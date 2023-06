Fußball-WM der Frauen: So sehen Sie alle Spiele gratis

Fußball-Fans können sich freuen: ARD und ZDF übertragen live alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Die Frauen-Fußball-WM findet von 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland statt.

Live, als Stream und Zusammenfassungen

Die FIFA und die öffentlich-rechtlichen Sender Deutschlands hatten sich zuvor darauf geeinigt, dass ARD und ZDF alle 64 Spiele der Frauen-Fußball-WM zeigen dürfen. Die erhebliche Zeitverschiebung (zwischen 6 und 11 Stunden) führt aber dazu, dass die Spiele in Australien und Neuseeland zu für deutsche Zuschauer oft ungünstigen Uhrzeiten beziehungsweise während der Arbeitszeiten stattfinden. Zur australischen Hauptstadt Canberra beträgt der Zeitunterschied beispielsweise acht Stunden.

Deshalb zeigen ARD und ZDF zusätzlich zu den Live-Übertragungen und den Internetstreams auch noch Zusammenfassungen. ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler formuliert es so:

Mit Blick auf die Zeitverschiebung bieten wir zudem in unseren aktuellen Sendungen und auf unseren Online-Portalen die Highlights der Spiele in Zusammenfassungen und vielfältigen Berichten. ZDF-Intendant Norbert Himmler

Die ersten Sendetermine sind bereits bekannt

Die ARD überträgt am 20. Juli, Donnerstag, um 9 Uhr in der Früh das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen im Stadion von Auckland.

Das ZDF überträgt zwei der drei Vorrundenspiele der deutschen Frauen: am 24. Juli (Anpfiff um 10.30 Uhr MESZ) das deutsche Spiel gegen Marokko in Melbourne und am 3. August (12.00 Uhr/MESZ) das Spiel gegen Südkorea in Brisbane. Die ARD wiederum überträgt am 30. Juli (11.30 Uhr/MESZ) das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Kolumbien in Sydney. Das berichtet die Stuttgarter Zeitung.

Das ZDF zeigt das Finale am 20. August, Sonntag, um 12 Uhr. Dieses Spiel findet in Sydney statt.

Hier bei der FIFA finden Sie alle Spieltermine und teilnehmenden Mannschaften.

Weitere Details, beispielsweise dazu, wer die Spiele für das ZDF kommentieren und moderieren wird, wollen die öffentlich-rechtlichen Sender noch nachliefern. Die meisten Namen sind aber zumindest für die ARD schon jetzt bekannt: Florian Fehrenbach und Mirjam Bach sind bei der ARD verantwortlich für die WM-Berichterstattung. Claus Lufen soll moderieren, als Expertin ist Nia Künzer vorgesehen. Christina Graf, Stephanie Baczyk und Bernd Schmelzer liefern bei der ARD die Kommentare, wie die Stuttgarter Nachrichten schreiben.

