedoch nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten.

AMD Radeon RX 7900 XTX – das Topmodell für Anspruchsvolle

Wenn Sie noch mehr Leistung benötigen, bleibt nur der Griff zum Topmodell, der RX 7900 XTX (hier geht’s zum Test). Mit einem durchschnittlichen Performance-Zuwachs von 18 Prozent gegenüber der RX 7900 XT, kann das Flaggschiff die RTX 4080 knapp schlagen und ermöglicht flüssiges Gaming in UHD-Auflösung.

Wie bei jeder AMD Grafikkarte müssen Sie bei aktiviertem Raytracing jedoch kleine Abstriche in Kauf nehmen und auch die Effizienz fällt nicht ganz so gut aus wie bei der Konkurrenz. Dafür ist das Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich besser und sie erhalten mit 24 GB zu 16 GB den größeren Videospeicher.