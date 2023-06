Schnell zuschlagen: Samsung SSD 1 TB erstmals unter 45 € – Tiefstpreis

Die Samsung 970 Evo Plus gehört zu den beliebtesten SSDs bei Amazon. Fast 40.000 Bewertungen mit 4,8/5 im Schnitt sprechen für sich. Die pfeilschnelle interne „Festplatte“ mit PCIe-3.0-Technologie und M.2-Formfaktor kann man jetzt bei Amazon zum neuen Tiefstpreis kaufen. Mit einer Kapazität von 1 TB ist die Samsung SSD erstmals unter die Preisschwelle von 45 Euro gerutscht. Da wir nicht wissen, wie lange dieses Sonderangebot gilt, empfehlen wir, mit dem Kauf nicht allzu lange zu warten.

Was zeichnet die Samsung SSD 970 Evo Plus aus?

Die Samsung 970 Evo Plus bietet mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 3.500 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 3.200 MB/s eine hohe Performance. Klar, die PCIe-3.0-Technologie kann mit PCIe 4.0 (z. B. bei der Samsung 980 Pro) nicht ganz mithalten, aber dafür ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des älteren Modells gerade überragend. Zumal die 970 Evo Plus bereits mit der V-NAND-Technologie von Samsung gefertigt wurde und so eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit verspricht. Diese Technologie ermöglicht es der SSD, Daten schneller und effizienter zu lesen und zu schreiben, was zu einer verbesserten Gesamtleistung führt.

Die Samsung 970 EVO Plus ist in einem 2,5-Zoll-Formfaktor erhältlich, der ideal für Laptops und Desktop-Computer ist. Ein weiteres Merkmal der 970 EVO Plus ist ihre NVMe-Technologie. NVMe, oder Non-Volatile Memory Express, ist eine Spezifikation, die für den Zugriff auf Solid-State-Laufwerke über das PCIe-Bus-Interface entwickelt wurde. NVMe ermöglicht eine schnellere Datenübertragung im Vergleich zu älteren SSD-Technologien wie SATA.

Die Samsung-SSD ist nicht nur leistungsstark, sondern auch zuverlässig. Sie ist mit einem Nickel-Überzug und einem Heat Spreader ausgestattet, der die Betriebswärme effektiv abführt. Darüber hinaus überwacht die Dynamic Thermal Guard-Funktion ständig das Laufwerk, um eine konstante Performance zu gewährleisten.

Samsung SSD 970 Evo Plus jetzt zum neuen Tiefstpreis bei Amazon

Die Samsung SSD 970 Evo Plus mit 1 TB kann man jetzt bei Amazon erstmals für unter 45 Euro kaufen. Der neue Tiefstpreis liegt sagenhafte 55 % unterhalb der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Übrigens: Die schnellere Samsung SSD 980 Pro (PCIe 4.0, PS5-kompatibel) wird gerade ebenfalls günstig wie nie angeboten.

